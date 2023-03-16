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16 березня 2023, 13:29 Читать на русском

Власникам євро — «пристібнутися»: які загрози несуть рішення ФРС та ЄЦБ

Світові валютні ринки знову серйозно лихоманить. Занадто агресивна політика ФРС США та ЄЦБ щодо підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією повертається бумерангом на всі сегменти фінансового ринку.

Світові валютні ринки знову серйозно лихоманить.

США: ставки ФРС та банкопад

14 березня опублікували американські дані щодо інфляції. Вона у річному вимірі сповільнилася до 6% у лютому, що відповідало очікуванням аналітиків. Базова інфляція у США, без урахування цін на продукти харчування та енергоносії, знизилася до очікуваних 5,5%.

Ці дані були останнім ключовим показником для ухвалення чиновниками Федрезерва рішення щодо подальшого підвищення відсоткових ставок. Відбудеться це незабаром — 22 березня. І якщо нещодавно рівень зростання ставки на 0,5% річних — із нинішніх 4,75% річних до 5,25% — майже ні в кого з аналітиків не викликав сумнівів, то зараз ситуація різко змінилася.

Банкрутство буквально за тиждень вже трьох великих американських банків — Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital — мало різні причини та механізми, які призвели до їхнього розорення. Але в основі їхніх проблем частково винне й швидке зростання ставки Федрезерва.

І хоча регулюючі органи заявили про порятунок коштів вкладників, стрес усієї фінансової системи Америки є незаперечним фактом. На цьому фоні агресивне подальше підвищення ФРС відсоткових ставок може завдати більше шкоди для американської економіки, ніж користі у боротьбі з інфляцією.

Тому, найімовірніше, Федрезерв буде змушений пом'якшити свою грошово-кредитну політику. І 22 березня або взагалі залишити ставку на тому ж самому рівні, або максимум підвищити її на 0,25% річних.

Варіант збереження ставки на тому ж самому рівні ще нещодавно взагалі не розглядався ринком та спекулянтами. А варіант її підвищення лише на 0,25% річних є вже не таким цікавим для охочих пограти американськими активами, «зав'язаними» на відсотковій ставці ФРС.

У результаті, на фоні останніх проблем у банківській сфері, вартість акцій фінустанов у США стала досить непередбачуваною для інвесторів, що ще більше посилило їхнє падіння. А весь фондовий ринок і сам долар опинився під тиском. Саме підвищені ризики та бажання інвесторів від них піти призвели до нещодавнього швидкого злету цін на золото майже на $100 — до рівнів понад $1 900 за унцію.

Графік щодо ціни золота на момент написання статті:

На фоні поточних банкрутств декількох великих банків у США, очевидно не найблагополучніша європейська економіка раптом стала несподівано виглядати прогнозованішою і менш ризиковою, ніж американська. І це періодично грає на користь євро, хоча й не завжди.

Європа: інфляція майже не знижується

Інфляція в ЄС, за попередніми даними Євростату, у лютому 2023 року становила 8,5% у річному вимірі. Вона дещо сповільнилася, порівнюючи з 8,6% у січні, проте показник виявився все ж таки вищим, ніж прогнозували експерти.

І це при тому, що тепла зима суттєво стримувала ціни на енергоносії, а перегрупування постачальників дозволило країнам Європи багато в чому позбавитися залежності від Росії у постачанні нафти та газу. В результаті, зростання цін на енергоносії в єврозоні в лютому сповільнилося до 13,7% із січневих 18,9%, а березневий показник щодо цін на енергоресурси має шанси бути ще кращим.

Але вкрай «поганим дзвіночком» для всієї економіки країн Євросоюзу стали результати базової інфляції, яка зросла до 5,6% із 5,3% у січні поточного року. Тобто коли наслідки зростання цього показника «докотяться» до європейського споживача, новий виток цін на товари першої необхідності майже гарантований.

Тому ЄЦБ доведеться продовжувати боротися з цим негативом. Й іншого рецепту, окрім підвищення ставки, чиновники ЄЦБ так і не вигадали. Ймовірність підвищення ключової ставки з 3% річних, що діють, 16 березня дуже велика. У перспективі аналітики поки що очікують її максимального зростання до 4% річних до осені 2023 року.

