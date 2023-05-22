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22 травня 2023, 12:28 Читать на русском

Як заробляти на нерухомості під час війни та після перемоги. Особливості купівлі нерухомості (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «ПРОСТОР» про таке:

  • Як заробляти на нерухомості зараз. Статистика орендування.
  • Рентабельність інвестицій.
  • Договори страхування.
  • На що звертати увагу орендарям.
  • Ретроспектива цін на нерухомість в Україні та специфіка оренди кварти у війну.
  • Що буде з цінами на квартири після війни? Чи купувати квартиру під час війни?
  • Як вигідно купити та продати квартиру.
  • Портрет покупця нерухомості у війну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
22 травня 2023, 13:29
#
Передайте свої гроші в наше управління:) На правах реклами ©
+
+15
bonv
bonv
22 травня 2023, 14:11
#
Львів-Франківськ рулить. І по будівництву, і продажах.
+
+12
zig4free
zig4free
22 травня 2023, 15:46
#
Пузырь, который скоро лопнет.
+
0
bonv
bonv
22 травня 2023, 15:51
#
Або не трісне
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