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12 червня 2023, 18:48 Читать на русском

НБУ зобов'язав банки приймати та обмінювати «мокрі» гривні безкоштовно

Національний банк зобов'язав банки приймати та обмінювати «мокрі» гривні безкоштовно. Про це йдеться у листі регулятора № 50−0007/40722 від 9 червня 2023 року.

Національний банк зобов'язав банки брати мокрі долари без комісій.
Фото: freepik.com

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Приймання валюти

«У зв’язку з техногенно-екологічною та надзвичайною ситуацією через підрив російськими військами Каховської ГЕС фізичні особи та суб'єкти господарювання можуть мати готівку національної валюти України, яка стала непридатною для використання внаслідок підтоплення приміщень», — йдеться в постанові НБУ.

Як зазначив регулятор, надавачі платіжних послуг зобов’язані за зверненням фізичних осіб та суб'єктів господарювання безкоштовно здійснювати приймання готівки національної валюти, яка не придатна для обігу внаслідок підтоплення, для обміну та/або зараховувати на рахунки.

Такі банкноти надавачі платіжних послуг мають приймати як зношені банкноти/монети. Надавачі платіжних послуг мають забезпечити передавання таких зношених банкнот/монет до банків/уповноважених банків, які передаватимуть до Національного банку в установленому порядку.

Обмін пошкоджених банкнот

Банк зобов’язаний протягом операційного часу (у післяопераційний час), зокрема, без будь-яких обмежень за сумою та безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам не придатні до обігу платіжні банкноти і монети національної валюти на придатні.

Такий обмін готівки банк здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву.

Читайте: «Зношенні» купюри: НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти

Також відповідно до вимог Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року № 134 (зі змінами), банки мають право, а уповноважені банки зобов’язані приймати від фізичних та юридичних осіб для дослідження банкноти, які значно пошкоджені, унаслідок дії хімічних речовин, води, вогню та/або мають свічення під дією ультрафіолетових променів, деструкцію та обвуглення паперу на окремих ділянках або по всій площі банкноти, і площа яких під час приймання та оброблення може стати меншою, ніж 55% початкової площі банкноти, або внаслідок чого створилася цілісна група пошкоджених банкнот, яку неможливо розділити.

Звертаємо увагу, що пред’явнику банкнот не рекомендується самостійно порушувати цілісності групи склеєних банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їх склеювання.

Читайте також: Чому насправді банки відмовляються приймати зношені купюри

Національний банк наголошує, що банки, які приєднано до ЄДБО2, для отримання та здавання готівки (придатної, невідсортованої та не придатної до обігу) банку (філії, відділення) мають надсилати до Національного банку засобами програмного комплексу «Автоматизація оброблення заявок банків на видачу готівки, вивезення придатних і не придатних до обігу банкнот і монет» заявки на видачу готівки, вивезення придатних і не придатних до обігу банкнот і монет за підписом уповноваженої особи банку (філії банку, яка має окремий код банку) з розподілом сум у розрізі номіналів.

НБУ нагадав, що відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про Національний банк України» зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та банками України без обмежень щодо сум та строків такої заміни.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+64
youknow
youknow
12 червня 2023, 18:54
#
В принципі, це мали робити та робили ще до підриву ГЕС…
гарна робота «ми працюєм, завтра буде схід сонця»))
+
+9
AlejandroV
AlejandroV
12 червня 2023, 20:10
#
Повністю згоден — «НБУ зобов’язав банки» просто виконувати власну інструкцію, яку вони виконувати і так зобов’язані. Листом (який не відноситься до нормативно-правових актів) зобов’язав виконувати Інструкцію затверджену постановою Правління. Сміх та й годі. Інформаційний привід висмоктаний з пальця ;)
+
0
bonv
bonv
12 червня 2023, 20:50
#
Популізм і відосики.
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