Raiffeisen Bank закрив усі кореспондентські рахунки російських банків

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) закрив кореспондентські рахунки всіх російських банків, за винятком власної російської «дочки», місцевого Райффайзенбанку. Це випливає із фінансових матеріалів RBI за перший квартал 2023 року.

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Наголошується, що банківська група віддана подальшому зниженню своєї ділової активності у РФ і розглядає сценарії виходу з країни.

У лютому стало відомо, що RBI починає закривати кореспондентські рахунки російських банків. На той час його мережа у Росії складалася з п'яти банків-партнерів.

Кореспондентський рахунок — це банківський рахунок, що відкривається одним банком в іншому для здійснення міжбанківських операцій — переказу коштів, зарахування платежів, купівлі та продажу валюти і т.д.

Відключення прискорилися після того, як претензії до австрійської банківської групи з'явилися у влади США. Російські банки з минулого року мають проблеми з кореспондентськими відносинами в так званих «токсичних» валютах, у тому числі євро та доларах.

У середині 2022 року американські Citi та JPMorgan почали розсилати російським банкам листи про те, що вони починають закривати їхні кореспондентські рахунки.

За даними Financial Times, в результаті на російський Райффайзенбанк, для якого група не закрила кореспондентський рахунок, через рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну припадало 40−50% усіх платежів між РФ та рештою світу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank виступив із заявою про свою діяльність у Росії.

Після цього Національний банк України прокоментував заяву Raiffeisen Bank щодо його діяльності у РФ.

Раніше Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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