В Україні боржникам блокуватимуть депозити та заборонять продавати авто

Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363 , яким передбачена можливість забирати в боржників депозити в рахунок боргу. Також ті, хто потрапить в Реєстр боржників не зможуть купувати транспортні засоби.

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Текст документа передбачає, що при реєстрації автомобіля повинні в обов’язковому порядку перевіряти, чи є покупець в Єдиному реєстрі боржників. І якщо він є в цьому переліку, то реєструвати транспортний засіб заборонять.

Реєстр боржників

В реєстр боржників може потрапити будь-який українець, якого в судовому порядку зобов’яжуть сплатити борг (комунальні послуги, аліменти, кредити і так далі). При цьому зараз суди через борги за комунальні послуги проходять за спрощеною процедурою.

Зазначимо, що з травня в таких боржників арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу. Але можна повернути собі право користуватися сумою у розмірі двох мінімальних заробітних плат, це приблизно 13 000 грн. Для цього потрібно звернутися до державного виконавця і той видасть розпорядження для банку на зняття арешту з рахунку.

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Тепер Кабінет міністрів пропонує накладати арешт і на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця (вони виконують рішення суду про стягнення боргу) повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на гроші та передавати їх в рахунок погашення боргу.

Наразі законопроєкт № 9363 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правової політики. Він має дати свій висновок щодо цього проекту закону.

Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.