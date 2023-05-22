Національний банк України розробив нову інституційну стратегію, яка враховує фактори впливу вторгнення рф на умови функціонування фінансової системи та сфокусований на захист фінансової стабільності та відновлення країни. Про це пише Forbes з посиланням на регулятора.
Нацбанк презентував нову стратегію до 2025 року
Ключові факти
Таким чином, стратегію НБУ до 2025 року після дворічного впровадження було змінено на нову.
Зазначається, що вона дасть змогу центробанку з урахуванням зовнішніх факторів розширити зону визначеності та сформувати альтернативні плани дій.
Реалізація стратегії буде здійснюватися за пʼятьма цілями:
- Стійка гривня;
- Фінансова стабільність;
- Фінансова система працює на відновлення країни;
- Сучасні фінансові послуги;
- Ефективний центральний банк.
Перші чотири цілі спрямовані на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми, а остання — на внутрішню трансформацію НБУ.
Згідно із стратегією, вказані цілі деталізуються у 24 стратегічних ініціативах, над якими НБУ працюватиме упродовж найближчих років.
«Цією стратегією ми заявляємо, що НБУ не просто сприймає події, що відбуваються навколо, в пасивному режимі, точково реагуючи на ті чи інші ризики. Ми маємо бачення та розуміємо траєкторію свого руху та руху країни», — заявив очільник НБУ Андрій Пишний.
За словами Пишного, робота над стратегією розпочалася у січні 2023 року.
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