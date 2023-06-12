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12 червня 2023, 15:30 Читать на русском

Стало відомо, чому відтермінували скасування пільгового податку 2% для ФОПів

Через те, що у червні засідань Верховної Ради більше не планується — фізично не буде можливості ухвалити законопроєкт про скасування пільгового податку 2% для ФОПів. Про це в телеграм-каналі написала ексголова Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Через те, що у червні засідань Верховної Ради більше не планується — фізично не буде можливості ухвалити законопроєкт про скасування пільгового податку 2% для ФОПів.

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«Зараз до мене дуже багато звернень з проханням розтлумачити, що мав на увазі депутат Железняк, коли написав, що з 1 липня скасування єдиного податку за ставкою 2%, мораторію на проведення планових документальних перевірок, повернення штрафів за невикористання РРО і всього, що передбачено законопроєктом 8401, не буде», — написала Южаніна.

За її словами, у червні засідань Верховної Ради більше не планується, а тому законопроєкт фізично не буде можливості ухвалити в сесійній залі.

«Законопроєкт № 8401 набуде чинності не з 1 липня, а з 5 чи 7 липня 2023 року.
Тобто питання лише в даті», — пояснила Южаніна.

Читайте:Скасування пільгового 2% податку для ФОП відтермінували — Железняк

Нагадаємо

Раніше, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк написав, що з 1 липня скасування пільгового податку 2% для ФОПів не буде.

7 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+7
zevs1
zevs1
12 червня 2023, 16:12
#
Налоговый терор вступит в силу с 5июля или 7июля не смотря ни на что, подтвердила Южанина
+
+26
godvinik
godvinik
12 червня 2023, 16:16
#
У депутатов летний отпуск во время военного положения
+
0
TAN72
TAN72
12 червня 2023, 16:31
#
Устали труженики.
+
+26
zevs1
zevs1
12 червня 2023, 16:41
#
Пусть в Египет едут акул подкормить
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