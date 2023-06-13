Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363, яким передбачена можливість забирати в боржників депозити в рахунок боргу. Також ті, хто потрапить в Реєстр боржників не зможуть купувати транспортні засоби.
В Україні боржникам блокуватимуть депозити та заборонять продавати авто
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Текст документа передбачає, що при реєстрації автомобіля повинні в обов’язковому порядку перевіряти, чи є покупець в Єдиному реєстрі боржників. І якщо він є в цьому переліку, то реєструвати транспортний засіб заборонять.
Реєстр боржників
В реєстр боржників може потрапити будь-який українець, якого в судовому порядку зобов’яжуть сплатити борг (комунальні послуги, аліменти, кредити і так далі). При цьому зараз суди через борги за комунальні послуги проходять за спрощеною процедурою.
Зазначимо, що з травня в таких боржників арештовують банківські рахунки незалежно від суми боргу. Але можна повернути собі право користуватися сумою у розмірі двох мінімальних заробітних плат, це приблизно 13 000 грн. Для цього потрібно звернутися до державного виконавця і той видасть розпорядження для банку на зняття арешту з рахунку.
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Тепер Кабінет міністрів пропонує накладати арешт і на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця (вони виконують рішення суду про стягнення боргу) повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту в відсотках, а після — накладати арешт на гроші та передавати їх в рахунок погашення боргу.
Наразі законопроєкт № 9363 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правової політики. Він має дати свій висновок щодо цього проекту закону.
Раніше цей законопроєкт вже узгодили з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з МВС.
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Коментарі - 34
Знаете господа, ради любопытства взял и сравнил , что если в 2000 году взять 500$ и сдать их на гривну по тогдашнему курсу около 4 и положить на гривневый депозит с регулярным реивестированием и посмотреть , что получится к 2021 году .
Для чистоты эксперимента 2022 и 2023 год не беру , все-таки такая война это явление скорее исключение .
Предположил , что ставка средняя ставка депозита 10% (хотя в реале думаю была больше в среднем за эти годы)
Получается , что 2000 гривен в 2000 году (500 долларов по курсу 4) к 2021 году превратились в 16 тысяч гривен , то есть 592 доллара при курсе 2021 года 27 за доллар .
То есть даже при всех экономических кризисах 2008 и 2014 года, при всех майданах 2004, 2014 гг и военном конфликте 2014−2021 гг все равно оказалось что держать гривну на депозите было выгоднее чем валютный кеш запрятать в матрас
Если же вкладывать не в депозит, а в гос ОВГЗ , где процентная ставка на пару процентов больше чем у банковского депозита , то разница в пользу гривны еще больше.
Понятно, что лучше в биткоин было вложить))). Но все-таки просто складывать валютный кеш в матрас , никуда его не вкладывая — ну как-то не очень
…
При этом сейчас суды из-за долгов за коммунальные услуги проходят по упрощенной процедуре… А это как и кто такое придумал, или у нас уже отменили минимум три закона и два кодекса?
Не говоря о пачках постанов…
Представьте себе если все массово просто «забьют Х…» на возврат долгов Люди массово не платят за коммуналку , заемщики перестали отдавать кредиты банкам , бизнес партнеры массово «кидают» друг друга.
Экономике просто гаплык, а с ней социальный взрыв, развал государства