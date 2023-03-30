Raiffeisen Bank виступив з заявою про свою діяльність в Росії

З початком війни в Україні, австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) інтенсивно працювала над оцінкою всіх варіантів майбутнього Райффайзенбанку в Росії. Про це повідомляє пресслужба RBI.

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«Ми оцінювали ці варіанти з урахуванням усіх зацікавлених сторін, включаючи вихід RBI з російського Райффайзенбанку. Група RBI і її зацікавлені сторони знаходяться в безпрецедентній ситуації, і ми розуміємо гостру потребу в прийнятті рішення, до якого призвела війна», — йдеться в заяві.

Група RBI продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI в повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами, а також в консультаціях з відповідними компетентними представниками влади.

«Ми зобов’язуємося й надалі зменшувати свою бізнес активність в Росії, в той час як ми продовжуємо просувати такі потенційні угоди», — зазначили в RBI.

Проте група RBI також заявила, що продовжить деякі банківські операції у РФ.

«Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно умов своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес активності в Росії. Ми маємо зобов’язання підтримувати співробітників на усіх ринках, де присутня група RBI. Група RBI несе відповідальність за своїх банківські процеси в Росії, де працює більш ніж 9 000 людей», — зазначили в Raiffeisen Bank.

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Також повідомляється, що ринкові умови ведення бізнесу в Росії є дуже складними. Місцеві і міжнародні закони і норми, які регулюють умови продажу бізнесу в Росії, постійно змінюються.

План зі зменшення бізнес активності в Росії

«Група RBI частково зменшила свою бізнес активність в Росії та мінімізувала транскордонні контакти групи RBI з Росією. Група RBI і Райффайзенбанк Росія зменшили позики клієнтам Райффайзенбанк Росії та обособили капітал Райффайзенбанку Росія. При будь-якому розвитку подій, в тому числі у випадку деконсолідації Групою RBI Райффайзенбанку Росія до нуля, коефіцієнт CET1 групи RBI залишиться стійким», — заявили в RBI.

Зазначається, що після рішення групи RBI й надалі зменшувати бізнес активність в Росії, Райффайзенбанк Росія продовжить зменшувати позики клієнтам і зменшувати загальний об'єм транзакцій в іноземній валюті. Це призведе до скорочення розмірів надходжень від платіжного бізнесу групи RBI.

Наслідки плану для RBI

«Загальне зменшення бізнес активності в Росії спричинить зменшення дохідності від російського Райффайзенбанку. Група RBI очікує вплив на клієнтів RBI внаслідок рішення про подальше зменшення бізнес активності в Росії. Група RBI зробить все можливе для підтримки своїх клієнтів», — додали в банку.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для цього рішення стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen Bank ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».