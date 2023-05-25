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25 травня 2023, 14:42 Читать на русском

Європейська Рада продовжила дію «економічного безвізу» з Україною на рік

Європейська Рада сьогодні продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.

Європейська Рада сьогодні продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік.
Фото: kmu.gov.ua

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«Вдячні європейським партнерам за ухвалене рішення, яке допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах», — написав Шмигаль.

Економічний безвіз

9 травня Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік.

Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот.

Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Нагадаємо

Мінфін" писав, що зовнішній товарообіг України становив $16,6 млрд у січні-лютому, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергій Т
Сергій Т
25 травня 2023, 14:57
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