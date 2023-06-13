Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 червня 2023, 15:36 Читать на русском

Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі Forbes Ukraine.

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.
Фото: sluga-narodu.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, затримка в поверненні перевірок та штрафів була пов'язана виключно з технічними причинами.

«Народні депутати не встигли повернути перевірки бізнесу й штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин, ці норми запрацюють з 1 серпня», — заявив Гетманцев.

Він зазначив, що існує багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), але Україна не може відмовитися від цих заходів через зобов'язання, передбачені меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з меморандумом, Україна очікує фінансування розміром $115 млрд протягом 4 років.

«У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки», — наголосив нардеп.

Правки

Водночас деякі правки у законопроєкт № 8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, нардепи ще можуть внести.

Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Пропонується також прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023−2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

Читайте також: Стало відомо, чому відтермінували скасування пільгового податку 2% для ФОПів

Нагадаємо

Законопроєкт № 8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, у межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+79
zevs1
zevs1
13 червня 2023, 16:03
#
Гетманцев открывает второй фронт, прикрываясь меморандумом МВФ.

Никаких требований МВФ не выдвигал, сколько можно врать.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 червня 2023, 16:20
#
Видимо гетманцев полностью устраивает окружение тонимонтаны. Такие профессионалы по оптимизации триллионов,заработанных на войне,на дороге не валяются.
+
+57
noname2008
noname2008
13 червня 2023, 16:22
#
Гусаки вже лисі, спинись поки не пізно!
+
+67
financialGenius
financialGenius
13 червня 2023, 16:25
#
Пытаюсь найти меморандум с МВФ и не нахожу , может кто поделится ? Такое впечатление что вечно прикрываться МВФ , а те даже не в курсе , может наши неправильно переводят и там написано — больше налогов с богатых и меньше с бедных вине наоборот) гетман думает что им нужна сумма и решает по другому это уравнение)
+
0
zevs1
zevs1
13 червня 2023, 17:04
#
Если показать людям этот меморандум то весь народ Украины поймёт что эти требования были написаны нашим Правительством и нашими чиновниками.

Посмотрите в Ютубе 10 дней назад на канале Юрия Романенко интервью с Марией Барабаш и Ярославом Романчуком.

Она ездила в штаты в главный офис МВФ и выяснила всю правду, в МВФ сами были удивлены тем что Украинское правительство во время войны возвращается к довоенной фискальной системе.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 червня 2023, 17:48
#
Что там смотреть??? Или что ты там собираешься увидеть на этих 37 страницах??? Вам в каком формате выложить?
+
+22
56669450
56669450
13 червня 2023, 16:38
#
Пощипать бы его за горло.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GrugoriyHoland, OkeyDoki, wijamit390 и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами