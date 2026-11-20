У III кварталі 2026 року українські банки отримали 25,6 млрд грн чистого прибутку. Це на 8,7% менше, ніж у попередньому кварталі, та на 35,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в огляді банківського сектору Національного банку України за листопад 2026 року.

Чому НБУ виступає проти 50% податку на прибуток банків

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На фінансовий результат вплинули скорочення операційних доходів, збитки від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), збільшення витрат на формування резервів під кредитні ризики та оподаткування прибутку банків за ставкою 50%.

Попри скорочення чистого прибутку, сектор зберігав прибутковість завдяки високій чистій процентній маржі. За квартал вона збільшилася з 7,8% до 8%. Чистий процентний дохід банків зріс на 4,8% за квартал і на 19% у річному вимірі.

Водночас прибуток до оподаткування за квартал скоротився на 5,7%. Десять невеликих банків завершили квартал зі збитками, сукупний розмір яких становив 0,3 млрд грн.

Частка проблемних кредитів опустилася до мінімуму за 17 років

На тлі скорочення прибутку якість кредитного портфеля банків продовжила поліпшуватися. Частка непрацюючих кредитів (NPL) у III кварталі зменшилася на 1 відсотковий пункт — до 11,5%. Це найнижчий показник за останні 17 років.

У корпоративному сегменті частка проблемних кредитів скоротилася до 13,7%, а серед позик фізичним особам — до 9,6%.

Крім того, частка корпоративних позичальників, які допустили дефолт за гривневими кредитами протягом року, знизилася приблизно до 2,3%. Серед валових кредитів фізичних осіб частка прострочених щонайменше на 90 днів становила 3,3%.

Водночас банки очікують посилення кредитних ризиків, що вже відображається у збільшенні резервів. Стримувати погіршення якості позик допомагають реструктуризація боргів та регуляторні заходи НБУ.

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Чому НБУ виступає проти 50% податку на прибуток банків

Регулятор вважає збереження 50-відсоткової ставки податку на прибуток банків одним із головних ризиків для подальшого розширення кредитування.

За оцінкою НБУ, такий податок обмежує можливості банків нарощувати капітал, який потрібен для фінансування підприємств. Це може стримувати зростання кредитного портфеля, зокрема в секторах, важливих для обороноздатності та економічної стійкості.

Водночас результати стрес-тестування 26 найбільших банків підтвердили достатню стійкість і капіталізацію сектору. Лише 11 установ, на які припадає близько 10% активів банківської системи, мають до кінця року досягнути встановлених для них нормативів достатності капіталу та підтримувати їх до наступної оцінки.

Отже, попри зниження прибутку, банківська система залишається прибутковою, а якість кредитного портфеля поліпшується. Проте подальша здатність банків фінансувати економіку залежатиме не лише від попиту на позики та безпекової ситуації, а й від податкових умов і можливостей нарощувати капітал.

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