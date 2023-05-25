Середня зарплата в Україні зросла. Як змінилися виплати за рік

Середня заробітна плата за І квартал 2023 року зросла на 3,1% порівняно з березнем 2022 року. Зараз вона становить 13 423 грн. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

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Показник середньої заробітної плати

У Пенсійному фонді затвердили показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Так, у березні показник середньої зарплати, який обліковується для обчислення пенсії, був на рівні 13 423 гривень.

Проте у лютому цей показник становив 12 794 грн, а в січні — 12 644 грн. У ПФУ зазначають, що розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні здійснюється за інформацією Державної податкової служби.

«До зазначеної інформації, зокрема, належать дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності», — сказано у повідомленні.

Середня зарплата в Україні

Нагадаємо

Державна служба статистики оприлюднила квартальні дані щодо середньої зарплати у 2022 році. З них випливає, що середня місячна зарплата за підсумками 2022 року склала 14 857 грн (в тому числі у 4-му кварталі 16 477 грн).

Найбільші середні зарплати за підсумками 2022 року були традиційно у сфері інформаційних технологій (30 853 грн) та фінансового сектору (27 969 грн), найменші — у поштовій та кур'єрській діяльності (8 598 грн).

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