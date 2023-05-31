Дорогі картки: скільки та за що платять власники пластику 20 найбільших банків

Користування банківською карткою в Україні дорожчає. Якщо на початку війни деякі банки робили знижки на обслуговування пластику, то зараз у багатьох фінустановах (особливо великих роздрібних) майже не залишилося безкоштовних сервісів — із особи стягують плату майже за кожен рух за рахунком. За користування власними грошима. «Мінфін» розповість, як банки змінили тарифи на обслуговування дебетних карток (кредитки не враховували).

Як змінилися комісії під час війни

Банки регулярно переглядають свою тарифну політику за платіжними картками. Але не завжди повідомляють про це клієнтів в інформаційних розсилках/дзвінках. Багато хто посилається на договір відкритої оферти та пропонує людям самостійно стежити за своїми комісіями на сайті. Проте, часто знайти тарифні розділи та всі ціни на сайтах складно.

Це особисто перевірила редакція «Мінфіну» — ми змогли знайти не всі тарифи, і довелося опитувати операторів контакт-центрів та експертів.

Війна та енергетична криза наприкінці 2022 року підштовхнули низку банків до зниження деяких карткових тарифів. Однак, лояльність фінансистів була недовгочасною і без підвищення тарифів після цього не обійшлося.

У 2022 році банки заявили про підвищення/запровадження таких карткових комісій:

Райффайзен Банк: запроваджено комісію за зняття готівки у банкоматах інших банків при знятті 10−20 тис. грн (залежно від виду картки). На 3 грн підвищено комісію за обслуговування карткового рахунку, збільшено комісію за смс-інформування клієнтів.

запроваджено комісію за зняття готівки у банкоматах інших банків при знятті 10−20 тис. грн (залежно від виду картки). На 3 грн підвищено комісію за обслуговування карткового рахунку, збільшено комісію за смс-інформування клієнтів. ПУМБ: до 1% підвищено комісію для всеКАРТА за зняття готівкової інвалюти у касі — долар, євро, фунт стерлінгів та злотий. Виняток зробили лише тим, хто протягом місяця зберігає на рахунку не менше 500 доларів/євро/фунтів/злотих — 2 безкоштовні зняття/міс. при отриманні менше ніж 500 тис. грн. Запроваджено плату за відкриття другої та наступних карток у пакеті всеКАРТА.

до 1% підвищено комісію для всеКАРТА за зняття готівкової інвалюти у касі — долар, євро, фунт стерлінгів та злотий. Виняток зробили лише тим, хто протягом місяця зберігає на рахунку не менше 500 доларів/євро/фунтів/злотих — 2 безкоштовні зняття/міс. при отриманні менше ніж 500 тис. грн. Запроваджено плату за відкриття другої та наступних карток у пакеті всеКАРТА. Кредобанк: із 10% (мінімум 25 грн) до 15% (мінімум 350 грн) підвищено тариф за прийняття на інкасо іноземних банкнот із негайною виплатою. З 0,2% (мін. 20 грн) до 0,5% (мін. 20 грн) у всіх валютах підвищено комісію за надходження готівки на рахунок в інвалюті. Запроваджено комісію за переказ коштів в онлайн-банкінгу: було повністю безкоштовно, але в результаті безкоштовно залишилося лише до 10 тис. грн, а понад — 0,2% від суми (мін. 20 грн, макс. 500 грн).

Що подорожчало у 2023 році

«У 2023 році Ощадбанк продовжує підвищувати тарифи, оскільки збільшилися його платежі на користь платіжних систем, підвищилася вартість додаткових послуг, що надаються в рамках пакетів послуг за картками, при цьому знижено рівень міжбанківських комісій interchange», — розповів «Мінфіну» директор департаменту електронної комерції та платіжних коштів Ощадбанку Володимир Москаленко.

