Найкращий відгук травня: як клієнт monobank зробив переказ в євро між своїми рахунками з подвійною конвертацією

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні. Ним став користувач під ніком евгений н , який розповів, скільки і як можна втратити на переказі євро у monobank . Досвід нашого читача може бути корисним й іншим, і ось чому.

Символ долара, який обійшовся у €40

Згідно з відгуком автора, історія починалась банально. Він вирішив переказати €700 зі свого рахунку в monobank на рахунок в Genome. Обидва рахунки, як він зауважив, — валютні, у євро.

«Відкрив monobank, вибрав свою карту євро, ввів реквізити карти Євро genome. Але на диво побачив біля суми переказу значок долара. Також поруч була мікроскопічна незрозуміла стрілочка на кілька пікселів. Подумав, може на ту стрілочку треба натиснути, щоб щось змінити — потикав її кілька разів. Але на екрані нічого не змінилося», — пише евгений н.

Користувача це не насторожило, він подумав, що якщо переводить євро з одної карти на іншу, то само собою зрозуміло, що долари тут ні до чого. Тож він натис «перевести».

«Як ви могли здогадатися — перевів 700 доларів з одного рахунку євро на другий. Виконавши подвійний обмін. При цьому за свою необачність та глюки програми я заплатив на місці 40 євро», — розповів автор.

Спроби скасувати операцію не допомогли. Також ні до чого не привели довгі перемовини з службою підтримки банку. Тут, як свідчать надані користувачем скріншоти, повідомили, що потрібно було натиснути стрілку та вибрати відповідну валюту. На запевнення клієнта, що він намагався, але йому це не вдалося, можливо, через проблеми з програмою, відповіли, що за результатами перевірки на технічному рівні в роботі застосунку помилки не виявлено.

Разом з тим працівники monobank порекомендували при відправленні переказу звертати увагу на суму/валюту/курс/комісію. Якщо все правильно, тоді відправляти переказ.

Що відповів банк

У monobank на відгук читача на «Мінфіні» відповіли майже миттєво.

«На етапі створення переказу ми відображаємо всю інформацію по переказу, в тому числі і валюту переказу. Дійсно, для зміни валюти достатньо натиснути на значок валюти і таким чином ви можете обрати необхідну вам валюту переказу із доступних», — повідомили представники банку.

Однак вичерпної відповіді на усі запитання користувача банк не надав, зокрема, чому він не міг змінити валюту операції і як треба було йому діяти у даній ситуації.

Тому «Мінфін» звернувся до банку з проханням додатково прояснити ситуацію, яка зависла без рішення. Проте у банку відповіли, що не встигають підготувати коментар.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.