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13 червня 2023, 14:34 Читать на русском

В Україні боржникам блокуватимуть депозити та заборонять продавати авто

Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363, яким передбачена можливість забирати в боржників депозити в рахунок боргу. Також ті, хто потрапить в Реєстр боржників не зможуть купувати транспортні засоби.

Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363, яким передбачена можливість забирати в боржників депозити в рахунок боргу.
Фото: pixabay.com

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Текст документа передбачає, що при реєстрації автомобіля повинні в обов’язковому порядку перевіряти, чи є покупець в Єдиному реєстрі боржників. І якщо він є в цьому переліку, то реєструвати транспортний засіб заборонять.

Реєстр боржників

В реєстр боржників може потрапити будь-який українець, якого в судовому порядку зобов’яжуть сплатити борг (комунальні послуги, аліменти, кредити і так далі). При цьому зараз суди через борги за комунальні послуги проходять за спрощеною процедурою.

Зазначимо, що з травня в таких боржників арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу. Але можна повернути собі право користуватися сумою у розмірі двох мінімальних заробітних плат, це приблизно 13 000 грн. Для цього потрібно звернутися до державного виконавця і той видасть розпорядження для банку на зняття арешту з рахунку.

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Тепер Кабінет міністрів пропонує накладати арешт і на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця (вони виконують рішення суду про стягнення боргу) повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на гроші та передавати їх в рахунок погашення боргу.

Наразі законопроєкт № 9363 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правової політики. Він має дати свій висновок щодо цього проекту закону.

Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 34

+
+135
bonv
bonv
13 червня 2023, 14:35
#
Несіть свої гроші на депозити:)) Які і інфляцію не покривають…
+
+104
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 червня 2023, 14:38
#
Після таких новацій пересічний знову побіжить у старий добрий валютний кеш
+
+191
financialGenius
financialGenius
13 червня 2023, 14:51
#
Почему побежит в старый валютный кеш ? Из него умные люди смотря на все это и не выходили) так что никуда не нужно бежать)
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 червня 2023, 14:52
#
Ви не чули про нову схему як кошмарять людей не заходить у валютний кеш всякими фішками із «зношеними» купюрами?)
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 червня 2023, 15:01
#
Ой, вирішити проблему зношених купюр можно якщо половину заощаджень тримати у євро. Знощених євриків майже не дають (я особисто не зустрічав)
+
+7
bonv
bonv
13 червня 2023, 16:15
#
Можна тримати в USDT — це теж валютний кеш:))) Ще і відсотки можуть капати. І зняти без проблем день в день.
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 15:34
#
Виконавча валютний кеш так само забере як і депозити
+
+15
bonv
bonv
13 червня 2023, 16:05
#
Є і інші варіанти заробітку:)))
+
0
financialGenius
financialGenius
13 червня 2023, 16:15
#
Почему побежит в старый валютный кеш ? Из него умные люди смотря на все это и не выходили) так что никуда не нужно бежать)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 червня 2023, 17:30
#
«Після таких новацій пересічний знову побіжить у старий добрий валютний кеш»

Знаете господа, ради любопытства взял и сравнил , что если в 2000 году взять 500$ и сдать их на гривну по тогдашнему курсу около 4 и положить на гривневый депозит с регулярным реивестированием и посмотреть , что получится к 2021 году .

Для чистоты эксперимента 2022 и 2023 год не беру , все-таки такая война это явление скорее исключение .

Предположил , что ставка средняя ставка депозита 10% (хотя в реале думаю была больше в среднем за эти годы)

Получается , что 2000 гривен в 2000 году (500 долларов по курсу 4) к 2021 году превратились в 16 тысяч гривен , то есть 592 доллара при курсе 2021 года 27 за доллар .

То есть даже при всех экономических кризисах 2008 и 2014 года, при всех майданах 2004, 2014 гг и военном конфликте 2014−2021 гг все равно оказалось что держать гривну на депозите было выгоднее чем валютный кеш запрятать в матрас

Если же вкладывать не в депозит, а в гос ОВГЗ , где процентная ставка на пару процентов больше чем у банковского депозита , то разница в пользу гривны еще больше.

Понятно, что лучше в биткоин было вложить))). Но все-таки просто складывать валютный кеш в матрас , никуда его не вкладывая — ну как-то не очень
+
+8
Vadossssss
Vadossssss
13 червня 2023, 15:18
#
Краще під матрасом дивитись як курс падає.
+
+15
bonv
bonv
13 червня 2023, 16:04
#
У тебе дуже скудний вибір вкладання коштів. Чи не лише вибір?
+
+15
BEZE
BEZE
13 червня 2023, 17:34
#
Ще можна перестати бути боржником;))
+
+28
zzzachary
zzzachary
13 червня 2023, 15:06
#
GOD BLESS CASH))))
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 15:33
#
Кеш так само можуть забирати за борги
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 червня 2023, 17:17
#
Виталик, чтобы забоать кеш, надо знать сколько его и где он лежит.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 червня 2023, 15:14
#
Всі в кеш, але с кешом буде боротьба.
+
+15
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
13 червня 2023, 15:20
#
А ніхто, не думав, просто не допускати боргів? А то в кеш, кеш …
+
+57
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 червня 2023, 15:25
#
А ніхто, не думав, просто не допускати війну ?
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 15:33
#
А до війни боргів не було?
+
+57
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 червня 2023, 15:47
#
Таких як зараз не було
+
+51
bonv
bonv
13 червня 2023, 16:16
#
Просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі? ©
+
+15
irakez
irakez
13 червня 2023, 17:08
#
Ви забули додати «намальованих зі стелі боргів»
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 15:32
#
Так депозити і без цього закону можна забирати
+
+45
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 червня 2023, 16:01
#
Да, чем дальше в лес, тем больше дров. Олигархи правят бал (
+
+15
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 червня 2023, 16:08
#
Ну вы же понимаете чьи люди сидят в Кабмине и чьи интересы они проломбируют
+
+15
yarg
yarg
13 червня 2023, 16:20
#
Знаем. Сороса и рептилоидов. Мы уже опытные !
+
+15
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 червня 2023, 16:12
#
Лучше бы коммуналку понизили и сделали не Амстердам+ , а нормальные приемлемые цены Война всё-таки, господа
+
0
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
13 червня 2023, 16:14
#
Очень многие предприниматели потеряли бизнес (
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 червня 2023, 16:23
#
Долги по коммуналке))) ну да вся вода у коломойши,энергетика у черта ахметова и российских олигархов.
+
0
mihail0902
mihail0902
13 червня 2023, 16:40
#
Война ещё не закончилась, а они твари уже военным карты блокируют.так давайте увольнять из ЗСУ людей у кого есть долги.связи нету интернета нету и как можно решить теперь этот вопрос.дома два года не был уже
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 червня 2023, 17:24
#
Писать можно много, но вывод один — безправная страна!

При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре… А это как и кто такое придумал, или у нас уже отменили минимум три закона и два кодекса?
Не говоря о пачках постанов…
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 червня 2023, 17:47
#
Законопроект , конечно, жестковат. НО,… Долги надо возвращать. Это один из основных базисов существования экономики любого государства.

Представьте себе если все массово просто «забьют Х…» на возврат долгов Люди массово не платят за коммуналку , заемщики перестали отдавать кредиты банкам , бизнес партнеры массово «кидают» друг друга.

Экономике просто гаплык, а с ней социальный взрыв, развал государства
+
0
Roman1844
Roman1844
13 червня 2023, 17:55
#
Адвокат з оскарження написів нотаріусів по кредитам. 067−89−99−118
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