Деякі банки наважувалися на зниження комісій при безготівковій купівлі валюти на міжбанку, щоб популяризувати послугу, — з 0,6% до 0,3% від суми, як це, наприклад, зробили в Кредобанку. А інші тарифи підвищувалися.

«У 2023 році було трохи збільшено тарифи на обслуговування платіжних карток фізосіб для пакетів, які вже знято з продажу, зокрема — за переказ у відділенні, за зняття понад ліміт безкоштовного зняття, скасували безкоштовні картки, скасували безкоштовні рахунки. Ми також обмежили з 10 до 5 шт кількість цифрових карток, які можна відкрити в онлайн-банкінгу. Ще підвищили тариф за оформлення довіреності на розпорядження чи виконання угод за рахунком із 50 грн до 200 грн. Це пов'язано з витратами часу відповідальних працівників банку на здійснення операції», — пояснив «Мінфіну» директор департаменту роздрібних клієнтів АТ «Кредобанк» Олександр Супрунович.

Найпоширеніші карткові комісії

Для зручності читачів «Мінфін» сформував ключові карткові тарифи основних банків у таблицю. За інформацією НБУ, на 1 квітня 2023 року ця 20-ка обслуговувала 64,5 млн фізосіб, які тримали на рахунках 1 трлн грн. Це 98% ринку.

Із узагальнених даних видно, що безкоштовних карткових послуг залишилося зовсім мало. Хоча коли українців лише привчали користуватись пластиком, значна частина операцій не тарифікувалася чи банки ставили 0 грн за послугу. Проте, за останні роки цінники встигли розставити майже на все, і банки неодноразово їх підвищували рік у рік.

№ Банк Види карток Випуск картки* Комісія за неактивний рахунок** 1 Приватбанк Універсальна (без кредитного ліміту) 0 грн 20 грн/міс. 2 Ощадбанк Моя картка (дебетна) 0 грн 100 грн/міс. 3 Універсал Банк (monobank) Чорна (без кредитного ліміту) 100 грн 100 грн/міс., не більше залишку коштів 4 Райффайзен Банк Аваль VISA Reward (дебетна) 0 грн 30 грн/міс. 5 А -Банк Зелена картка 0 грн 20 грн/міс., не більше залишку коштів 6 Сенс Банк White 0 грн 50 грн/міс. 7 ПУМБ ВсеКАРТА 0 грн 0 грн 8 Укрсиббанк All Inclusive Start (дебетна) 0 грн 50 грн/міс. 9 ОТП Банк Mastercard Standard 0 грн 50 грн/міс. 10 Укргазбанк Старт Драйв (приватна) 0 грн 100 грн/міс., не більше залишку коштів 11 Таскомбанк Azure Card 0 грн 12 Південний Стартова 50 грн 50 грн/міс. 13 Банк Восток Картка з кешбеком 150 грн 200 грн/міс., не більше залишку коштів 14 Укрексімбанк Приватна картка 1 гривна 100 грн/міс. 15 Кредобанк Правильна картка 0 грн — 16 Креді Агріколь Банк Smart 0 грн 50 грн/міс. 17 Ідея Банк Violet 500 грн 50 грн/міс. 18 Конкорд Картка One 0−100 грн 99 грн/міс. 19 Банк Кредит Дніпро Картка Дебетна 0 грн 100 грн/міс. 20 МТБ Банк Картка Classic 0 грн 50 грн/міс.

