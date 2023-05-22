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22 травня 2023, 11:39 Читать на русском

В Україні побільшало боржників. Топ причин, через які українці потрапляють до реєстру

Від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тисяч або на 8%. Для порівняння, у 2021 річний приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тисяч або на 8%.
Фото: 5.ua

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Скільки боржників у реєстрі

Так, наразі чисельність боргів перетнула межу 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн.

Категорії боржників

Майже чверть усіх боргів — 24,6% — складає стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

Більш ніж п’ята частина усіх боргів — 21,4% — з’явилась через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Загалом за час повномасштабної війни приріст кількості таких боргів склав +23%.

Найбільше скорочення кількості заборгованостей з початку великої війни відбулося в категорії «Стягнення коштів», до якої зокрема входять і борги по кредитах. Їх кількість зменшилась на 29% до лютого 2022 року. У загальній кількості частка цих заборгованостей складає 18%.

Найбільш прогресуючою стала категорія боргів по сплаті штрафів за адмінправопорушення. За період повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів в ЄРБ з’являються саме з цієї причини.

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Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку. Станом на травень 2023-го їх частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.

Найменш малочисельною, як і в попередні роки, залишається категорія боргів по аліментах — 2,5% від загальної кількості заборгованостей. Від початку повномасштабної війни кількість боргів по аліментах зросла на 5%.

Нагадаємо

До Єдиного реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких — обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші.

При цьому, такі покарання мають ще й «іміджеві» наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
22 травня 2023, 12:11
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Мой кредит своё отработал. Я оплатил «Приматам» всё, что причитается по суду, однако решение суда «Приматам» не закон — не хотят отказываться от требований отменённых судом процентов — «Приматам» решение суда не закон, они как «государство в государстве». Считаю это дискриминацией меня как гражданина Украины, иными словами, «моя держава мене вбила»…
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