Куди інвестувати $100 тис: 5 варіантів портфелів від ризикових до консервативних

Розбираючи можливі варіанти інвестицій суми до $50 тис., «Мінфін» детально розповів про різні інструменти та описав їх плюси та мінуси. Цього разу розповідаємо, на які активи звертають увагу професіональні фінансові радники та як пропонують формувати портфель для заощаджень до $100 тис. на строк до 10 років. Окремі поради виявились доволі несподіваними.

Без готівки та депозитів

Більшість українців надають перевагу зберіганню коштів на депозитах або у готівковій валюті. Стосується це і посадовців, які, часто тримають значні суми на банківських рахунках або «під матрацом». Принаймні на це вказують декларації, які вони подавали до війни.

Натомість серед експертів, з якими спілкувався «Мінфін», ці інструменти не надто популярні. Лише співзасновник WealthTech компанії Smart Василь Матій порадив до 10% коштів тримати на поточних рахунках в банку або у брокера, аби у випадку потреби мати запас готівки.

Причина непопулярності депозитів очевидна. Купівельна спроможність готівки постійно зменшується через інфляцію. Депозити теж не можуть захистити кошти від неї, адже ставки як за гривневими, так і за валютними, вкладами поступаються навіть офіційному зростанню цін. Тим паче, якщо враховувати, що з доходів від депозитів стягується 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

«Залишати гроші на депозитному рахунку в будь-якій валюті немає сенсу, бо гроші втрачатимуть купівельну спроможність», — зазначає директор з управління активами групи ICU Григорій Овчаренко.

ОВДП — для тих, хто вірить у гривню

Серед можливих варіантів локальних інвестицій Григорій Овчаренко радить розглянути купівлю українських облігацій. Звертає увагу на цей інструмент і керуючий активами Михайло Пацан. На його думку, у портфелі на $100 тис. у них можна спрямувати відразу 24%. 15% коштів тримати у державних облігаціях радить Василь Матій, співзасновниця компанії з управління фінансами SMART Аліна Шух рекомендує спрямувати в цей інструмент до 10% заощаджень.

Очевидна перевага гривневих облігацій у досить непоганій дохідності, яка для військових ОВДП перевищує 19%, а на вторинному ринку можна без проблем знайти облігації, випущені до повномасштабного вторгнення, з виплатами на кілька відсотків більше. Зважаючи на відсутність оподаткування прибутків за ОВДП, дохідність за ними перевищує прогнозовану інфляцію. Основне питання, на яке мають відповісти інвестори, обираючи цей інструмент — чи вірять вони у стійкість гривні?

Золото популярності не набуло

Цього року золото залишається у центрі уваги всіх світових фінансових ЗМІ. Дорогоцінний метал, за крок від того, щоб оновити історичний максимум, а в Японії його роздрібна ціна на початку травня вже зуміла це зробити.

Незважаючи на це, серед опитаних експертів увагу на нього мало хто звертає. Аліна Шух рекомендує тримати у золоті до 5% коштів, інвестиційний експерт Володимир Стойо вважає, що можна розглянути ETF, які орієнтуються на цей метал.

Проблема «золотих» інвестицій в тому, що сам по собі шляхетний метал не приносить доходів і розраховувати інвестор може лише на його подорожчання. Зважаючи ж на його волатильність та неодноразові падіння після досягнення максимумів, гарантувати це ніхто не може.

Головний аргумент на користь золота — його максимальна консервативність і надійність в історичній перспективі. Дорогоцінний метал використовують як засіб оплати вже впродовж тисяч років і навряд чи найближчим часом це зміниться.

Не захоплюватись криптовалютою

Серед ключових інвестиційних інструментів найвищу дохідність демонструє криптовалюта. Незважаючи навіть на відкат останніх днів, з початку року біткоїн подорожчав на 65%, що підштовхнуло ціну і на менш популярні токени.

Але серед експертів, з якими спілкувався «Мінфін», лише двоє рекомендують тримати частину свого портфелю в крипті. На думку Аліни Шух, це може бути близько 5% коштів, Михайло Пацан пропонує вкласти в біткоїн та ефірум до 20% коштів.

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Переваги криптовалют очевидні — стрімкий ріст ціни. Ще 5 років тому біткоїн коштував лише кілька тисяч доларів, а зараз вистачає прогнозів його подорожчання до $100 тис. і більше. Разом з тим актив залишається високоризикованим, а тому не всі готові виділити йому навіть незначну частку в портфелі.

Фондовий ринок — лідер опитування

Експерти одностайно рекомендують вкласти значну частину заощаджень у акції іноземних компаній.

