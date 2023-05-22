Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 травня 2023, 15:58 Читать на русском

Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття

Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття, операції на платформі було зупинено о 7:00 22 травня. У своєму повідомленні команда біржі просить всіх користувачів вивести свої активи до 07:00 21 червня.

Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття, операції на платформі було зупинено о 7:00 22 травня.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причина закриття біржі

Централізована біржа (CEX) Hotbit була заснована на початку 2018 року. З того часу, за її даними, сервісами майданчика скористалися близько 5 млн людей з усього світу.

Рішення про закриття ґрунтується на кількох причинах. Першою з них команда платформи назвала погіршення умов роботи через призупинення операцій влітку 2022 року під час розслідування щодо одного з її колишніх співробітників, а також через відтік коштів із централізованих платформ внаслідок краху FTX та низки банкрутств банків у США.

Іншою причиною, за словами Hotbit, стала зміна тенденцій у криптоіндустрії. У повідомленні наголошується, що галузь почала розвиватися у двох напрямках: частина учасників ухвалюють правила регулювання, інша частина стає децентралізованішою.

«Централізовані біржі стають все більш громіздкими, з дуже складними та взаємопов'язаними бізнесами, яким важко відповідати регуляторним нормам або стандартам децентралізації, і вони навряд чи відповідатимуть довгостроковим тенденціям», — вважає команда Hotbit.

Крім того, через невизначеність у галузі виникає багато ризиків, йдеться в оголошенні. Біржа підтримувала понад 2 тис. цифрових валют, тепер команда Hotbit визнала, що операційна модель підтримки широкого спектру активів є нестійкою з точки зору управління ризиками.

Читайте також: Що в Україні можна купити за криптовалюту

Зупинення операцій та блокування коштів Hotbit правоохоронними органами у серпні 2022 року відбулося через розслідування щодо колишнього менеджера біржі, який звільнився з неї у квітні 2022 року.

Як пізніше повідомляла платформа, колишній співробітник приєднався до проєкту GameFi у 2021 році під час роботи у Hotbit, що було серйозним порушенням внутрішніх правил біржі. Розслідування велося щодо GameFi, але підозри впали і на Hotbit, частина коштів якої була заморожена.

Процес розслідування проходив дуже повільно, пояснила біржа, і, незважаючи на те, що порушень закону з боку Hotbit не виявили, заморожені активи не могли бути швидко розблоковані за правилами судового розгляду. Це викликало проблеми з ліквідністю Hotbit.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами