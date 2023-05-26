Дефолт США: наскільки реальною є така загроза і як це позначиться на Україні

Не зумівши підвищити стелю держборгу, Конгрес США може довести країну до першого суверенного дефолту в сучасній історії. Обвал фондових ринків, сплеск безробіття, паніка у світовій економіці — все це цілком можливо вже після 1 червня, теоретично. «Мінфін» розповість, що відбувається на практиці та як реагувати на події за океаном українцям.

Держборг США досяг своєї верхньої межі в $31,4 трлн ще на початку 2023 року. Фактично, з січня американське держказначейство постійно балансує на цій межі і, щоб не перевищити верхню планку, практично витрачає «з коліс» усі надходження до бюджету від сплати податків та інших зборів.

Але зараз до американської скарбниці надходить менше грошей, ніж потрібно для фінансування видаткових статей. І, що найголовніше, за словами Міністра фінансів США Джанет Єллен, є певна незрозумілість в обсягах податків, що збираються, найближчим часом. За розрахунками керівництва Мінфіну США, якщо Конгрес не збільшить стелю держборгу, технічний дефолт може статися вже 1 червня.

Це шокувало аналітиків, які оптимістично вважали, що запасу міцності у держказначейства США вистачить до, щонайменше, середини літа — осені цього року.

Заяви американських чиновників у поєднанні з дебатами демократів і республіканців, що тривають, з питання стелі держборгу лякають не тільки пересічних американців перспективою «дефолту», а й стають підставою для переоцінки платоспроможності США провідними світовими рейтинговими агентствами.

Кредитні рейтинги провідних країн світу

Наприклад, консервативний та обережний Standard & Poor's вже давно знизив кредитний рейтинг США з найвищого ААА (зобов'язання найвищої якості) до АА+ (зобов'язання високої якості). Натякають на подібні перегляди найближчим часом й інші відомі колеги Standard & Poor's.

Особливої трагедії в цьому для американської економіки поки що немає. Інвестори продовжують активно купувати казначейські папери США, вважаючи їх максимально ліквідними.

Але якщо рейтингові агентства продовжуватимуть знижувати рейтинги США, це змусить американську владу збільшувати дохідність своїх паперів і, відповідно, підвищить вартість обслуговування зовнішнього боргу. А вона й без того вже зростає, з урахуванням підвищення ставок Федрезерва та певної прив'язки до цього показника дохідності трежеріс.

Чим ближче час «Ч», про який говорить Джанет Єллен, тим більше нервують інвестори, що дуже добре видно з динаміки дохідності 2-річних казначейських зобов'язань США. На момент написання статті вона зросла до 4,369% річних. Тобто залучати кошти американському уряду доводиться дедалі дорожче.

Динаміка дохідності 2-річних казначейських зобов'язань США

Буде дефолт чи ні: що відбувається насправді

Америка давно витрачає більше, ніж заробляє. За прогнозами МВФ, у 2023 році держборг США досягне 122,2% ВВП, а у 2024 році — 125,8% ВВП.

Запуск «друкарського верстата» Федрезервом у період пандемії COVID-19 розкрутив інфляцію, з якою ФРС намагається впоратися підвищенням відсоткових ставок. Але це поки що не спрацювало в повному обсязі. Натомість, уже гарантовано «б'є» по вартості обслуговування держборгу, а отже — по бюджету США у вигляді збільшення вартості обслуговування боргів.

У 2022 році американський уряд виплатив як відсотки за держборгом $475 млрд. І якщо облікова ставка ФРС до кінця 2023 року досягне 5,5% річних, що цілком можливо (наразі вона становить 5,25% річних), то дана стаття бюджетних витрат може перевищити, за розрахунками аналітиків, $550 млрд. Для порівняння: бюджет України в останньому та успішному довоєнному 2021 році ледве перевищував $200 млрд в еквіваленті.

Рятують США наразі, загалом кажучи, два основні фактори:

довіра у світі до долара , що дозволяє нарощувати держборг, продаючи казначейські зобов'язання інвесторам;

, що дозволяє нарощувати держборг, продаючи казначейські зобов'язання інвесторам; сильний внутрішній споживчий та фондовий ринки, що дає можливість уряду та Федрезерву стимулювати зростання економіки США. У поєднанні ще й з лідерством США у світових передових технологіях від виробництва товарів народного споживання та військово-промислового комплексу до медицини та космосу.

На фоні проблем американської економіки зі збереженням високої інфляції, загрозою рецесії, недавніми банкрутствами банків, нарощуванням економічних викликів із боку Китаю і, фактично, початком нових президентських перегонів, губити світову довіру до долара через дефолт за держборгом — це авантюра для всього американського. політичного, військового та економічного істеблішменту. До якого б табору, демократів чи республіканців, вони не належали.

Це розуміють і демократи, і республіканці. Я впевнений, що політичне шоу навколо стелі держборгу незабаром закінчиться. Занадто вже вибухонебезпечним воно є для всіх правлячих кіл США.

Крім того, треба розуміти американську специфіку — технічний дефолт за держборгом не означає, що Америка припинить оплачувати свої зобов'язання та всі платежі припиняться. Просто значний прошарок громадян (близько 65−66 млн осіб), які отримують різні виплати від американського уряду — від заробітньої плати чиновників держструктур до соціалу пенсіонерам із федеральних фондів — будуть затримані в часі. Питання у тому, як довго триватиме ця затримка.

Йдеться про затримку виплат виборцям. Тому перед майбутніми у 2024 році президентськими виборами та виборами до Конгресу ніхто з політиків в обох політичних таборах навіть у страшному сні не може уявити собі, що і як зроблять ці люди на виборах, якщо припинять отримувати свої гроші через дефолт уряду.