№ Банк Зняття своєї (не кредитної) готівки в Україні Зняття своєї (не кредитної) готівки за кордоном Поповнення рахунку через касу/термінал 1 Приватбанк 1% суми та +2−5 грн при знятті без картки 2% суми 0,2−0,5% суми 2 Ощадбанк до 20 000 грн/міс. — безкоштовно, понад — 1%, у касі Ощадбанку з карткою — 0 грн двічі на місяць, понад — 1% суми, без картки — 1%, в інших банках — 1,5% + 5 грн 1,5% + 35 грн 0 грн 3 Універсал Банк (monobank) 0,9% суми 2% суми 0 грн 4 Райффайзен Банк Аваль у своїй мережі банкоматів безкоштовно, у відділеннях безкоштовно до 30 червня (акція). Потім — від 0−1% + 5 грн (до/після 5 000 грн). У чужих банкоматах до 10 000/міс. безкоштовно, понад — 1% суми 2% суми 0−1% + 5 грн 5 А -Банк 0,9% суми 2% суми 0 грн 6 Сенс Банк у своїх касах двічі на місяць безкоштовно (без прив'язки до суми), потім — 3% (мін. 25 грн). У банкоматах від 0% (до 20 000/міс.) до 3% суми (мін. 25 грн) від 0% (до еквівалента 20 000/міс.) до 3% (мін. 25 грн/$1/€1) 0 грн 7 ПУМБ у своїх банкоматах безкоштовно, чужі можуть виставляти свої комісії, у касі — 2 зняття до 500 000 грн безкоштовно, понад — 1,5% суми 1,5% суми + $4, можлива комісія іншого банку 0 грн 8 Укрсиббанк свої каси/банкомати — 2% суми, чужі — 2% суми + 7 грн 2% суми 0 грн 9 ОТП Банк свої банкомати/каси — 1% суми, чужі — 1,5% + 10 грн 1,8% + 40 грн. /$3/€3 0 грн/1,2% суми (долар та євро) 10 Укргазбанк 1% суми 1,5% суми + €5 0 грн 11 Таскомбанк свої банкомати/каси — 1% суми, чужі — 1,5% + 10 грн 1% суми + $5, можлива комісія іншого банку від 0,2% суми (банкомати Cash-In) до 0,5%; у терміналах (мін. 5 грн) — до 0,5−1% суми (з карткою та без) 12 Південний у своїх банкоматах/відділеннях безкоштовно до 2 000 грн, понад — 0,8% суми (мін. 5 грн). Банкомати/відділення чужих банків — 1,5% суми (мін. 5 грн) 1,5% + 30 грн 0 грн 13 Банк Восток 0,8% + 5 грн у своїх відділеннях, банкоматах та торгово-сервісних партнерах, а також 1,5% + 5 грн — в інших відділеннях/банкоматах 2% суми, мін. $5 безкоштовно через касу до 30 000, понад — 0,2% суми 14 Укрексімбанк безкоштовно до 5 тис. грн у своєму банку, понад — 0,8%, в інших банках — 1,5% суми + 7 грн 2% суми 1% суми 15 Кредобанк безкоштовно до 50 000 грн у своїх банкоматах/касах, понад — 1,5% суми (мін. 20 грн), чужі банки — 1,5% суми (мін. 20 грн) 2% суми + 50 грн 0 грн 16 Креді Агріколь Банк безкоштовно у своїх касах/банкоматах до 20 тис. грн, понад — 1,5% суми + 10 грн, чужі банки — 1,5% суми + 10 грн 1,5% суми + 30 грн 0 грн 17 Ідея Банк безкоштовно до 15 000 грн/міс., а в банкоматах — до 5 000 грн, понад — 1,5% + 10−25 грн відділення банків — 1% + 25 грн/$1/€1, банкомати — 1,5% + 25 грн/$1/€1 0 грн 18 Конкорд 1% суми 2% суми 0 грн 19 Банк Кредит Дніпро безкоштовно з карткою та 0,5% суми — без картки у своєму банку та у партнерів. У чужих банках — 0,5% суми + 7 грн 3% суми 0 грн 20 МТБ Банк 1% суми + 5 грн у своїх банкоматах/відділеннях та 1,5% суми + 5 грн у чужих 2% суми, мін. $5/€5 0 грн

№ Банк Переказ своїх грошей на картку для виплат Переказ на свої накопичувальні рахунки Переказ своїх коштів на рахунки фізосіб в інших українських банках 1 Приватбанк 0,5% суми 1% суми 0,5% суми 2 Ощадбанк у мобільному додатку до 20 000 грн/міс. — безкоштовно, понад — 1% суми 0 грн у мобільному додатку 0 грн у мобільному додатку до 20 000/міс., понад — 1% суми 3 Універсал Банк (monobank) 0 грн 0 грн 0 грн 4 Райффайзен Банк Аваль 0 грн 0 грн 0,5%+5 грн 5 А-Банк 0 грн 0,9% суми 0−0,9% суми (безкоштовно до 100 000/міс.) 6 Сенс Банк через My Sense bank — безкоштовно, без нього 3% (мін. 25 грн) 0 грн через My Sense bank — безкоштовно, без нього 3% (мін. 25 грн) 7 ПУМБ 0 грн 0 грн 1,5% у гривні, 0,5% в інвалюті (мін. $10, макс. $500) 8 Укрсиббанк 0 грн — 1% суми 9 ОТП Банк у відділенні - 10 грн у відділенні - 1% суми, мін. 15 грн, макс. — 2 000 грн 10 Укргазбанк 5 грн 5 грн 5 грн 11 Таскомбанк 0 грн 0 грн від 5 грн (до 10 000 грн) до 0,5% суми (понад 10 000 грн) 12 Південний 0 грн 0 грн безкоштовно через додаток, без додатку — 1% суми (мін. 10 грн) 13 Банк Восток безкоштовно до 30 000/міс., понад — 0,5% суми 0 грн 0,5% суми (мін. 5 грн) через MoneySend/Visa Direct (P2P), 0,3% суми (мін. 5 грн) через онлайн-банк 14 Укрексімбанк 1% суми 1% суми 1% суми 15 Кредобанк 0 грн 0 грн безкоштовно через онлайн-банкінг KredoBank до 10 000 грн, понад — 0,2% суми. Іншим способом — 1,5% суми (мін. 20 грн) 16 Креді Агріколь Банк 0 грн 0 грн 1−2% суми 17 Ідея Банк 0 грн 0 грн 0,5% суми (мін. 5 грн) через онлайн-банкінг та 1% (мін. 15 грн) через відділення на рахунки в інших банках 18 Конкорд 0 грн 0 грн 1% суми 19 Банк Кредит Дніпро 0 грн 0 грн 0,5% суми + 7 грн через систему Freebank 20 МТБ Банк 0 грн 0 грн 0,8% суми + 5 грн

№ Банк Переказ своїх коштів на рахунки фізосіб в іноземних банках Комунальні та інші платежі Оплата за IBAN 1 Приватбанк 4% суми від 1−3 грн до 1% суми 1−3 грн через Приват24 та 1% суми через термінал/касу + 5−25 грн (є/немає договору з банком) 2 Ощадбанк — 0−0,5% суми 0,5% суми, мін. 2 грн, макс. 500 грн 3 Універсал Банк (monobank) 4% суми, мін. 30 грн 0 грн 0 грн до 20 000/міс., понад — 0,5% суми 4 Райффайзен Банк Аваль — 0 грн 0 грн 5 А-Банк 3%, мін. 50 грн/$2/€2 1%, мін. 15 грн 0−1% суми (безкоштовно до 20 000/міс.) 6 Сенс Банк 4%, мін. 80 грн/$2/€2 через My Sense bank — безкоштовно, без нього 3% (мін. 25 грн) через My Sense bank — безкоштовно, без нього 3% (мін. 25 грн) 7 ПУМБ — 0 грн 0,5% суми 8 Укрсиббанк — 0 грн 0 грн 9 ОТП Банк — 1,5% + 40 грн — 10 Укргазбанк — 0 грн, поповнення мобільного: від 1 до 99 грн — 2 грн, від 100 до 140 грн — 3 грн, від 150 до 199 грн — 4 грн, 200−500 — 5 грн 0,3% суми (мін. 5 грн, макс. — 190 грн) 11 Таскомбанк — 0 грн 5−100 грн (до/після 20 000 грн) 12 Південний 0,75% в інвалюті (мін. $30/€30) безкоштовно у додатку, 1% суми (мін. 10 грн) у відділеннях безкоштовно у додатку, 1% суми (мін. 10 грн) у відділеннях 13 Банк Восток — 0,1−0,3% суми безкоштовно всередині банку та 0,3% суми в інші банки 14 Укрексімбанк — 10−50 грн 10−50 грн 15 Кредобанк — безкоштовно через онлайн-банкінг до 10 тис. грн, понад — 0,2% суми безкоштовно через онлайн-банкінг до 10 тис. грн, понад — 0,2% суми 16 Креді Агріколь Банк — 0 грн 0 грн 17 Ідея Банк 1% суми, мін. 20 грн/$20/€20 0,5% суми (мін. 5 грн) через онлайн-банкінг, 1% суми (мін. 15 грн) через відділення на рахунки в інших банках 0,5% суми (мін. 5 грн) через онлайн-банкінг, 1% суми (мін. 15 грн) через відділення на рахунки в інших банках 18 Конкорд 1% суми, мін. $1/€1 0 грн 0,9% суми, макс. 300 грн 19 Банк Кредит Дніпро 1% суми (мін. $10) та 1,3% суми (мін. $50) в рамках е-лімітів 3 грн, мобільний зв'язок — безкоштовно 0,5% суми +7 грн через онлайн-банкінг 20 МТБ Банк — 0 грн через Герц безкоштовно в межах банку, 3 грн — в інші банки до 5 000 грн, 5 грн — до 20 000 грн, 0,1% суми (макс. 100 грн) — понад 20 000 грн

*фізична картка без інд. дизайну та інших додаткових замовлень

**якщо немає видаткових операцій протягом місяця

Найпоширеніша безкоштовна опція, що залишилася у банків, — випуск пластикової картки. Хоча є й фінустанови, які стягують за іменну картку (не віртуальну) від 50 до 500 грн.

Дуже поширеним явищем, навіть модою, стала комісія за неактивний рахунок, яку клієнти часто сприймають, як штраф. Якщо людина не користується карткою, з неї списують від 20 до 200 грн. Хтось так карає людей щомісяця (коли людина протягом місяця не проводить видаткові операції), а хтось — раз на 3−6 місяців. При цьому багато банків карають лише людей з грошима на рахунку, якщо там нуль, то «в мінус» рахунок не заганяють.

Найпопулярніша у людей послуга — зняття готівки у банкоматах/касах в Україні - коштує в середньому 1−1,5% суми. Хоча деякі структури виставляють тариф трохи нижчий, щоб обійти конкурентів (0,9% від суми), а інші — надають людям безкоштовні опції. По 1−2 безкоштовних лімітованих зняття на місяць — до 2−50 тис. грн. Середня вартість зняття кешу з українських карток за кордоном — 2% суми, хоча може бути й більше, при стягненні додаткових комісій іноземними фінустановами.

Все частіше банки стягують з людей комісії за внесення грошей на карткові рахунки через термінали самообслуговування чи свої каси у відділеннях. До цього звикли ще не всі, хоча той же Приватбанк уже досить давно запровадив свій тариф — 0,2−0,5% від суми. Дорожче поповнювати рахунок без картки, тому варто носити її з собою, і рідше реагувати на маркетингові хитрощі фінансистів, які рекламують опцію поповнення без картки.

Найпоширенішою практикою стає платний переказ грошей усередині банку, що можуть зрозуміти далеко не всі власники карток. Адже все відбувається в рамках одного банку, і за це можуть стягнути від 0,5% до 1% суми, навіть при тому, що переказ відбувається через онлайн-банкінг та додаткові витрати банку не є очевидними. Впадає в око лише прагнення заробити на послугах, які, схоже, мають великий попит у людей.

Десь стільки ж у середньому коштує зовнішній P2P-переказ — 0,5−1% від суми. Коли фізособа в одному банку перераховує кошти фізособі в іншому. Хоча іноді за це можуть стягнути навіть 1,5−2% від суми. Щоправда, деякі фінустанови залишають людям і безкоштовні можливості, дозволяючи до 10−20 тис. грн перераховувати безкоштовно через віддалені сервіси.

По-різному банки оцінюють вартість своїх послуг із оплати комунальних платежів чи мобільного зв'язку. Ще декілька років тому за них взагалі не стягували платню. Фінансисти підписали договори з більшістю комунальників/операторів мобільного зв'язку та допомагали їм збирати платежі з клієнтів. Наразі нульовий тариф залишився у небагатьох великих банків. У кращому разі за це стягнуть 1−3 гривні, у гіршому — до 1−1,5% суми.

За IBAN-платежами (платежами за реквізитами) стягують у середньому 0,5−1% суми, хоча ще є банки, які роблять такі проведення безкоштовно через свої системи інтернет-банкінгу.

Це всі найпопулярніші послуги. Але, час від часу, банкіри стягують кошти з карткових клієнтів і за зовсім несподівані послуги.

«Наприклад, банк може стягнути з особи комісію за несвоєчасний фінансовий моніторинг — коли власник рахунку пройшов чергову верифікацію із запізненням без поважної причини (військова служба, перебування у лікарні тощо). Також додаткову плату можуть стягнути з особи, якщо комплаєнс-підрозділу доведеться збирати щодо неї/її операцій більше звичайної інформації для компетентних органів (на їхню вимогу) — за додаткові трудовитрати.

Крім того, комісії бувають за замовлені, але не вибрані послуги. Наприклад, ви замовили суму долара/євро для видачі на певну дату в касі, але не з'явилися. За це можуть нарахувати додаткову комісію", — навів для «Мінфіну» приклади Василь Невмержицький.

Як і чому українці змінюють банки

Найменше безкоштовних послуг залишилося у великих роздрібних банків із найбільшою кількістю клієнтів, наприклад, у Приватбанку, який обслуговує 23,9 млн фізосіб. Більше безкоштовних опцій у менших банків, які ще намагаються розширити клієнтську базу. Люди почали частіше звертати увагу на комісії та орієнтуватися за ними при відкритті нового рахунку.

«Наголошуємо на зростанні клієнтської бази і, враховуючи мотивацію, з якою до нас приходять клієнти, ми розуміємо, що це користувачі карток інших банків. Найчастіше це найпрогресивніша частина населення, яка звикла порівнювати та шукати кращі пропозиції на ринку. Проте, більшість клієнтів є консервативними. Зміна обслуговуючого банку для них, навіть незважаючи на всі сучасні технології, є досить серйозним кроком. Хоча, за відчуттями, ситуація хоча й дуже повільно, але все ж таки змінюється. Не в останню чергу через все громіздкішу тарифну політику низки великих системних банків», — запевнив нас директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку Сергій Савка.

Великі гравці вважають важливішим при виборі банку не карткові тарифи, а наявність у фінустанови інфраструктури (терміналів, відділень), віддалених сервісів та широкого спектру послуг. Важливу роль продовжують відігравати зарплатні проєкти.

«Комісії за рахунком не є ключовим фактором для закриття рахунку. Зазвичай, клієнти закривають рахунки, тому що переходять до іншої компанії на роботу, зарплатні картки якої в іншому банку. Або клієнт закриває картку, якою він не користується, адже немає в цьому потреби зараз — це нормальна практика, і банк, навпаки, зацікавлений у тому, щоб неактивних рахунків було мінімум у портфелі», — каже начальник управління розвитку карткового бізнесу та перехресного продажу ОТП Банку Євген Грубий.

При цьому у наших людей різні переваги щодо використання карток, залежно від банку.

«Особливо на початку повномасштабного вторгнення до 5-ки найпопулярніших послуг входили, по-перше, безготівкові розрахунки, по-друге — зняття готівки в Україні, а по-третє — P2P-перекази в межах України. На четвертому та п'ятому місці йшли переведення в готівку за кордоном і комунальні платежі», — повідомила керівник із питань кредитних продуктів і кредитних карток Райффайзен Банку Наталія Луцька.

А вже у 2023 році вона склала інший рейтинг популярності карткових послуг:

поповнення/зняття готівки з рахунків;

P2P-перекази в межах України/за кордон;

IBAN-платежі,

комунальні платежі.

Керівник центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів департаменту маркетингу Ukrsibbank BNP Paribas Group Валерій Водотика поставив на перше місце цього року оплати товарів/послуг карткою, за якими йдуть уже зняття/зарахування коштів, P2P-перекази в межах України та IBAN-платежі.

Як банки піднялися на комісіях

У міру зростання популярності карткових послуг серед українців та підвищення тарифів, активно зростають і доходи банків від цих напрямків роботи. Опитані банкіри повідомили «Мінфіну», що наразі частка карткових заробітків у загальній структурі їх комісійних доходів становить, залежно від структури, від 50% до 70%. На інших комісіях вони заробляють дедалі менше, особливо на фоні млявого кредитування.

Загальний розмір комісійного доходу нашої банківської системи, за даними НБУ, за останні 10 років зріс утричі — з 16,9 млрд грн до 50,1 млрд грн. При скороченні загальної кількості банків із 175 до 65.

Найбільші комісійні доходи показують банки, які випустили найбільшу кількість платіжних карток. За даними НБУ, понад 2 млрд грн на 1 січня 2023 року заробила ця четвірка:

• Приватбанк — 20,4 млрд грн;

• Ощадбанк — 5,9 млрд грн;

• Сенс Банк — 2,84 млрд грн;

• Райффайзен Банк — 2,76 млрд грн.

«У 2023 році, порівнюючи з 2022-м, на 63% збільшився дохід банків із інтернет-еквайрингу. Здебільшого, за рахунок збільшення дохідності та обсягу операцій на зарубіжних сайтах. Також на 14% зріс дохід за операціями у POS-терміналах (за рахунок збільшення обсягів угод в Україні)», — прокоментував «Мінфіну» ситуацію керівник відділу дебетних карток роздрібного бізнесу ПУМБ Сергій Купових.

Очікується, що і у 2023 році лідерами з комісійних доходів залишаться державні Приватбанк та Ощадбанк.

Що ще подорожчає

Фінансисти визнають, що їхні карткові послуги продовжать дорожчати у 2023 році.

«На нашу думку, дорожчими стануть кредитні послуги та послуги, на які впливає розмір комісії interchange», — вважає Володимир Москаленко з Ощадбанку.

А його колеги говорять про підвищення тарифів за видатковими звітами.

«У зв'язку зі значним подорожчанням вартості послуг мобільних операторів, плануємо переглянути вартість смс-інформування», — повідомила Наталія Луцька з Райффайзен Банку.

Наразі її структура стягує за смс від мобільних операторів 25 грн та інформує людей лише про оплати від 100 грн і вище. Повідомлення через push поки що надаються безкоштовно.

Деякі банки вже анонсували підвищення тарифів цього літа. Наприклад, Креді Агріколь Банк у розсилці для клієнтів повідомив про дворазове підвищення — з 0,5% до 1% суми — комісії за P2P-переказ (від фізособи фізособі) в інші банки. А також про те, що почне стягувати плату за IBAN-платежі (за реквізитами) у розмірі 0,3% від суми, якщо сума перерахування перевищуватиме 5 тис. грн. Поки що за такі проведення комісія не стягується. Нові тарифи почнуть працювати з 12 червня.