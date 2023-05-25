Найкращі танки у світі та «класичні» БТРи: що Rheinmetall хоче виготовляти в Україні

Один із найбільших виробників зброї у світі — німецький концерн Rheinmetall — планує налагодити виробництво в Україні та вже створив для цього спільне підприємство з Укроборонпромом. На першому етапі планується лише ремонтувати техніку, але далі — плани грандіозні. Серед іншого, в Україні можуть щорічно виготовлятимуть до 400 новітніх танків Panther KF51, яких ще немає на озброєнні жодної країни світу. Чи реально реалізувати такий проєкт, розбирався «Мінфін».

Минулого тижня Укроборонпром повідомив, що уклав угоду про стратегічне партнерство з одним із найбільших виробників зброї у світі — німецькою компанією Rheinmetall. Перший крок у співпраці — технічне обслуговування й ремонт бронетехніки, яку союзники передають Україні. Згодом, йдеться в угоді, партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також розробляти нове озброєння та техніку.

Про підприємство, яке займеться обслуговуванням техніки, відомо мало. Ще у квітні з'явилася інформація, що Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки. Тому, можливо, у домовленостях із Укроборонпромом йдеться саме про нього. Водночас, завод із виробництва новітньої техніки компанія, схоже, дійсно збирається будувати саме в Україні.

За попередньою інформацією, у спільному підприємстві частку у 51% отримає Rheinmetall. Також саме він візьме на себе управлінську роботу.

Що саме збираються робити в Україні

Перші заяви про намір налагодити виробництво в Україні генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер озвучив у інтерв'ю Rheinische Post ще на початку березня. Тоді він заявив, що вартість будівництва такого заводу оцінюється у 200 млн євро, а виготовляти на ньому будуть 400 танків Panther KF51 на рік.

Крім танків, як пише Handelsblatt, в Україні планувалось виготовлення боєприпасів та систем ПВО. Найімовірніше, мова про систему Skynex, яка вже є у розпорядженні ЗСУ. Щодо запланованого обсягу цього виробництва — не називались навіть орієнтовні цифри.

Наприкінці травня Паппергер повідомив вже про скромніші плани. «Ми почнемо (на спільному з Україною підприємстві) з технічного обслуговування і ремонту діючих машин, а також хочемо якомога швидше почати виробництво бронетехніки — наприклад, транспортних машин Fuchs», — повідомив він Bild.

Деталі реалізації планів із будівництва заводу Паппергер не розкривав. Невідомо, що саме мають робити в Україні — тільки збирати військову техніку із ввезених комплектуючих, чи самостійно виготовляти й їх.

Також немає точної інформації і про те, коли саме реалізовуватимуться наміри. Хоча, виходячи зі слів Паппергера, він готовий розпочинати виробництво в Україні навіть в умовах війни. За його словами, захист виробництва силами ППО «не складе труднощів».

«Україна має ефективні засоби захисту від атак на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють, і в разі пошкодження — негайно ремонтуються», — каже генеральний директор Rheinmetall.

Створення підприємств у різних країнах для виготовлення чи модернізації техніки — звична практика Rheinmetall. Зокрема, саме таким шляхом компанія пішла в Угорщині для забезпечення місцевої армії БМП KF41 Lynx. Також в Австралії з'явилося підприємство, що займалося виготовленням бойових машин Boxer.

Що відомо про техніку для України

Panther KF51 — найкращий танк світу

Серед техніки, про можливість виготовлення якої говорив Паппергер, найбільше уваги привертає танк Panther. У компанії його називають найпотужнішим бойовим танком у світі. Це нова модель, якої ще немає на озброєнні у жодної армії, а презентація машини відбулася влітку минулого року.

На початку цього року Rheinmetall вже вів переговори з Україною про можливість постачання цих танків. Щоправда, терміни для їх виготовлення коливались в межах 12−18 місяців. Крім цього, залишались відкритими питання, чи дозволить Німеччина експорт передової зброї та хто за неї заплатить.

Танк побудований на шасі Leopard 2. Його новинки — башта та велика кількість передової електроніки. У Rheinmetall переконані, що Panther значно випереджає свого попередника у летальності, захисті, технологіях розвідки, взаємодії та мобільності.

Розробники наголошують на повній цифровізації танку з перспективою інтеграції штучного інтелекту. Танк має взаємодіяти з дронами та роботизованими транспортними засобами. Panther може підключатися до розвідувальних підрозділів та обмінюватися даними з іншою технікою.

Має Panther навіть власні дрони-камікадзе — у башті встановлено чотири стартові контейнери для них.

