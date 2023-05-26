Головне за тиждень: Нова стратегія НБУ, дефолт США та куди інвестувати $100 тисяч

Не зумівши підвищити стелю держборгу, Конгрес США може довести країну до першого суверенного дефолту в сучасній історії. Обвал фондових ринків, сплеск безробіття, паніка у світовій економіці — все це цілком можливо вже після 1 червня, теоретично. «Мінфін» розповість, що відбувається на практиці та як реагувати на події за океаном українцям.

Європейська Рада продовжила дію «економічного безвізу» з Україною на рік

Європейська Рада сьогодні продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.

Найкращі танки у світі та «класичні» БТРи: що Rheinmetall хоче виготовляти в Україні

Один із найбільших виробників зброї у світі — німецький концерн Rheinmetall — планує налагодити виробництво в Україні та вже створив для цього спільне підприємство з Укроборонпромом. На першому етапі планується лише ремонтувати техніку, але далі — плани грандіозні. Серед іншого, в Україні можуть щорічно виготовлятимуть до 400 новітніх танків Panther KF51, яких ще немає на озброєнні жодної країни світу. Чи реально реалізувати такий проєкт, розбирався «Мінфін».

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