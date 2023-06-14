Найкращий відгук травня: як клієнт monobank зробив переказ в євро між своїми рахунками з подвійною конвертацією

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 червня 2023, 14:08 Читать на русском

Найкращий відгук травня: як клієнт monobank зробив переказ в євро між своїми рахунками з подвійною конвертацією

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні. Ним став користувач під ніком евгений н, який розповів, скільки і як можна втратити на переказі євро у monobank. Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні.

Символ долара, який обійшовся у €40

Згідно з відгуком автора, історія починалась банально. Він вирішив переказати €700 зі свого рахунку в monobank на рахунок в Genome. Обидва рахунки, як він зауважив, — валютні, у євро.

«Відкрив monobank, вибрав свою карту євро, ввів реквізити карти Євро genome. Але на диво побачив біля суми переказу значок долара. Також поруч була мікроскопічна незрозуміла стрілочка на кілька пікселів. Подумав, може на ту стрілочку треба натиснути, щоб щось змінити — потикав її кілька разів. Але на екрані нічого не змінилося», — пише евгений н.

Користувача це не насторожило, він подумав, що якщо переводить євро з одної карти на іншу, то само собою зрозуміло, що долари тут ні до чого. Тож він натис «перевести».

«Як ви могли здогадатися — перевів 700 доларів з одного рахунку євро на другий. Виконавши подвійний обмін. При цьому за свою необачність та глюки програми я заплатив на місці 40 євро», — розповів автор.

Спроби скасувати операцію не допомогли. Також ні до чого не привели довгі перемовини з службою підтримки банку. Тут, як свідчать надані користувачем скріншоти, повідомили, що потрібно було натиснути стрілку та вибрати відповідну валюту. На запевнення клієнта, що він намагався, але йому це не вдалося, можливо, через проблеми з програмою, відповіли, що за результатами перевірки на технічному рівні в роботі застосунку помилки не виявлено.

Разом з тим працівники monobank порекомендували при відправленні переказу звертати увагу на суму/валюту/курс/комісію. Якщо все правильно, тоді відправляти переказ.

Що відповів банк

У monobank на відгук читача на «Мінфіні» відповіли майже миттєво.

«На етапі створення переказу ми відображаємо всю інформацію по переказу, в тому числі і валюту переказу. Дійсно, для зміни валюти достатньо натиснути на значок валюти і таким чином ви можете обрати необхідну вам валюту переказу із доступних», — повідомили представники банку.

Однак вичерпної відповіді на усі запитання користувача банк не надав, зокрема, чому він не міг змінити валюту операції і як треба було йому діяти у даній ситуації.

Тому «Мінфін» звернувся до банку з проханням додатково прояснити ситуацію, яка зависла без рішення. Проте у банку відповіли, що не встигають підготувати коментар.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+33
Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 червня 2023, 14:19
#
Спробував відтворити дій автора вудгуку.
В мене Моно єеврова Віза.
Коли намагаєшся зробити переказ за номером, є вибір гривня або євро.
Натискати можна не тільки на стрілочки, а на сам знак валюти.
Згоден — не зрозуміло, недопрацювали UX-ери

Але ж, блін, якщо ти не впевнений в результаті, навішо підтвержувати сумнівну операцію.
Звернення в підтримку займає лічені хвилини.

Мені й користувача шкода, і незрозуміло, чому доросла людина в здоровому глузді та при памʼяті намагається як дитина на ігрвому майданчику кричати «це не рахується!»
+
+11
yarg
yarg
14 червня 2023, 14:22
#
Перевод на свой счет за границей…
А е-лимит клиент оформил ? :)
если нет — конфискация средств…
+
+41
bonv
bonv
14 червня 2023, 14:30
#
Уважним потрібно бути.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Sfinks7371, UnitaryReserve, Игорь Коломойский и 76 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами