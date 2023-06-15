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15 червня 2023, 13:21 Читать на русском

Мінекономіки повідомило, скільки відстрочок від військової служби видано у різних галузях економіки

Кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників у фінансовій сфері досягла 3 921 особи, повідомило Міністерство економіки на запит «Мінфіну».

Кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників у фінансовій сфері досягла 3 921 особи, повідомило Міністерство економіки на запит «Мінфіну».► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЦе вдвічі менше, ніж у березні 2023 року, коли ЗМІ повідомляли про 8 тис.
Фото: armyinform.com.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це вдвічі менше, ніж у березні 2023 року, коли ЗМІ повідомляли про 8 тис. відстрочок від військової служби, виданих персоналу фінустанов.

У Мінекономіки уточнили, що надали 3 921 броню для 41 фінансової структури:

  • Банки — 17 (41%);
  • Небанківські фінустанови — 24 (59%).

Водночас у Мінекономіки зазначили, що загальні дані щодо бронювання працівників — це «інформація з обмеженим доступом». Але дали орієнтовний розподіл заброньованих по деяких галузях економіки зараз:

• Енергетика — 188 тис. осіб.
• Транспорт — 114 тис. осіб.
• Агропромисловий комплекс — 47 тис. осіб.
• Промисловість, виробництво — 40 тис. осіб.
• Медицина — 18 тис. осіб.
• ІТ-фахівці, електронні комунікації - 6 тис. осіб.
• Рітейл — 5 тис. осіб.
• Фінансова та банківська сфера — 4 тис. осіб.

Якщо підсумувати лише цю бронь, то вийде 452 тисячі, при тому, що вказані не всі напрямки та галузі економіки. Але й тут можна простежити динаміку, якщо підняти дані, які ЗМІ публікували від Мінекономіки, близько трьох місяців тому. Тоді повідомлялося про 528 тис. відстрочок, а у листопаді 2022 року — про 700 тис.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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