Приватбанк відновлює прийом доларів та євро в терміналах: названо дату

Приватбанк відновить можливість здійснення валютних операцій за допомогою терміналу самообслуговування з 22 червня. Ці операції були призупинені з кінця травня. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил», — йдеться в повідомленні Приватбанку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 29 травня Приватбанк зупинив приймання доларів та євро у своїх терміналах. Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу.

У банку не пояснили причин, через які дану послугу перестали надавати. Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Проблема з прийомом іноземної валюти в Україні

Останнім часом по всій території України траплялися випадки, коли обмінники та деякі з банків відмовляються приймати долари через нібито їх «зношений» стан чи через рік випуску. В основному під відмову потрапляють купюри 1996 та 2001 років випуску.

Пізніше НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти.

Національний банк також вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це заявив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.