У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить з Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «ПРОСТОР» про таке:
Як заробляти на нерухомості під час війни та після перемоги. Особливості купівлі нерухомості (відео)
- Як заробляти на нерухомості зараз. Статистика орендування.
- Рентабельність інвестицій.
- Договори страхування.
- На що звертати увагу орендарям.
- Ретроспектива цін на нерухомість в Україні та специфіка оренди кварти у війну.
- Що буде з цінами на квартири після війни? Чи купувати квартиру під час війни?
- Як вигідно купити та продати квартиру.
- Портрет покупця нерухомості у війну.
Джерело: Мінфін
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