Наразі перед фінансистами Європейського центрального банку стоїть проблема вибору. Або скористатися негативною ситуацією з американськими банками і, на фоні страхів інвесторів, відразу підвищити ключову ставку ще на 0,5% річних — до логічних, з погляду боротьби з інфляцією, 3,5% річних. Або все ж таки почекати і «не дражнити гусей», підвищивши її всього на 0,25%.

Спостерігаючи завжди менш агресивну політику ЄЦБ, порівнюючи зі завжди рішучішим Федрезервом, можна припустити, що, найімовірніше, «європейці» не наважаться на радикальні кроки і підвищать ставку лише на 0,25% річних — до 3,25%, або максимум на 0,5% річних — до 3,5%. Тобто знову волітимуть рубати «хвіст частинами».

Ще один можливий варіант: «європейці» взагалі можуть зайняти вичікувальну позицію та зберегти ставку на попередньому рівні, фактично поставивши «на паузу» реальне подальше вирішення проблеми високої інфляції.

У будь-якому випадку, 16 березня буде днем валютних ралі за парою євро/долар, оскільки яке б рішення не ухвалив ЄЦБ, значна частина ринку і спекулянтів опиняться «не на тому боці».

І учасники ринку будуть змушені або страхуватися заздалегідь, виходячи з американських та європейських активів і заходячи в золото, що призведе до його нового ситуативного зростання до рівнів 1 895−1 935 доларів за унцію.

Або взяти на себе підвищені ризики за парою євро/долар із повною залежністю від ступеня «сміливості» чиновників ЄЦБ 16 березня, а потім «ходу у відповідь» 22 березня вже з боку ФРС США.

Як рішення ФРС та ЄЦБ позначаться на валютному ринку

За моїм прогнозом, ЄЦБ все ж таки не наважиться на зовсім радикальні кроки з підвищення ставки, і підвищить свою ключову ставку максимум на 0,25%-0,5% річних — тобто до 3,25%-3,5% річних. А це означає, що глобальної революції з активним скороченням розриву з рівнем ставки ФРС, що діє, європейський регулятор не робитиме.

У цьому випадку співвідношення пари євро/долар до рішення ФРС (тобто вже до 22 березня) перебуватиме в межах коридору 1,05−1,075 долара за євро.

Графік за парою євро/долар на момент написання статті:

На жаль, після завершення чергових ралі за парою євро/долар, які пов'язані з рішеннями ЄЦБ та ФРС США щодо відсоткової політики, спокою за парою євро/долар на ринку знову не буде.

Причина: на мою думку, повністю погасити весь негатив від банкрутства лише за останні тижні 3 великих банків у США (Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital) ФРС не зможе. Незважаючи на заспокійливі заяви регулюючих органів, стрес у всій фінансовій системі Америки триватиме. Теперішнє зниження акцій всього банківського сектора в США саме про це й свідчить.

Враховуючи, що зберігається суттєвий ризик рецесії на фоні не до кінця вирішеного питання щодо боротьби з інфляцією — турбулентність на всьому валютному ринку як у США, так і в ЄС триватиме, щонайменше, ще місяць-два. Тим паче, що вже триває активне обговорення можливих банкрутств банків через ті ж причин і в Європі, що створює додаткову загрозу не тільки для долара, але вже й для євро.

Тобто загроза світовій рецесії, просідання банківського сектора в США і, потенційно, ще й у Європі, — призведе до постійних ралі за парою євро/долар найближчим часом.

Окрім того, саме за рахунок підвищених ризиків знову буде актуальним золото, а страхи інвесторів підтримуватимуть його ціну на високому рівні. За моїм прогнозом, від $1 835 до $1 980 за унцію.

Як те, що відбувається, позначиться на курсі

Враховуючи, що Нацбанк продовжить утримувати коридор за безготівковим доларом у межах від 36,5686 до 36,9343 гривень — курс євро на міжбанку просто повторюватиме всі зміни пари євро/долар на міжнародних ринках із поправкою на курс долара щодо гривні на українських торгах.

Котирування безготівкового євро в Україні у цей період перебуватимуть в межах від 38,39 до 39,70 гривень за євро.

Найбільші стрибки курсу євро спостерігатимуться саме 16 березня (оголошення результатів засідання ЄЦБ) та наступного тижня — у період із 20 до 22 березня (напередодні засідання ФРС США та оголошення їх рішення щодо ставки).

