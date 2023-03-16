Власникам євро — «пристібнутися»: які загрози несуть рішення ФРС та ЄЦБ

Світові валютні ринки знову серйозно лихоманить. Занадто агресивна політика ФРС США та ЄЦБ щодо підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією повертається бумерангом на всі сегменти фінансового ринку.

США: ставки ФРС та банкопад

14 березня опублікували американські дані щодо інфляції. Вона у річному вимірі сповільнилася до 6% у лютому, що відповідало очікуванням аналітиків. Базова інфляція у США, без урахування цін на продукти харчування та енергоносії, знизилася до очікуваних 5,5%.

Ці дані були останнім ключовим показником для ухвалення чиновниками Федрезерва рішення щодо подальшого підвищення відсоткових ставок. Відбудеться це незабаром — 22 березня. І якщо нещодавно рівень зростання ставки на 0,5% річних — із нинішніх 4,75% річних до 5,25% — майже ні в кого з аналітиків не викликав сумнівів, то зараз ситуація різко змінилася.

Банкрутство буквально за тиждень вже трьох великих американських банків — Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital — мало різні причини та механізми, які призвели до їхнього розорення. Але в основі їхніх проблем частково винне й швидке зростання ставки Федрезерва.

І хоча регулюючі органи заявили про порятунок коштів вкладників, стрес усієї фінансової системи Америки є незаперечним фактом. На цьому фоні агресивне подальше підвищення ФРС відсоткових ставок може завдати більше шкоди для американської економіки, ніж користі у боротьбі з інфляцією.

Тому, найімовірніше, Федрезерв буде змушений пом'якшити свою грошово-кредитну політику. І 22 березня або взагалі залишити ставку на тому ж самому рівні, або максимум підвищити її на 0,25% річних.

Варіант збереження ставки на тому ж самому рівні ще нещодавно взагалі не розглядався ринком та спекулянтами. А варіант її підвищення лише на 0,25% річних є вже не таким цікавим для охочих пограти американськими активами, «зав'язаними» на відсотковій ставці ФРС.

У результаті, на фоні останніх проблем у банківській сфері, вартість акцій фінустанов у США стала досить непередбачуваною для інвесторів, що ще більше посилило їхнє падіння. А весь фондовий ринок і сам долар опинився під тиском. Саме підвищені ризики та бажання інвесторів від них піти призвели до нещодавнього швидкого злету цін на золото майже на $100 — до рівнів понад $1 900 за унцію.

Графік щодо ціни золота на момент написання статті:

На фоні поточних банкрутств декількох великих банків у США, очевидно не найблагополучніша європейська економіка раптом стала несподівано виглядати прогнозованішою і менш ризиковою, ніж американська. І це періодично грає на користь євро, хоча й не завжди.

Європа: інфляція майже не знижується

Інфляція в ЄС, за попередніми даними Євростату, у лютому 2023 року становила 8,5% у річному вимірі. Вона дещо сповільнилася, порівнюючи з 8,6% у січні, проте показник виявився все ж таки вищим, ніж прогнозували експерти.

І це при тому, що тепла зима суттєво стримувала ціни на енергоносії, а перегрупування постачальників дозволило країнам Європи багато в чому позбавитися залежності від Росії у постачанні нафти та газу. В результаті, зростання цін на енергоносії в єврозоні в лютому сповільнилося до 13,7% із січневих 18,9%, а березневий показник щодо цін на енергоресурси має шанси бути ще кращим.

Але вкрай «поганим дзвіночком» для всієї економіки країн Євросоюзу стали результати базової інфляції, яка зросла до 5,6% із 5,3% у січні поточного року. Тобто коли наслідки зростання цього показника «докотяться» до європейського споживача, новий виток цін на товари першої необхідності майже гарантований.

