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1 червня 2023, 19:18 Читать на русском

Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах

З 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

З 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

«Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку», — повідомили «Мінфіну» у прес-службі Приватбанку.

Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.

Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

«Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс», — пояснив проблему член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.

Автор:
Олена Дьоміна
Головний редактор Олена Дьоміна
Пише на теми: Макроекономіка, фінанси, державне регулювання, бюджет, фіскальна політика
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+104
AAAA2000
AAAA2000
1 червня 2023, 19:27
#
Причина одна… точніше дві.
Перша — не хоче проводити безкоштовний обмін купюр.
Друга — хоче проводити його з комісією.
Сам Приват ВИДАЄ старі та зношені, які потім САМ ЖЕ ПРИЙМАЄ З КОМІСІЄЮ.
+
+61
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 19:45
#
Как раз Приват и выдавал старые купюры, которые хитросделанные валютчики скармливали терминалам пополнения. Как в Привате закончатся ветхие, после инкассации всех терминалов, так сразу начнут выдавать только новые купюры…
+
0
youknow
youknow
1 червня 2023, 19:59
#
+15
«Великий та прибутковий приватбанк», але знову прості люди стануть «поскубані від пір`я». Єдиний вихід буде зі зношеним кешем їхати за кордон (бажано Канада та США) або здавати на інкасо, зі значною знижкою.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 20:01
#
Чего тебе дался тот Приват.
В стране кроме него
более 60 банков.
Сдавай свои потертые баксы
в любой другой банк.
+
0
youknow
youknow
1 червня 2023, 20:40
#
А тобі чого здався? постійно його захищаєш Qwerty1999
«В стране кроме него
более 60 банков.»
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 21:15
#
Youknow

Почему бы и не защитить Приват от отфонарных претензий…

Раньше Приват вам был не такой, потому что выделялся
на фоне других, в том числе и по приёму ветхих купюр
валюты через свою терминальную сеть.
Теперь Приватбанк стал таким, как все остальные
укрбанки, в части приема наличной валюты, а вам
все равно все не так…

На днях национализируют Альфу (Сенс-банк) — вот
и потребуйте с них приём ветхих купюр через
терминалы пополнения. Хотя можете начинать
требовать прямо с завтрашнего утра.
+
0
youknow
youknow
1 червня 2023, 21:39
#
Не відповідаєш на запитання, хоча це не дивно.
Тебе трішечки заклинило. Як ти ще продовшуєш працювати с такою неуважністю та агресією. Звільнять же.
Стаття «Приватбанк перестал принимать доллар и евро в своих терминалах».

+
+59
AAAA2000
AAAA2000
1 червня 2023, 19:29
#
Ноу хау від банківського сектору — поділ долара на старий (білий) «дешевий» і «трендовий» дорогий (синій). В якій країні ще таке можливе???

+
+39
Shumska3005
Shumska3005
1 червня 2023, 20:04
#
Беспредел во всех сферах. всё никак не нажрутся! Этот Приват сам выдавал старые купюры, хотя отдавали им на карту новые/ синие**… Со всех сторон нас ограничивают, а князевы и им подобные за миллионы$$$€€€ уходят от судов, даже за убийство нацгвардейца!!! Когда это всё закончится???
+
0
matroskin
matroskin
1 червня 2023, 22:05
#
Та це не Привата фішка, скоріш зав.відділеням або касир працюють з валютчиками або міняють «потрібним людям» і це не тільки в Приваті.
Розкажу свій випадок, знімав восени $, дали старими, причому такими собі, я з ними до мінял, ті взяли менше половини, інше сказали по меншому курсу. Я назад в банк, кажу, що за *** їх не беруть, на що відповіли: купюри платіжостпроможні, хочте можите здати нам, але по курсу покупки. :) Я до зав відділення-те саме слово в слово. З тих пір, знімаю в іншому віддлені того ж банку, завжди купюри нові.
В інших банках тепер також стараюсь брати тільки новими, $ зараз багато на ринку, міняли переборчиві стали, та й банки теж.
+
+69
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 червня 2023, 20:22
#
Блин , ну доллары — это просто деньги . Новые / старые — это уже чисто украинский фетиш потому что они являются средством накопления здесь . Это просто деньги . И вообще если они здесь ходят значит кто-то должен заниматься их обращением . А никто не хочет .
+
+56
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
1 червня 2023, 20:57
#
В самом деле, просто деньги? Не, у нас это бизнес такой — навязать тебе услугу под надуманным предлогом. Попробуйте где-нибудь сдать центовую мелочь, без разницы евровую или долларовую. Это ведь то же просто деньги, не так ли? Только их никто не принимает как платёжное средство.
+
+11
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2023, 21:18
#
Leonid Kramorenko

В США центы принимают без проблем.
В Европе евроценты принимают без проблем.

В Украине национальная валюта гривна,
а не доллар США или Евро, пора бы это знать…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 червня 2023, 21:47
#
Принимать надо только национальную валюту ? А я в турции плачу в магазинах долларом , никто не парится , а в польше могут вернуть залог помятыми еврами , никто не парится . Вы наверное гражданин СССР ?
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0
Бедный папа
Бедный папа
1 червня 2023, 21:59
#
В ПУМБ приносил евроценты, удивленно посмотрели, но приняли без всякого.
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0
Paymob Money
Paymob Money
1 червня 2023, 21:22
#
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0
bonv
bonv
1 червня 2023, 22:20
#
Халява закінчилась:))) З поповненням «вєтхіх» купюр…
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0
bonv
bonv
1 червня 2023, 22:21
#
І валютчики гемор мають:)))
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