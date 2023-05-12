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12 травня 2023, 8:40 Читать на русском

Коли Захід втомиться фінансувати Україну

В інформаційному полі поширюються тези про те, що країни Заходу втрачають бажання та можливості допомагати Україні. Чи відповідає це дійсності, та як дорого Україна обходиться союзникам, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

В інформаційному полі поширюються тези про те, що країни Заходу втрачають бажання та можливості допомагати Україні.

Скільки витрачають США на Україну

Від творців «Захід нас зливає» та «Це все ігри Заходу, Путін не нападе»: «Економіка Заходу не витримує війни, це дуже дорого, і тому Захід скоро примусить Україну піти на компроміс із Путіним, використовуючи залежність України від західної допомоги».

Що тут є правдою? — Велика залежність. Дійсно, ми б не протримались без західної допомоги. І військової, що очевидно, бо ми воюємо західною зброєю. І фінансової — що не так кидається в очі. Але вся макроекономічна стабільність в державі тримається на фінансовій допомозі Заходу. Вся соціалка в країні — це половина бюджету — фінансується колективним Заходом. Тому ми дійсно критично залежимо від Заходу.

Але є другий момент. Про те, що допомога Україні — дуже дороге задоволення. І тут починається найцікавіше. США цього року, наприклад, у вигляді грантів нададуть Україні $13 млрд. Чи надірвуться США через це? Тим паче, ми ж чули, що в США скоро буде досягнута стеля боргу. А отже, їм, можливо, не вистачає грошей на Україну.

Так от. В США є дефіцит бюджету. На 2023 рік він прогнозувався на рівні $1,4 трлн. Фактично, вийде більше. Він складе $1,6 трлн. Це не весь бюджет США, а тільки його дефіцит. А тепер порівняйте ці цифри з допомогою Україні. Навіть якщо ми доєднаємо сюди і військову допомогу. Все разом на рік складає $50 млрд, із яких велика частка йде на замовлення американському бізнесу. Порівняйте ці цифри. $1,6 трлн і $50 млрд.

І тому жодної втоми в США, особливо жодної фінансової втоми, просто бути не може. Ба більше, приклад збиття «Кінжалу» показує, що вкладення в допомогу Україні є дуже вигідним для США. Дозволяючи з мінімальними витратами як просувати інтереси свого військового бізнесу, так і наносити удари по своєму стратегічному противнику.

Чи тримається економіка Європи

А що там із Європою, економіка якої страждає? А виглядає так, що всі вже припинили страждати. Путін програв енергетичну війну. Інфляція в Європі скорочується. Ціна на газ впала нижче $400, опустившись до рівня літа 2021 року. Ціна на нафту стабілізувалася. Ціна на вугілля впала. Тож Європа адаптувалася до змін. І Росія вже не може впливати на економіку ЄС. А це означає, що нових втрат просто фізично немає.

Путін втратив ринок ЄС і майже обнулив свій експорт. Експорт газу з Росії цього року складе 50 млрд кубометрів у всіх напрямках, що рекордно низько з кінця 70-х років 20 століття. А Європа отримала енергетичну незалежність від Росії і повернулася до попереднього рівня цін на енергоносії. Тож біль вже позаду. Який сенс тоді зараз змінювати напрям руху?

Немає чого лякатися і через це змушувати Україну здатися. І багато людей просто живе в парадигмі минулого року, ігноруючи зміни.

Економіка грає на стороні України. В тому числі, виснаження економіки Росії. Яка в 10 разів менша за сукупну економіку країн G7. І економіка Росії нарощує рекордний дефіцит бюджету, який вона не може покривати запозиченнями, на відміну від США. І виснажується. На відміну від економіки ЄС чи США.

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Це саме Росія не може дозволити собі через економічні причини продовжувати війну, а не колективний Захід. І це для Росії кожен новий день війни — то економічний біль. І тому російська пропаганда як завжди дзеркалить і розказує про економічні проблеми ЄС. Просто намагаючись змусити всіх у це повірити, щоб якомога швидше отримати компромісний мир і звільнити свою економіку від тягаря війни. Але не треба плутати реальність і пропаганду. Не треба робити подарунки російським пропагандистам.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
12 травня 2023, 9:53
#
Прес-секретар президента Р Ф Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з бюджетом, дефіцит якого до кінця квітня досяг 3,4 трлн рублів, або $ 44 млрд, «абсолютно контрольована».
«У нас насправді досить хороші макроекономічні показники», — сказав він після того, як Мінфін відзвітував про падіння податкових зборів на 22% і дворазове обвалення надходжень від нафти і газу.
Пєсков стверджує, що у РФ «є необхідний запас міцності за різними параметрами», і додав, що про це неодноразово говорили і чиновники Мінфіну, і сам Путін.
За 4 місяці 2022 року Уряд Р Ф витратив у 1,4 рази більше, ніж зібрав у вигляді податків. При доходах в 7,8 трлн рублів витрати досягли 11,2 трлн.
За квітень дефіцит бюджету перевищив 1 трлн рублів, а спад нафтогазових доходів прискорився до 64% після 43−46% в січні-березні. Яка армія — така і економіка…
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+45
Игорь УА
Игорь УА
12 травня 2023, 10:00
#
Боже храни Америку — арсенал демократии!
Забыли написать что США получают еще и профит в виде замещения своей добычей кацапских поставок энергоносителей в Европу.
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