На готівковому ринку у фінансистів не буде бажання брати на себе підвищені ризики за євровалютою. Вони не тільки почнуть частіше змінювати свої цінники протягом дня, а й збільшать спред між купівлею та продажем євро. Причому, через це розкид курсів євро в різних мережах обмінників і касах банків буде дуже широким.

У більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цими днями спред між купівлею/продажем євро перебуватиме в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

У банках котирування готівкового євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,60 до 41,80 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євровалюта коштуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,90 до 41,55 грн.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 12

+
+134
yarg
yarg
16 березня 2023, 13:47
#
Реальная причина обвала этих банков — отмывание криптобабла. Слишком много бирж и т. п. обвалились , слишком много клиентских денег исчезли при этом… А теперь — и концы в воду.
А вам расскажут о ставках и злой ФРС. могут еще о масонах…
+
+15
Kaleso
Kaleso
16 березня 2023, 13:57
#
Ну і що думаєш ставку ФРС підніме на 50? І в нас курс піде вгору?
+
+104
yarg
yarg
16 березня 2023, 14:09
#
Думаю , що ФРС піднімає ставку з минулого літа. І до нашого курсу — це ніякого відношення не має. Взагалі.
+
0
AlSaher
AlSaher
16 березня 2023, 19:44
#
Лол ні
+
0
user mf
user mf
17 березня 2023, 1:06
#
«Место сидения — определяет мышление» — тобто це погляд з нашого життя, з нашої дійсності. Дам погляд з їхньої ментальності: SVB — це регіональний, середній, нішовий, багатенький банчок (16-й в рейтингу по сумарним активам, і віднести його до великого — це помилка, а два інші - і того менші: депозитна база на початок року у SVB = 209 млрд., у Sign/ = 110 млрд.). До речі, SVB єдиний який не вимагав від стартапів «матеріального» забезпечення по кредитах (використовував інші інструменти). Але стартапи не виникають кожен день чи місяць. Особливість його клієнтів (а це успішні ІТ- компанії, їх власники і менеджери) — в тому, що їм потрібні не кредити, а «припаркування» їх грошей. Тому відношення кредитно/депозитного портфелю у нього = 0,35−0,37 — звідси велика надлишкова ліквідність, яку треба десь було прилаштувати. Ось вони і прилаштували — на «всю котлету» вклалися в довгі UST — а ставка FED тоді = 0−0,25%. Це призвело до критично низького рівня %-доходів і до логічної «дірки» = 1,85 млрд. Залучити 2,25 млрд. від швидкого продажу своіх акцій — не змогли. Все, «Приїхали. Станція Кацапєтовка». (а якби вклалися не в довгі UST, а в короткотермінові казначейскі векселі з подальшим роловером в нові/дорогі векселі - масштаб проблєм був би зовсім інший).
+
0
user mf
user mf
17 березня 2023, 1:11
#
І ще одне: «…повністю погасити весь негатив від банкрутства лише за останні тижні 3 великих (???) банків у США … ФРС не зможе.» — я не був би настільки впевненим — тут 50/50 — FED запустив безпрецедентну програму рефінансування любого (!!!) банку на пільгових умовах (в забезпечення приймаються UST, або іпотечні бонди по номінальній !!! (не ринковій вартості!!!). Так що — час покаже, зможе чи не зможе.
+
0
Alik2021
Alik2021
16 березня 2023, 14:10
#
Фрс подымет ставку — доллар крепчает) чем выше курс, тем больше гривны))
+
0
krv77
krv77
16 березня 2023, 15:33
#
Кто может объяснить, почему, при инфляции в США 6%, а в Европе в 8.5%, евро не дешевеет по отношению к доллару?
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 березня 2023, 16:21
#
Ставку ФРС 22 чесла поднимет на 50 б.п, деньги дорожают, золото растет… Кризис… Рядом…
+
+45
Алексей Козырев
Алексей Козырев
16 березня 2023, 16:52
#
Тем временем, как я и прогнозировал в этой статье, ЕЦБ поднял ключевую ставку на 0,5% годовых — до 3,5% годовых.
+
+30
yarg
yarg
16 березня 2023, 17:01
#
Прекрасно. продолжается очищение от бреда нулевых и отрицательных ставок.
+
0
gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:52
#
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