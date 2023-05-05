Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) закрив кореспондентські рахунки всіх російських банків, за винятком власної російської «дочки», місцевого Райффайзенбанку. Це випливає із фінансових матеріалів RBI за перший квартал 2023 року.
Raiffeisen Bank закрив усі кореспондентські рахунки російських банків
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Наголошується, що банківська група віддана подальшому зниженню своєї ділової активності у РФ і розглядає сценарії виходу з країни.
У лютому стало відомо, що RBI починає закривати кореспондентські рахунки російських банків. На той час його мережа у Росії складалася з п'яти банків-партнерів.
Кореспондентський рахунок — це банківський рахунок, що відкривається одним банком в іншому для здійснення міжбанківських операцій — переказу коштів, зарахування платежів, купівлі та продажу валюти і т.д.
Відключення прискорилися після того, як претензії до австрійської банківської групи з'явилися у влади США. Російські банки з минулого року мають проблеми з кореспондентськими відносинами в так званих «токсичних» валютах, у тому числі євро та доларах.
У середині 2022 року американські Citi та JPMorgan почали розсилати російським банкам листи про те, що вони починають закривати їхні кореспондентські рахунки.
За даними Financial Times, в результаті на російський Райффайзенбанк, для якого група не закрила кореспондентський рахунок, через рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну припадало 40−50% усіх платежів між РФ та рештою світу.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank виступив із заявою про свою діяльність у Росії.
Після цього Національний банк України прокоментував заяву Raiffeisen Bank щодо його діяльності у РФ.
Раніше Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
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Коментарі - 3
Так, в Росії прибуток банку після оподаткування склав 301 млн євро в порівнянні з 96 млн євро роком раніше. За даними RBI, більш високий процентний дохід стався, незважаючи на 24-відсоткове падіння обсягів кредитування. Зміцнення рубля також сприяло зростанню доходів.
В цілому, російський бізнес генерував більше 40% прибутку RBI за квартал. Минулого року він виробив більше половини. Ймовірно, саме цим пояснюється повільність банку з відходом з Росії.
У той же час RBI явно побоюється потрапити під європейські санкції через свій бізнес в Росії, тому в першому кварталі група закрила кореспондентські рахунки всім російським кредитними організаціям, крім власної «дочки» в РФ. Закриття коррахунків означає припинення будь-яких валютних операцій з російськими банками.
Також у березні банк припинив відкривати нові валютні рахунки російським компаніям і посилив умови валютних переказів для фізосіб: поріг мінімальної суми зріс з $5000 до $10 000.
«Ми зобов’язуємося і далі знижувати ділову активність в Росії, продовжуючи опрацьовувати можливі відповідні угоди», — заявила материнська компанія банку RBI в п’ятницю.
Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяє покинути російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак надприбутки, одержувані банком від країни-агресора, явно заважають реалізації цих планів.
За це Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС відкрито вимагає від банку покинути РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку. У лютому любов'ю австрійського банку до російських грошей зацікавилися фіскальні органи США.