Гармата у Panther 130-міліметрова, що більше, ніж в Abrams, Leopard 2 чи Challenger 2. Це дозволяє використовувати нові боєприпаси, в тому числі й керовані. Вища у нього і скорострільність, порівнюючи з цими моделями. Зазначає виробник і про підвищення дальності стрільби.

Системи захисту теж інноваційні та поєднують реактивні, активні та пасивні елементи. Танк самостійно визначає силу можливого удару та активує потрібний захист.

На думку старшого аналітика RAND Скотта Бостона, новий танк із технологічними новаціями може бути саме тим, що потрібно Україні в довгостроковій перспективі.

Fuchs — оновлена класика

Серійне виробництво Fuchs розпочалося ще у 1979 році, коли ФРН замовила майже тисячу одиниць цієї техніки. Це колісний БТР, в якому могли розміщуватись до 10 десантників. На початку ХІХ століття була представлена нова версія Fuchs із більшою вагою, потужністю двигуна, кращим захистом броні та доданим кулеметним бойовим модулем.

Нове життя старій техніці Rheinmetall надав у 2022 р., представивши Fuchs Evolution. Це так само колісний БТР, але, як наголошують у компанії, ця машина потужніша та мобільна. В ній більше простору та корисного навантаження.

Як пояснюють у Rheinmetall, передбачається різне комплектування цього БТР. Зокрема, він може використовуватись як медично-евакуаційний транспорт, машина для розміщення контрбатарейного радара, як командна машина тощо.

Хоча, прямо про це не заявлялося, але, найімовірніше, в Україні планують виготовляти саме найновішу версію Fuchs Evolution.

Чи вдасться реалізувати плани

Після перших заяв Rheinmetall деякі експерти засумнівались у можливості реалізувати амбітні плани в Україні. Найперше, що їх збентежило, — заявлена кількість танків, які планувалось виробляти.

«Виробляти 400 танків на рік — це величезна праця. Для порівняння: зараз США виробляють 100 на рік», — зазначає старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Кансіан.

Також у нього виникають сумніви і в доцільності такої кількості техніки. Кансіан зазначає, що термін служби танку близько 20 років. Це означає, що, якщо Україна отримуватиме всі зроблені на заводі танки, то через 20 років у неї їх буде 8 тис. — значно більше доцільної кількості.

Водночас, плани розпочати роботу з виготовлення Fuchs виглядають реалістичнішими. «Доволі ілюзорно було очікувати, що перша спроба налагодити виробництво західного озброєння в Україні відразу стосуватиметься важких проривних проєктів. А як машина для перевірки реальних виробничих, логістичних, фінансових, адміністративних та управлінських аспектів роботи спільного підприємства Fuchs виглядає доволі прагматичним кандидатом», — зазначає український портал про військові технології Defence Express.

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Інакше кажучи, Rheinmetall завдяки БТР протестує роботу в Україні, і якщо все складеться вдало, розгляне можливість виробництва тут і Panther.

Як інвестувати в Rheinmetall

Rheinmetall — публічна компанія, акції якої торгуються на Франкфуртській біржі. Тому придбати їх можна через будь-якого брокера, який надає доступ до цього майданчика.

Окрім планів спільного виробництва техніки, компанія задіяна в низці інших проєктів, які допомагають Україні протистояти російській агресії. Зокрема, частина спрямованих ЗСУ танків Leopard 2 пройшла ремонт та модернізацію саме на потужностях Rheinmetall. Крім цього, компанія займається виготовленням снарядів, а в планах збільшити їх виробництво до 600−700 тис. на рік, щоб союзники мали змогу забезпечувати потреби України.

Активність компанії відображається на її фінансових показниках. За підсумками минулого року продажі зросли на 13%, сягнувши 6,4 млрд євро, а прибуток у 750 млн євро став рекордним.

Цього року компанія прогнозує ще вищі продажі — в межах 7,4−7,6 млрд євро, а операційна маржа становитиме 12%.

«Війна в Європі відкрила нову еру для Rheinmetall. Багато країн визнали нагальну потребу активізувати свої зусилля щодо безпеки. Завдяки нашій продукції ми прагнемо отримати частку зростаючих бюджетів на військову техніку», — каже Паппергер.

Із моменту початку повномасштабного російського вторгнення акції Rheinmetall подорожчали приблизно на 90%. За консенсус-прогнозом, вони продовжуватимуть дорожчати та додадуть за рік ще близько 16%.

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У довгостроковій же перспективі робота компанії залежатиме, насамперед, від готовності європейських країн продовжувати переозброєння своїх армій. І для цього Rheinmetall важливо продемонструвати ефективність своєї зброї в Україні.