З 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.
Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах
«Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку», — повідомили «Мінфіну» у прес-службі Приватбанку.
Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати.
Однак, як пояснили «Мінфіну» фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.
«Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс», — пояснив проблему член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.
Коментарі - 18
Перша — не хоче проводити безкоштовний обмін купюр.
Друга — хоче проводити його з комісією.
Сам Приват ВИДАЄ старі та зношені, які потім САМ ЖЕ ПРИЙМАЄ З КОМІСІЄЮ.
«Великий та прибутковий приватбанк», але знову прості люди стануть «поскубані від пір`я». Єдиний вихід буде зі зношеним кешем їхати за кордон (бажано Канада та США) або здавати на інкасо, зі значною знижкою.
В стране кроме него
более 60 банков.
Сдавай свои потертые баксы
в любой другой банк.
«В стране кроме него
более 60 банков.»
Почему бы и не защитить Приват от отфонарных претензий…
Раньше Приват вам был не такой, потому что выделялся
на фоне других, в том числе и по приёму ветхих купюр
валюты через свою терминальную сеть.
Теперь Приватбанк стал таким, как все остальные
укрбанки, в части приема наличной валюты, а вам
все равно все не так…
На днях национализируют Альфу (Сенс-банк) — вот
и потребуйте с них приём ветхих купюр через
терминалы пополнения. Хотя можете начинать
требовать прямо с завтрашнего утра.
Тебе трішечки заклинило. Як ти ще продовшуєш працювати с такою неуважністю та агресією. Звільнять же.
Стаття «Приватбанк перестал принимать доллар и евро в своих терминалах».
Розкажу свій випадок, знімав восени $, дали старими, причому такими собі, я з ними до мінял, ті взяли менше половини, інше сказали по меншому курсу. Я назад в банк, кажу, що за *** їх не беруть, на що відповіли: купюри платіжостпроможні, хочте можите здати нам, але по курсу покупки. :) Я до зав відділення-те саме слово в слово. З тих пір, знімаю в іншому віддлені того ж банку, завжди купюри нові.
В інших банках тепер також стараюсь брати тільки новими, $ зараз багато на ринку, міняли переборчиві стали, та й банки теж.
В США центы принимают без проблем.
В Европе евроценты принимают без проблем.
В Украине национальная валюта гривна,
а не доллар США или Евро, пора бы это знать…
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