Дефолт посилить соціальну напругу та подальше розшарування серед американців, зростання безробіття та падіння довіри до долара у світі, чого допустити США не можуть як через економічні, так і через суто політичні причини.

Тому зараз у політичному закуліссі Америки не стоїть питання підвищення стелі держборгу — вони просто не мають іншого виходу на даний момент. Але є елемент політичного шоу з торгівлею між групами впливу. Республіканці «грають» на проблемах держборгу, щоб змусити Джо Байдена скоротити витрати. А демократи хочуть підвищити планку держборгу, але без особливих змін та умов.

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Мій прогноз — стелю держборгу збільшать і дефолту США не буде. Але на цьому спекулянти активно потріпають нерви «найвразливішим» інвесторам і зароблять на їхніх страхах.

До речі, «у глибині душі» основна частина великих світових гравців також не вірить у дефолт США. І це дуже добре видно з поведінки одного з головних «індикаторів апокаліпсису» — ринку золота. Якби найбільші гравці вірили в дефолт США, ціна на цей актив активно б зростала, як завжди було за часів будь-яких глобальних світових загроз.

Але цього не відбувається. Навпаки, відбувається певна корекція за золотом у бік зниження котирувань. Це добре видно на наступному графіку, де на момент написання статті ціна на жовтий метал становила $1967,61 за унцію. Це майже на $90 нижче за пікові значення початку травня, коли ФРС та ЄЦБ проводили свої засідання щодо відсоткових ставок.

Динаміка вартості золота

Це говорить про те, що основна частина головних світових гравців, провідних інвесторів та найбільших спекулянтів «ставлять» на стабілізацію ситуації навколо держборгу США та «не вірять» у дефолт.

Як ситуація позначиться на Україні: чи треба терміново позбуватися долара

Проблеми США, безперечно, позначатимуться і на Україні. Адже Штати — один із провідних наших партнерів у боротьбі з агресором. Саме довкола цього продукує масу фейків «незалежна» російська преса.

Якщо ж розібратися у нюансах американського законодавства, ситуація для нас не виглядає апокаліптично, як це уявляє пропагандистська машина агресора і ось чому:

Затверджена раніше законодавцями США фінансова та військова допомога Україні на 2023 рік НЕ підлягає зміні за будь-якої ситуації навколо стелі держборгу. Окрім цього, продовжить у повному обсязі працювати і формула ленд-лізу. Ці кошти вже закладено до американського бюджету.

Інша річ, що наступного, 2024 року (частково за календарем, а частково — після завершення американського фінансового року 1 жовтня), дискусії між демократами та республіканцями з питань обсягів нової фінансової допомоги Україні спалахнуть з новою силою. І Україні треба бути готовою довести та показати законодавцям США, на що підуть гроші американських платників податків.

У моменти максимальної напруги навколо держборгу США — тобто найближчим часом, звичайно, зросте волатильність поведінки долара у світі, у тому числі й щодо євро.

У результаті, валютні ралі за парою євро/долар істотно впливатимуть на стрибки курсу євро і щодо гривні. Будь-які ралі за євро — завжди погано для України та українців, бо від зльотів курсу євро виграють лише одиниці власників євро, а от у ціни на товари з Європи місцеві продавці закладуть максимальний курс уже для всіх споживачів, що вдарить по гаманцю кожного українського покупця.

На фоні загострення політичної боротьби демократів та республіканців навколо стелі держборгу росія спробує просувати свої інтереси щодо можливого зниження обсягів підтримки України під «розмови» своїх прихильників і лобістів у США про необхідність зосередитися на проблемах пересічних американців, а не на підтримці зовнішніх союзників Америки.

І тут принципово те, що саме зараз наші західні партнери ще раз підтвердили, що їхня фінансова, політична та військова допомога триватиме в необхідних обсягах «стільки, скільки це буде потрібно Україні».

Враховуючи, що долар, як світова валюта, — один із наріжних каменів, на яких тримається економічний добробут Штатів, зниження довіри до нього через спекуляції навколо «дефолту» — очевидна авантюра. І це розуміє вся політична та економічна еліта США як серед республіканців, так і демократів.

Розуміють це й усі найбільші гравці фінансових, сировинних та фондових ринків світу. Адже обвал долара та світових фондових ринків при дефолті США — це бумеранг, який торкнеться всіх.

У цих умовах, серйозних сил, зацікавлених саме зараз у обвалі світового фінансового ринку, немає, навіть з урахуванням війни в Україні, протистояння США та Китаю, та посилення загальносвітових проблем людства. Адже та сама росія, Китай та Іран значну частину своїх активів тримають у доларі та американських цінних паперах. І, незважаючи на всі політичні заяви з їхнього боку, знецінювати свої резерви їм із усіх боків невигідно. Особливо для Китаю, який серед своїх основних торгових партнерів, а також інвесторів багато в чому залежить від США та ЄС.

При цьому Україні та українцям потрібно бути готовими до ситуації звуження обсягів світової торгівлі за долари після заходів, які зараз проводять росія, Китай та Іран за розрахунками у своєму товарообігу у власних валютах. Але поки що ці заходи та обсяги подібних розрахунків за місцеві валюти не є такими значними.

І долар залишається головною розрахунковою валютою на всіх провідних світових торгових майданчиках — від золота та сировини до фондового та валютного ринків. Тому поспішати позбуватися долара зараз, на фоні спекулятивного розгойдування питання дефолту США, для наших громадян не має жодного сенсу.