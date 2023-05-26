Дефолт США: наскільки реальною є така загроза і як це позначиться на Україні
Головне за тиждень: Нова стратегія НБУ, дефолт США та куди інвестувати $100 тисяч
Не зумівши підвищити стелю держборгу, Конгрес США може довести країну до першого суверенного дефолту в сучасній історії. Обвал фондових ринків, сплеск безробіття, паніка у світовій економіці — все це цілком можливо вже після 1 червня, теоретично. «Мінфін» розповість, що відбувається на практиці та як реагувати на події за океаном українцям.
Європейська Рада продовжила дію «економічного безвізу» з Україною на рік
Європейська Рада сьогодні продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року.
Найкращі танки у світі та «класичні» БТРи: що Rheinmetall хоче виготовляти в Україні
Один із найбільших виробників зброї у світі — німецький концерн Rheinmetall — планує налагодити виробництво в Україні та вже створив для цього спільне підприємство з Укроборонпромом. На першому етапі планується лише ремонтувати техніку, але далі — плани грандіозні. Серед іншого, в Україні можуть щорічно виготовлятимуть до 400 новітніх танків Panther KF51, яких ще немає на озброєнні жодної країни світу. Чи реально реалізувати такий проєкт, розбирався «Мінфін».
monobank відклав запуск stereo в Польщі на невизначений строк
monobank відклав вихід на польський ринок, де він планував працювати під назвою stereo.
4 великі банки підвищили дохідність депозитів у гривні
У міру зниження інфляції та зростання депозитних ставок привабливість банківських вкладів зростатиме. Зростання споживчих цін у річному вимірі знизилося з майже 27% на початку року до 17,9% у квітні.
Середня зарплата в Україні зросла. Як змінилися виплати за рік
Середня заробітна плата за І квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року. Зараз вона становить 13 423 грн.
Куди інвестувати $100 тис: 5 варіантів портфелів — від ризикових до консервативних
Розбираючи можливі варіанти інвестицій суми до $50 тис., «Мінфін» детально розповів про різні інструменти та описав їх плюси та мінуси. Цього разу розповідаємо, на які активи звертають увагу професіональні фінансові радники, та як пропонують формувати портфель для заощаджень до $100 тис. на термін до 10 років.
Банки накладуть арешт на мільйони рахунків українців, на більшість — автоматично
Банки почали повідомляти про поновлення грошових арештів за рахунками клієнтів, посилаючись на нові законодавчі правила.
Чи зростатимуть ставки за депозитами: Що очікують в НБУ
Нацбанк очікує, що банки продовжать підвищувати ставки за строковими депозитами населення попри оновлений прогноз регулятора, який передбачає зниження облікової ставки вже у 4 кварталі 2023 року.
Банки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку
Платоспроможні банки у січні-квітні 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку, порівняно із 7,43 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року.
Чи варто купувати криптовалюту. Поради НБУ
Криптовалюта є ризикованим інструментом для вкладення грошей, українцям радять зосередитися на інших інструментах інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Нацбанк презентував нову стратегію до 2025 року
Національний банк України розробив нову інституційну стратегію, яка враховує фактори впливу вторгнення рф на умови функціонування фінансової системи та сфокусований на захист фінансової стабільності та відновлення країни.
В Україні побільшало боржників. Топ причин, через які українці потрапляють до реєстру
Від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тисяч або на 8%. Для порівняння, у 2021 річний приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.
Нове відео: Як заробляти на нерухомості під час війни та після перемоги. Особливості купівлі нерухомості
Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття
Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття, операції на платформі було зупинено о 7:00 22 травня. У своєму повідомленні команда біржі просить всіх користувачів вивести свої активи до 07:00 21 червня.
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