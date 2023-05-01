Як війна розколола українську і російську мафію

Російське вторгнення в Україну вдарило по злочинному світу із силою землетрусу. Зруйновано звичні торговельні канали та зв'язки, кримінал обмежив свої контакти з росіянами. Про майбутнє української організованої злочинності та шансии її перемогти пише The Economist. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Переважна більшість українських злочинців припинили співпрацю з російськими колегами. «Ми злодії, ми проти будь-якої держави, але ми вирішили, що ми за Україну», — каже один з них.

Українські злочинці цураються своїх російських колег. «Одна справа — називатися злочинцем, зовсім інше — вважати себе зрадником», — каже Марк Галеотті, автор книги «Злодії: російська супермафія». Вірність Україні — поєднання розуміння ризиків і патріотизму. «Якби нас приєднали до росії, багатьох хлопців з в’язниць могли б перевести до неї. Російські охоронці безжальні. Нікому з нас це не потрібно. Тому ми зробимо чорну роботу за Україну», — пояснює один зі злочинців.

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Як війна вплинула на кримінальний світ

Через війну змінюються маршрути контрабанди героїну, що впливає на ціни та прибутки злочинних синдикатів за тисячі миль від України. Якщо ця ситуація виявиться тривалою, це може змінити обличчя глобальної злочинності. А також змінить Україну.

До повномасштабної війни кримінальний світ мав три аспекти, які пов’язували Україну зі світовими кримінальними ринками. По-перше, контрабандна «супермагістраль», що з'єднувала росію та Україну і проходила через частини східної України, які були окуповані Росією в 2014 році. По-друге, глобальні контрабандні центри в Одесі та інших чорноморських портах. І нарешті фабрики в Україні з виробництва заборонених товарів на експорт.

Ця інфраструктура підтримувала різні бізнес-моделі для різних продуктів. Україна була зростаючим транзитним маршрутом для героїну з Афганістану. Кокаїн з Латинської Америки йшов через Чорне море. В іншому напрямку бандити експортували зброю до Азії та Африки, зокрема, з порту Миколаєва.

У 2020 році Україна випередила Китай і стала найбільшим джерелом нелегального тютюну в Європі. Місцеве виробництво амфетамінів зростало: у 2020 році було ліквідовано 67 нелегальних лабораторій — більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Війна змінила все, створивши «середовище неприйнятного ризику для міжнародної незаконної торгівлі», — йдеться в звіті уряду США. Чорноморські порти закриті або судноплавство значно обмежене. Кордон з окупованими росією територіями перетворився на укріплену мережу полів смерті, що зупиняє торговельну магістраль. Воєнний стан зупинив широкий спектр злочинної діяльності. Комендантська година ускладнює пересування вночі.

Побічні ефекти відчуваються в усьому світі, оскільки мережі контрабанди переналаштовані в обхід України. Турецькі митники кажуть, що через кордон з Іраном тече більше героїну та метамфетамінів.

У першому кварталі 2022 р. прикордонники Литви зафіксували чотириразове зростання обсягів ввезення незаконного тютюну порівняно з аналогічним періодом минулого року. Естонські чиновники в співпраці з Європолом вилучили 3,5 тонни латиноамериканського кокаїну вартістю приблизно півмільярда євро в порту Мууга. Блокування чорноморських портів України та посилення контролю в Західній Європі також можуть пояснити виявлення великих партій наркотиків в росії.

Майбутнє злочинного світу

Історія показує, що війни підживлюють торгівлю зброєю: зброя з Югославії використовується в злочинах по всій Європі. Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток попередив про можливий сплеск торгівлі нею. Проте поки що цього не відбувається. «Ми не бачимо торгівлі зброєю на систематичній чи організованій основі», — говорить він.

Натомість українське виробництво незаконних препаратів може знову зрости. Американський уряд нещодавно повідомив про зростання розгалуженої мережі невеликих нарколабораторій в Україні, які використовують Інтернет для продажу та поштову систему для доставки.

Найбільші ризики несе процес відбудови країни. Минулого місяця Світовий банк оцінив вартість відновлення України в $411 млрд. Такі масштабні проекти можуть легко стати здобиччю організованої злочинності, яка втручається в системи державних закупівель і тендерів, щоб отримати доступ до землі, субсидій і ліцензій.

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Ті, хто вивчає організовану злочинність у всьому світі, вважають, що війна та соціальна нестабільність створюють можливості для неї. Проте є незвичайні елементи досвіду України, які можуть дозволити досягти іншого результату.

Війна розірвала артерії між країною та російськими злочинними мережами, можливо, на довгі роки. А також дала державі легітимність для боротьби з олігархами та може збільшити участь Заходу в економіці та забезпечити контроль над нею. Ніхто не вважає, що контрабанда відійде в минуле, але шанси, що Україна нарешті перестане бути злочинним раєм, є.