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4 червня 2023, 13:24 Читать на русском

З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

Щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції «Мінфіну».

Щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень.

Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в Інтернеті
  • Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Автор:
Олена Дьоміна
Головний редактор Олена Дьоміна
Пише на теми: Макроекономіка, фінанси, державне регулювання, бюджет, фіскальна політика
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2023, 13:35
#
Торговцам с ОЛХ и ФОПам, принимающим оплату на БПК физлица, есть смысл задуматься о том, как вести свой успешный бизнес дальше.
+
+70
Bitcoin
Bitcoin
4 червня 2023, 13:42
#
Вместо либерализации экономики — закручивание гаек. Бредятина. Корпорация «гетьманцев и партнеры». Где сокращение гос. затрат и бюджетников?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2023, 13:49
#
А это сокращение хоть как-то увеличит поступление налогов от теневого сектора экономики, который сейчас превышает 30%
+
+15
__ EK __
__ EK __
4 червня 2023, 14:32
#
Еще глубже в тень уйдут. Все просто
+
0
kingcity
kingcity
4 червня 2023, 14:36
#
До того ж об`єми операцій з картками зменшаться, а відповідно і доходи банків впадуть.
+
+15
__ EK __
__ EK __
4 червня 2023, 14:59
#
Учитывая какое количество денег они зарабатывали с комиссий, данное нововведение явно им не на пользу. Да и многим остальным людям тоже.
+
0
Неїбе Тежнеїбе
Неїбе Тежнеїбе
4 червня 2023, 15:00
#
Пара диванов с валютой — и бюджет в профиците. Но сумма залога уменьшилась вполовину. Да здравствует украинский суд — самый гуманный и честный в мире! особенно Печерский
+
+30
Bitcoin
Bitcoin
4 червня 2023, 13:44
#
Охота за волонтерами
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2023, 13:48
#
Волонтеры и так все зарегистрированы
как в госадминистрациях, так
и в обслуживаемых укрбанках.
+
+57
kingcity
kingcity
4 червня 2023, 13:53
#
Ідіотизм. Що далі - тотальне стеження, контроль за пересуванням і т.д. ? Скочуємся до тоталітаризму ?
+
0
Kaleso
Kaleso
4 червня 2023, 13:53
#
Да і охота на крипто інвесторів)))
+
+15
zevs1
zevs1
4 червня 2023, 14:12
#
Выбирали веселились,а выбрав Зелю прослезились.
+
0
engine
engine
4 червня 2023, 14:27
#
Добро пожаловать в гулаг!
+
+15
kingcity
kingcity
4 червня 2023, 14:34
#
Ця дурниця доведе лише до одного — до скорочення об`ємів карткових операцій, а відповідно і до зменшення доходів банків.
І звичайно, до збільшення тінізації економіки. Пора би вже нашим «геніям від фінансів» в уряді і НБУ це зрозуміти. Але ж не нажеруться ніяк, а жадібність засліплює…

До речі, а як на рахунок банківської таємниці? ЇЇ вже скасували?
+
0
antibiotik1
antibiotik1
4 червня 2023, 14:35
#
А как они будут за десятками млн клиентов следить?
+
+11
antibiotik1
antibiotik1
4 червня 2023, 14:51
#
Не фейк ли это
+
0
Неїбе Тежнеїбе
Неїбе Тежнеїбе
4 червня 2023, 14:58
#
Резніков і уся шобла дочекались, доки люди віддадуть останнє на донати і спорядження, і тепер можна перекривати весь кисень, тому що більше з народу вже не вичавити. Хто збирав на дрони? Гандольєр торговець яйцями по 17 грн? Чи ми всі скидалися? Само воно жодної копійки не дало, але критикувало «весільні дрони», хоча завдяки їм рятуються життя хлопців і допомагало виявляти рашистів. На автівки хлопцям хто збирав? — марзота рєзніков? навіть бл…ть спрей від комарів зараз їм міноборони купує чи мі всі цим займаємось?
Ще трохи — і я скажу: держава, йди за російським кораблем!
+
0
D L
D L
4 червня 2023, 15:00
#
Фейк, конечно. Так и вижу, как банки будут вносить весь этот массив данных в (внимание!) табличку xlsx. Хорошо хоть не написали в формате Word или ручкой шариковой. Банки давно в совершенно ином формате отчёты пишут.
+
0
D L
D L
4 червня 2023, 15:03
#
А основание для подачи ещё интереснее — «письмо на основании письма в дополнение к письму». Это что, новая форма нормативно-правового акта от НБУ? И ни одной отсылки к нормативке.
+
0
AlexeyBeley
AlexeyBeley
4 червня 2023, 15:06
#
Вообще то в документе говорится про банки-экваеры и их клиентов, а это не физлица, а платежные системы, в полной версии документа внизу есть даже сноска- что клиенты банков эквайеров по которым должен быть предоставлен отчет- это субъекты хозяйственной деятельности, надавачі платіжних послуг. К переводам с карты моно одного физлица на карту другого физлица это не имеет никакого отношения. Документ направлен на отслеживание переводов через платежные системы с интернет казино, букмекеров и ТП.на соблюдение правильности установления платежными системами платежных кодов. Никакому НБУ еженедельные терабайты данных про переводы физлиц нафиг не нужны для этого есть первичный финмон банка, включайте голову комментаторы и читайте хотя бы про что написано, олх, блин, знатоки!
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