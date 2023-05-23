Чи варто купувати криптовалюту. Поради НБУ (відео)

Криптовалюта є ризикованим інструментом для вкладення грошей, українцям радять зосередитися на інших інструментах інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в ефірі каналу «Ми Україна», пише ZN.
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Що кажуть в НБУ
Рожкова нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, «і це те, що слід пам’ятати громадянам».
«До речі, у світі відношення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики», — сказала вона.
«Це не засіб платежу, це не гроші, це інший активи, тому, якщо люди хочуть їм скористатися, нехай зважують на ризики, які там присутні», — наголосила перший заступник голови НБУ.
За її словами, універсальний рецепт — це диверсифікувати свої заощадження.
«Він працює в усі часи абсолютно, і зараз він також працює, оскільки економіка потроху відновлюється, люди також переналаштовуються, і хочуть приймати рішення вже базуючись на якихось економічних розрахунках», — сказала вона.
Вона нагадала про заходи НБУ щодо стимулювання банків, які дозволили підвищувати ставки за депозитами, а Мінфін підняв ставки за державними облігаціями.
«Тому вже є альтернатива: можна покласти гроші на депозит, можна — у військові облігації чи просто в ОВДП. Є можливість навіть, для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано в рамках 100 тисяч гривень на місяць, і розмістити на депозит», — заявила Рожкова.
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Коментарі - 2
Например мои 3800$ в крипте с сентября, без всякой маячни уже превратились 5386$.
Естественно это малая часть моих сбережений, но эксперемент с криптой себя уже оправдал.