З 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів

Щопонеділка до 16.00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі. Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25−0005/38228 від 1 червня 2023 р), яке опинилося у розпорядженні редакції «Мінфіну».

Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);

Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

Оплати в Інтернеті

Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.