Криптобіржа Hotbit оголосила про закриття, операції на платформі було зупинено о 7:00 22 травня . У своєму повідомленні команда біржі просить всіх користувачів вивести свої активи до 07:00 21 червня.

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Причина закриття біржі

Централізована біржа (CEX) Hotbit була заснована на початку 2018 року. З того часу, за її даними, сервісами майданчика скористалися близько 5 млн людей з усього світу.



Рішення про закриття ґрунтується на кількох причинах. Першою з них команда платформи назвала погіршення умов роботи через призупинення операцій влітку 2022 року під час розслідування щодо одного з її колишніх співробітників, а також через відтік коштів із централізованих платформ внаслідок краху FTX та низки банкрутств банків у США.



Іншою причиною, за словами Hotbit, стала зміна тенденцій у криптоіндустрії. У повідомленні наголошується, що галузь почала розвиватися у двох напрямках: частина учасників ухвалюють правила регулювання, інша частина стає децентралізованішою.



«Централізовані біржі стають все більш громіздкими, з дуже складними та взаємопов'язаними бізнесами, яким важко відповідати регуляторним нормам або стандартам децентралізації, і вони навряд чи відповідатимуть довгостроковим тенденціям», — вважає команда Hotbit.



Крім того, через невизначеність у галузі виникає багато ризиків, йдеться в оголошенні. Біржа підтримувала понад 2 тис. цифрових валют, тепер команда Hotbit визнала, що операційна модель підтримки широкого спектру активів є нестійкою з точки зору управління ризиками.

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Зупинення операцій та блокування коштів Hotbit правоохоронними органами у серпні 2022 року відбулося через розслідування щодо колишнього менеджера біржі, який звільнився з неї у квітні 2022 року.



Як пізніше повідомляла платформа, колишній співробітник приєднався до проєкту GameFi у 2021 році під час роботи у Hotbit, що було серйозним порушенням внутрішніх правил біржі. Розслідування велося щодо GameFi, але підозри впали і на Hotbit, частина коштів якої була заморожена.



Процес розслідування проходив дуже повільно, пояснила біржа, і, незважаючи на те, що порушень закону з боку Hotbit не виявили, заморожені активи не могли бути швидко розблоковані за правилами судового розгляду. Це викликало проблеми з ліквідністю Hotbit.

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