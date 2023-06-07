Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев (оновлено)
Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
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Звернення Гетманцева до обмінників та банків
«Хотів би принагідно звернутися до валютних обмінників,
Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін «зношених» купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку.
Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше — ліцензії", — попередив Гетманцев.
За його словами, Нацбанк вже займається цією проблемою.
«Громадян прошу повідомляти мені у телеграм-канал про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій», — зазначив він.
Оновлено
«Відверто шокований масовістю звернень щодо додаткових комісій при обміні валюти, безпідставно кваліфікованої обмінниками як зношена.Менш ніж за добу понад 400», — написав Гетманцев.
За його словами, більшість скарг стосується порушень з боку державних банків.
«Поряд з цим більша кількість скарг на нелегальні обмінники (увага МВС!). Обговорили з керівництвом Нацбанку. Державні банки та фінансові компанії днями отримують жорсткі попередження про неприпустимість такої поведінки. Для тих, хто не зрозуміє — за попередженнями підуть санкції», — підсумував він.
Коментарі - 80
60 частных банков, имеющих генеральные валютные лицензии НБУ.
Вот и заставьте их работать себе в убыток, а то вдруг что — сразу
появляется желание порулить работой госбанков…
Эти 60 частных банков себе в убыток платят налоги, возвращают депозиты, конвертируют $ по курсу НБУ. Тратят себе в убыток время и бумагу на кучу отчетов в тот же НБУ.
Зачем сочинять законы, если их не исполнять, бо «в убыток».
Если убыток для вас не при чём, то тем более, парьте мозги
всем 60 частным коммерческим банкам одновременно…
Начните с Альфы или Сити, а там как пойдет…
2) Есть НБУ с кучей сотрудников которые получают з/п за то чтобы контролировать исполнение собственных директив, банкам которым они дали лицензии.
Данила явно дал понять — не*** выеживаться. работайте в правовом поле с валютной наличкой.
А Кверти кредиты приплетать пытался прошлый раз.
Отакие делки от банковского сектора и сидят в кабинетах завсектором валютого департамента. Выдумщики. Велосипед изобретатели ***.
Получается, что давать указания на форуме, как работать НБУ и госбанкам, у вас хватает «полномочий», а тоже самое адресовать Сити или Сенсу — кишка тонка.
Валютою банки перебирали з 90-х. В Зе на відміну від Пе навіть банка свого нема. :)
Тільки не потрібно писать що Зе заставляє співробітників Пе-банка не брать поношені купюри.
на рынке сдал, без комиссии, там пятна не заметили, нет машинки что светит, а вот за розовую 100 гр комиссия была
Pumbovik, а оставить на валютной карте Альфы не вариант? И потратить дать знакомой в ЕС с карты.
А Вы говорите штампики!)
На это Вам ответит величайший гуру Украинской экономики товарищ Гетманцев, гусей щипать это милое дело.
Клиенты тут причем? тут построенна афера человек приходит в обменник ему говорят купюра старого образца не берём или комиссия 10%, вот и думайТЕ как говорил наш президент
А вообще оригинальный способ купить доллар США на 10% ниже рынка
Ваша позиция понятна что люди во всем виноваты.
То что люди смотрят в свои карманы это естественно они пытаются понять что осталось от зарплаты, а вот то что вы пытаетесь их в этом обвинить вот это уже подло.
А вообще странно слышать о проблеме от человека который 3 дня назад «компетентно» рассказывал здесь как он виртуозно абсолютно без комиссий меняет любые доллары через терминал Привата. :)
Там где никогда не было проблем — и на тебе, при ЗЕ власти появляются.
Порошенко говорил за две недели закончит войну, и кто купит доллар по 13 то сильно пожалеет, конечно народ пожалел что доллар через время
стал 28.
Зеленский говорил нужно перестать стрелять и война закончится, мало того когда Раша наращивала группировки вдоль Украины что нам говорили войны не будет, травневі шашлики.
На стадионе Зе говорил что идёт на один срок или опять соврал время покажет.
Без конверт.депо вы бы сейчас
и по 45 гривен за бакс
не смогли скупиться.
А новые купюры баксов
видели бы только в
интернете на картинках…
Наверху, один за всех и все за одного Дартаньян сами знаете кто у нас.
Нещодавно мені потрібно було поповнити свою картку в євро.Навмисне не називаю у якому банку — не хочу дискредитувати. У прийомі двох купюр мені відмовили, хоча купюри були без помарок, написів не потерті і т.д. Мотив — мовляв, на них є надриви. Розгледіти ці надриви біля каси я так і не зміг. Лише потім, вдома, під лупою я зміг побачити ці «супергігантські надриви», по одному на кожній купюрі. Не впевнений, що вони мали навіть по 0,1 мм, скоріш по декілька сотих мм.
Маразм прогресує…