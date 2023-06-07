НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев (оновлено)

Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Звернення Гетманцева до обмінників та банків

«Хотів би принагідно звернутися до валютних обмінників, в т. ч. банків. Друзі, розумію, можливо у пошуку додаткової маржинальності, ви трошки забулися і забули, що в країні війна.

Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін «зношених» купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку.

Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше — ліцензії", — попередив Гетманцев.

За його словами, Нацбанк вже займається цією проблемою.

«Громадян прошу повідомляти мені у телеграм-канал про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій», — зазначив він.

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«Відверто шокований масовістю звернень щодо додаткових комісій при обміні валюти, безпідставно кваліфікованої обмінниками як зношена.Менш ніж за добу понад 400», — написав Гетманцев.

За його словами, більшість скарг стосується порушень з боку державних банків.

«Поряд з цим більша кількість скарг на нелегальні обмінники (увага МВС!). Обговорили з керівництвом Нацбанку. Державні банки та фінансові компанії днями отримують жорсткі попередження про неприпустимість такої поведінки. Для тих, хто не зрозуміє — за попередженнями підуть санкції», — підсумував він.