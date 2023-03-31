НБУ прокоментував заяву Raiffeisen Bank щодо його діяльності у РФ

Національний банк України відзначає позитивні сигнали в заяві групи Raiffeisen Bank International (RBI), оголошеній за результатами загальних зборів 30 березня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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В НБУ зазначили, що заява RBI не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації, однак може свідчити про перехід від пошуку «стратегічних варіантів майбутнього» до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації Райффайзенбанку Росія з групи.

«Висловлюємо сподівання, що RBI Group як відповідальний член міжнародної фінансової спільноти вже найближчим часом докладе зусиль для впровадження в життя зазначених ініціатив», — заявив Нацбанк.

Голова Національного банку звернувся до наглядової ради RBI перед проведенням загальних зборів та закликав групу не зволікати з рішенням щодо виходу банку з РФ. Він також звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу Райффайзенбанку з РФ шляхом обміну активами Райффайзенбанку з підсанкційним Сбєрбанком в Австрії.

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Угода, яка дає змогу банку, що належить кремлю, зберегти свої заблоковані підсанкційні активи в Європі та повернути їх до Росії, щоб і надалі підтримувати економічну стійкість і здатність Росії вести війну з Україною, не витримує жодної критики, не кажучи вже про порушення санкційних обмежень, які, безперечно, вимагатимуть коригування для забезпечення реалізації запропонованого плану.

«Райффайзен Банк в Україні як системно важливий банк, який сприяє підтриманню фінансової стабільності в країні в розпал війни, має підтримку НБУ. Участь банку в розвитку банківського сектору, економічних програмах та гуманітарних проєктах відчутна і важлива», — зазначили в НБУ.

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Нацбанк заявив, що продовжить уважно стежити за діяльністю банків, які мають працюючі дочірні структури у РФ, та надалі порушуватиме питання присутності міжнародних банків на російському ринку в комунікації з санкційними регуляторами країн-партнерів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для цього рішення стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen Bank ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».