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16 червня 2023, 18:32 Читать на русском

Приватбанк відновлює прийом доларів та євро в терміналах: названо дату

Приватбанк відновить можливість здійснення валютних операцій за допомогою терміналу самообслуговування з 22 червня. Ці операції були призупинені з кінця травня. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк відновить можливість здійснення валютних операцій за допомогою терміналу самообслуговування з 22 червня.
Фото: finclub.net

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«Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил», — йдеться в повідомленні Приватбанку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 29 травня Приватбанк зупинив приймання доларів та євро у своїх терміналах. Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу.

У банку не пояснили причин, через які дану послугу перестали надавати. Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Проблема з прийомом іноземної валюти в Україні

Останнім часом по всій території України траплялися випадки, коли обмінники та деякі з банків відмовляються приймати долари через нібито їх «зношений» стан чи через рік випуску. В основному під відмову потрапляють купюри 1996 та 2001 років випуску.

Пізніше НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти.

Національний банк також вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це заявив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
matroskin
matroskin
16 червня 2023, 19:58
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Не для того її зупиняли щоб ось так відновити.
Думаю буде або комісія за поповнення або термінали підкорегували, щоб брали тільки гарні купюри.
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KotletaDollarov
KotletaDollarov
16 червня 2023, 21:06
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Комиссию наврядли, а вот поднастроить, чтоб изображение купюры более тщательно совпадало с образцом, да. Честно они заколебали этой истерией с валютой, у меня нормальные 3 бумажки по 100$ минут 5 вертели, крутили под лампами, прогнали через машинку, потом снова их разглядывали, словно принес какуюто суперподделку
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