За словами співавтора YouTube каналу «Мільйонер за 7 років» Мирослава Короля, цей інструмент відповідає кільком важливим під час повномасштабної війни параметрам: ліквідність та захист від валютних ризиків. Крім цього, на відміну від національних інструментів, акції забезпечують прибутки.

«На жаль, якщо ми візьмемо більшість, якщо не всі, українські інструменти, то їх дохідність на 10-річній дистанції є від'ємною, а тому інвестор має дивитись в бік міжнародних активів, які стабільно протягом не тільки десятиліть, а навіть століть допомагають примножити капітал», — пояснює Мирослав Король.

При цьому експерти розділяють 2 форми інвестицій на фондовому ринку: купівля акцій компанії конкретних компаній та вкладення в ETF, які орієнтуються на широкий ринок.

Частіше фахівці віддають перевагу саме фондам. Мирослав Король вважає, що гроші найкраще вкласти в індексний фонд, що орієнтується на S&P500 або на Total stock market — більш широкий індекс ринку.

Найкращим варіантом для інвестицій вважає індексні фонди і Григорій Овчаренко. Михайло Пацан пропонує спрямувати 28% заощаджень у S&P500 та NASDAQ100. Володимир Стойко говорить, що у ETF слід вкласти 30% портфелю, а василь Матій — 35%.

В якості альтернативи американському ринку засновник соціального проекту Сімейний Бюджет Любомир Остапів рекомендує індексний фонд SSAC ETF ishares, що орієнтується на акції усього світу. Експерт радить інвестувати в нього 50% коштів. Аліна Шух вважає, що в якийсь із подібних фондів варто вкласти 30% коштів.

Самостійно підбирати акції експерти радять не так часто, як обрати фонд. Виключення тут Володимир Стойко, який вважає, що безпосередньо на акції варто спрямувати 50% заощаджень. Підбираючи компанії, на його думку, слід покрити всі сектора економіки, за принципом: лідер сектору, прогнозована дохідність та, як бонус, враховувати виплату дивідендів.

Меншу частку коштів спрямувати на акції рекомендує Василь Матій. На його думку, тут можна обмежитись 10-відсотковою часткою.

Проблема лише в тому, що під час війни НБУ обмежив перекази на рахунки іноземних брокерів. Поповнити рахунок брокера зараз можна із закордонного рахунку в доларах або євро, а також через сервіси такі, як Wise, Zen чи Revolut. Відкриваючи рахунок, варто уточнити у службі підтримки брокера, чи зможете ви переказати кошти і яким чином.

Американські облігації — тіньовий фаворит

Американські боргові папери не надто популярний інструмент у наших інвесторів. Але у експертів вони стали другими за популярністю. На думку Михайла Пацана, в них варто розмістити 28% інвестиційного портфелю. Володимир Стойко пропонує 20%, Василь Матій — 15%, а Аліна Шух відразу 50%.

Любомир Остав звертає увагу, що інвестувати в облігації можна, купуючи ETF, що орієнтується на них, наприклад, IUAA ETF ishares. Експерт радить вкласти в них 40% портфелю.

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Переваги американських облігацій — висока надійність, а також можливість у будь який момент продати цінні папери. Дохідність за американскими трежерис суттєво зросла після підвищення ставок ФРС. Зараз десятирічні облігації торгуються з дохідністю 3,4%, а кілька місяців тому вона перевищувала навіть 4%. Для порівняння: максимум, який пропонують великі українські банки за доларовими депозитами, — 3%.

Проблема з іноземними облігаціями та ж сама, що й з акціями — для їх придбання потрібен рахунок у брокера з доступом до міжнародних ринків.

Перспективи земельного росту

Як зазначає Григорій Овчаренко, локальні інвестиції мають бути розподілені на декілька інструментів. Окрім ОВДП це може бути нерухомість або земельні ділянки, які мають високий потенціал росту ціни в довгостроковій перспективі.

Очевидна перевага інвестицій у землю — відсутність регуляторних бар'єрів на відміну від фондового ринку. Крім цього, у період бойових дій, ріст земельного ринку хоча і не зупинився, але пригальмував, що створює кращі точки входу.

Олександр Чорний, один зі співзасновників сервісу інвестицій у землю Zeminvest, підкреслює, що інвестування в сільськогосподарську землю має значну перевагу з точки зору отримання права власності та пасивного доходу який в майбутньому буде зростати, від активу, який практично неможливо знищити.

За останні роки в сусідніх європейських країнах спостерігається зростання капіталізації сільськогосподарських земель. Наприклад, у Чехії капіталізація зросла з €1,5 до €4,4 тис. за 12 років

Ділянки в Україні коштують приблизно в 4−6 разів дешевше, ніж у сусідній Польщі. Тому експерти очікують, що після завершення війни та відкриття ринку землі для юридичних осіб вартість землі суттєво зросте.

