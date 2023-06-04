Щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції «Мінфіну».
З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);
- Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- Оплати в Інтернеті
- Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 20
как в госадминистрациях, так
и в обслуживаемых укрбанках.
І звичайно, до збільшення тінізації економіки. Пора би вже нашим «геніям від фінансів» в уряді і НБУ це зрозуміти. Але ж не нажеруться ніяк, а жадібність засліплює…
До речі, а як на рахунок банківської таємниці? ЇЇ вже скасували?
Ще трохи — і я скажу: держава, йди за російським кораблем!