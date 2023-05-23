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23 травня 2023, 15:40 Читать на русском

Банки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку

Платоспроможні банки у січні-квітні 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку, порівняно із 7,43 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

Платоспроможні банки у січні-квітні 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку, порівняно із 7,43 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року.
Фото: zn.ua

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Як спрацювали банки

За даними НБУ, у квітні чистий прибуток банків склав 9,94 млрд грн порівняно з 12,58 млрд грн у березні.

При цьому банки за чотири місяці збільшили чистий процентний дохід у річному обчисленні на 41,5% — до 61,41 млрд грн, чистий комісійний дохід — на 28,9%, до 16,96 млрд грн.

Водночас у квітні, порівняно з березнем, чистий процентний дохід скоротився на 3,6% — до 15,2 млрд грн, чистий комісійний — на 19,3%, до 3,96 млрд грн.

Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який за цей період досяг 11,19 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним — 0,37 млрд грн. Хоча у квітні ця стаття доходів зменшилася до 1,05 млрд грн із 5,49 млрд грн у березні.

Крім того, у квітні банки розформували 0,45 млрд грн резервів вперше з початку повномасштабної війни. Загалом за чотири місяці цього року відрахування до резервів склали лише 3,36 млрд грн порівняно із 32,73 млрд грн за чотири місяці минулого року.

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Нацбанк констатує, що рентабельність капіталу сектора на 1 травня 2023 року склала 55,7% порівняно з -9,5% рік тому.

Нарахований за січень-квітень 2023 року податок на прибуток — 8,52 млрд грн — перевищив відповідний річний показник історично найбільш прибуткового 2021 року.

У структурі активів та пасивів за підсумками квітня вкладення банків у цінні папери та довгострокові активи після введення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних збільшились на 7,9%, або на 78,5 млрд грн, — до 1 трлн 71,6 млрд грн та вперше, як мінімум із 2016 року, перевищили надані клієнтам кредити.

Кредити клієнтам зменшилися у квітні на 1%, або на 9,6 млрд грн — до 992,19 млрд грн, у тому числі суб'єктам господарювання — на 1,1%, або на 8,52 млрд грн, до 764,19 млрд грн, фізособам — на 0,2%, або на 0,42 млрд грн, до 205,92 млрд грн.

Одночасно кошти суб'єктів господарювання в банках у квітні збільшилися відразу на 4,1%, або на 40,61 млрд грн, — до 1 трлн 19,52 млрд грн, тоді як фізосіб — на 0,3%, або на 2,95 млрд грн — до 947,52 млрд грн.

Всього з початку 2023 року корпоративні клієнти збільшили свої вклади у банках на 14,6%, або на 130 млрд грн, а фізособи — на 1,5%, або на 14,28 млрд грн.

Нагадаємо

Платоспроможні банки за підсумками роботи у першому кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 152 млн грн збитку за аналогічний період минулого року.

Джерело: Мінфін
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