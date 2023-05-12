Коли Захід втомиться фінансувати Україну

В інформаційному полі поширюються тези про те, що країни Заходу втрачають бажання та можливості допомагати Україні. Чи відповідає це дійсності, та як дорого Україна обходиться союзникам, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Скільки витрачають США на Україну

Від творців «Захід нас зливає» та «Це все ігри Заходу, Путін не нападе»: «Економіка Заходу не витримує війни, це дуже дорого, і тому Захід скоро примусить Україну піти на компроміс із Путіним, використовуючи залежність України від західної допомоги».

Що тут є правдою? — Велика залежність. Дійсно, ми б не протримались без західної допомоги. І військової, що очевидно, бо ми воюємо західною зброєю. І фінансової — що не так кидається в очі. Але вся макроекономічна стабільність в державі тримається на фінансовій допомозі Заходу. Вся соціалка в країні — це половина бюджету — фінансується колективним Заходом. Тому ми дійсно критично залежимо від Заходу.

Але є другий момент. Про те, що допомога Україні — дуже дороге задоволення. І тут починається найцікавіше. США цього року, наприклад, у вигляді грантів нададуть Україні $13 млрд. Чи надірвуться США через це? Тим паче, ми ж чули, що в США скоро буде досягнута стеля боргу. А отже, їм, можливо, не вистачає грошей на Україну.

Так от. В США є дефіцит бюджету. На 2023 рік він прогнозувався на рівні $1,4 трлн. Фактично, вийде більше. Він складе $1,6 трлн. Це не весь бюджет США, а тільки його дефіцит. А тепер порівняйте ці цифри з допомогою Україні. Навіть якщо ми доєднаємо сюди і військову допомогу. Все разом на рік складає $50 млрд, із яких велика частка йде на замовлення американському бізнесу. Порівняйте ці цифри. $1,6 трлн і $50 млрд.

І тому жодної втоми в США, особливо жодної фінансової втоми, просто бути не може. Ба більше, приклад збиття «Кінжалу» показує, що вкладення в допомогу Україні є дуже вигідним для США. Дозволяючи з мінімальними витратами як просувати інтереси свого військового бізнесу, так і наносити удари по своєму стратегічному противнику.

Чи тримається економіка Європи

А що там із Європою, економіка якої страждає? А виглядає так, що всі вже припинили страждати. Путін програв енергетичну війну. Інфляція в Європі скорочується. Ціна на газ впала нижче $400, опустившись до рівня літа 2021 року. Ціна на нафту стабілізувалася. Ціна на вугілля впала. Тож Європа адаптувалася до змін. І Росія вже не може впливати на економіку ЄС. А це означає, що нових втрат просто фізично немає.

Путін втратив ринок ЄС і майже обнулив свій експорт. Експорт газу з Росії цього року складе 50 млрд кубометрів у всіх напрямках, що рекордно низько з кінця 70-х років 20 століття. А Європа отримала енергетичну незалежність від Росії і повернулася до попереднього рівня цін на енергоносії. Тож біль вже позаду. Який сенс тоді зараз змінювати напрям руху?

Немає чого лякатися і через це змушувати Україну здатися. І багато людей просто живе в парадигмі минулого року, ігноруючи зміни.

Економіка грає на стороні України. В тому числі, виснаження економіки Росії. Яка в 10 разів менша за сукупну економіку країн G7. І економіка Росії нарощує рекордний дефіцит бюджету, який вона не може покривати запозиченнями, на відміну від США. І виснажується. На відміну від економіки ЄС чи США.

Читайте також: Як війна розколола українську і російську мафію

Це саме Росія не може дозволити собі через економічні причини продовжувати війну, а не колективний Захід. І це для Росії кожен новий день війни — то економічний біль. І тому російська пропаганда як завжди дзеркалить і розказує про економічні проблеми ЄС. Просто намагаючись змусити всіх у це повірити, щоб якомога швидше отримати компромісний мир і звільнити свою економіку від тягаря війни. Але не треба плутати реальність і пропаганду. Не треба робити подарунки російським пропагандистам.