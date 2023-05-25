monobank відклав запуск stereo в Польщі на невизначений строк

monobank відклав вихід на польський ринок, де він планував працювати під назвою stereo. Про це повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.

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«Вчора ми успішно пройшли сертифікацію Apple Pay для stereo і тепер повністю готові до запуску в Польщі. Але, на жаль, через незалежні від нас обставини, випуск продукту відкладається на невизначений термін», — написав Гороховський.

Він зауважив, що банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.

«Більше 230 тисяч клієнтів чекають на запуск stereo в Польщі, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб це стало можливим», — додав він.