Труднощі інвестицій у землю полягають в тому, що інвестору слід розуміти ринок, як і чому відрізняється ціна на ділянки, які виникають юридичні нюанси при придбанні чи оренді.

Оскільки розібратись з усіма цими особливостями досить складно, інвестор може скористатись послугами компанії, яка підбере ділянку та допоможе з оформленням угоди.

Наприклад, сервіс Zeminvest пропонує зручні рішення, де їх фахівці виконують всі необхідні кроки, включаючи перевірку правової чистоти ділянок та укладання угод. Інвестору лише потрібно надати свої вимоги щодо інвестицій, і він отримає рекомендації про найкращі ділянки для вкладення коштів. Є також можливість купити паї у різних регіонах і таким чином диверсифікувати інвестиції.

Користуючись послугами сервісу, клієнти отримують можливість заробляти як на оренді своїх земельних ділянок, так і на їх подорожчанні. Крім того, клієнтам не потрібно самостійно шукати орендарів, оскільки цю задачу бере на себе сервіс. Укладання договорів може здійснюватися навіть без присутності інвестора.

Квартири з тимчасовим дисконтом

Оскільки багато інвесторів сприймають будь-які цінні папери лише як «цифри на екрані», вони також можуть звернути увагу на нерухомість, яка забезпечує не тільки стабільність вкладення грошей, але й дозволяє безпосередньо побачити об'єкт інвестицій.

Проблема придбання нерухомості полягає в тому, щоб знайти надійного забудовника, який завершить проект і зробить це якісно. Тому важливо звертати увагу на досвід компанії та якість будівництва її попередніх житлових комплексів.

Для прикладу розглянемо SENSAR Development — забудовника, який працює з 2013 року, а з 2018 року зводить багатоквартирні ЖК. У компанії вже є як повністю реалізовані проекти, так і ті, які знаходяться на фінальній стадії роботи. Наразі компанія зводить 5 проектів.

До війни SENSAR Development зосереджувався на роботі в Запоріжжі, а з 2022 р. реалізує проекти також у Львові та Яремче. Переваги інвестицій у нерухомість на заході України в тому, що зараз саме туди переїжджає багато українців. Водночас квартири у Запоріжжі — це інвестиції у майбутнє, оскільки метри там коштують дешевше. У Львові квартиру в ЖК від компанії можна придбати від 1799$ за кв.м., в Яремче — від 1500$ за кв.м., а в Запоріжжі — від 800$ за кв.м.

Забудовник також пропонує додаткові послуги для інвесторів, які планують заробляти на нерухомості. Компанія може самостійно зробити ремонт, займається пошуком орендарів, а також у випадку потреби домоможе власнику продати нерухомість.

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Багато експертів прогнозують, що після перемоги на фоні економічного відновлення, а також високих потреб в житлі, його вартість стрімко зростатиме. А тому нинішні ціни вони розглядають як можливість купити нерухомість «зі знижкою».

5 варіантів інвестиційних портфелів

Формування інвестиційного портфелю залежить від багатьох факторів. Зокрема, від готовності ризикувати, строків інвестицій, цілей які стоять перед людиною тощо. Тому жоден варіант портфелю не можна розглядати, як універсальний план дій. Натомість портфелі, які формують фахівці, дозволяють розглянути різні варіанти розподілу коштів та визначити оптимальний варіант для себе.

Любомир Остапів, засновник соціального проекту Сімейний Бюджет

50% — SSAC ETF ishares (світові акції);

40% — IUAA ETF ishares — (всі облігації США з високим інвестиційним рейтингом);

10% — на вибір сільськогосподарська земля або кредит бізнесу під заставу у валюті.

Михайло Пацан, керуючий активами

28% — ETF, що орієнтуються на фондові індекси S&P500 та NASDAQ100;

28% — державні облігації США з горизонтом 10−20 років;

24% — гривневі ОВДП;

20% — біткоїн та ефіріум.

Володимир Стойко, інвестиційний експерт

50% — акції окремих компаній;

30% — ETF, орієнтовані на індекси та золото;

20% — десятирічні державні облігації США.

Василь Матій, співзасновник WealthTech компанії Smart

35% — ETF;

15% — міжнародні облігації та фонди облігацій;

15% — ОВДП;

15% — нерухомість у формі REIT фондів;

10% — акції окремих компаній;

10% — поточні рахунки в банку або брокера.

Аліна Шух, співзасновниця компанії з управління фінансами SMART