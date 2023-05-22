Нацбанк презентував нову стратегію до 2025 року

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Ключові факти

Таким чином, стратегію НБУ до 2025 року після дворічного впровадження було змінено на нову.

Зазначається, що вона дасть змогу центробанку з урахуванням зовнішніх факторів розширити зону визначеності та сформувати альтернативні плани дій.

Реалізація стратегії буде здійснюватися за пʼятьма цілями:

Стійка гривня; Фінансова стабільність; Фінансова система працює на відновлення країни; Сучасні фінансові послуги; Ефективний центральний банк.

Перші чотири цілі спрямовані на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми, а остання — на внутрішню трансформацію НБУ.

Згідно із стратегією, вказані цілі деталізуються у 24 стратегічних ініціативах, над якими НБУ працюватиме упродовж найближчих років.

«Цією стратегією ми заявляємо, що НБУ не просто сприймає події, що відбуваються навколо, в пасивному режимі, точково реагуючи на ті чи інші ризики. Ми маємо бачення та розуміємо траєкторію свого руху та руху країни», — заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, робота над стратегією розпочалася у січні 2023 року.