Стало відомо, чому відтермінували скасування пільгового податку 2% для ФОПів

Через те, що у червні засідань Верховної Ради більше не планується — фізично не буде можливості ухвалити законопроєкт про скасування пільгового податку 2% для ФОПів. Про це в телеграм-каналі написала ексголова Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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«Зараз до мене дуже багато звернень з проханням розтлумачити, що мав на увазі депутат Железняк, коли написав, що з 1 липня скасування єдиного податку за ставкою 2%, мораторію на проведення планових документальних перевірок, повернення штрафів за невикористання РРО і всього, що передбачено законопроєктом 8401, не буде», — написала Южаніна.

За її словами, у червні засідань Верховної Ради більше не планується, а тому законопроєкт фізично не буде можливості ухвалити в сесійній залі.

«Законопроєкт № 8401 набуде чинності не з 1 липня, а з 5 чи 7 липня 2023 року.

Тобто питання лише в даті», — пояснила Южаніна.

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Нагадаємо

Раніше, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк написав, що з 1 липня скасування пільгового податку 2% для ФОПів не буде.

7 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.