Тому ЄЦБ доведеться продовжувати боротися з цим негативом. Й іншого рецепту, окрім підвищення ставки, чиновники ЄЦБ так і не вигадали. Ймовірність підвищення ключової ставки з 3% річних, що діють, 16 березня дуже велика. У перспективі аналітики поки що очікують її максимального зростання до 4% річних до осені 2023 року.

Наразі перед фінансистами Європейського центрального банку стоїть проблема вибору. Або скористатися негативною ситуацією з американськими банками і, на фоні страхів інвесторів, відразу підвищити ключову ставку ще на 0,5% річних — до логічних, з погляду боротьби з інфляцією, 3,5% річних. Або все ж таки почекати і «не дражнити гусей», підвищивши її всього на 0,25%.

Спостерігаючи завжди менш агресивну політику ЄЦБ, порівнюючи зі завжди рішучішим Федрезервом, можна припустити, що, найімовірніше, «європейці» не наважаться на радикальні кроки і підвищать ставку лише на 0,25% річних — до 3,25%, або максимум на 0,5% річних — до 3,5%. Тобто знову волітимуть рубати «хвіст частинами».

Ще один можливий варіант: «європейці» взагалі можуть зайняти вичікувальну позицію та зберегти ставку на попередньому рівні, фактично поставивши «на паузу» реальне подальше вирішення проблеми високої інфляції.

У будь-якому випадку, 16 березня буде днем валютних ралі за парою євро/долар, оскільки яке б рішення не ухвалив ЄЦБ, значна частина ринку і спекулянтів опиняться «не на тому боці».

І учасники ринку будуть змушені або страхуватися заздалегідь, виходячи з американських та європейських активів і заходячи в золото, що призведе до його нового ситуативного зростання до рівнів 1 895−1 935 доларів за унцію.

Або взяти на себе підвищені ризики за парою євро/долар із повною залежністю від ступеня «сміливості» чиновників ЄЦБ 16 березня, а потім «ходу у відповідь» 22 березня вже з боку ФРС США.

Як рішення ФРС та ЄЦБ позначаться на валютному ринку

За моїм прогнозом, ЄЦБ все ж таки не наважиться на зовсім радикальні кроки з підвищення ставки, і підвищить свою ключову ставку максимум на 0,25%-0,5% річних — тобто до 3,25%-3,5% річних. А це означає, що глобальної революції з активним скороченням розриву з рівнем ставки ФРС, що діє, європейський регулятор не робитиме.

У цьому випадку співвідношення пари євро/долар до рішення ФРС (тобто вже до 22 березня) перебуватиме в межах коридору 1,05−1,075 долара за євро.

Графік за парою євро/долар на момент написання статті:

На жаль, після завершення чергових ралі за парою євро/долар, які пов'язані з рішеннями ЄЦБ та ФРС США щодо відсоткової політики, спокою за парою євро/долар на ринку знову не буде.

Причина: на мою думку, повністю погасити весь негатив від банкрутства лише за останні тижні 3 великих банків у США (Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital) ФРС не зможе. Незважаючи на заспокійливі заяви регулюючих органів, стрес у всій фінансовій системі Америки триватиме. Теперішнє зниження акцій всього банківського сектора в США саме про це й свідчить.

Враховуючи, що зберігається суттєвий ризик рецесії на фоні не до кінця вирішеного питання щодо боротьби з інфляцією — турбулентність на всьому валютному ринку як у США, так і в ЄС триватиме, щонайменше, ще місяць-два. Тим паче, що вже триває активне обговорення можливих банкрутств банків через ті ж причин і в Європі, що створює додаткову загрозу не тільки для долара, але вже й для євро.

Тобто загроза світовій рецесії, просідання банківського сектора в США і, потенційно, ще й у Європі, — призведе до постійних ралі за парою євро/долар найближчим часом.

Окрім того, саме за рахунок підвищених ризиків знову буде актуальним золото, а страхи інвесторів підтримуватимуть його ціну на високому рівні. За моїм прогнозом, від $1 835 до $1 980 за унцію.

Як те, що відбувається, позначиться на курсі

Враховуючи, що Нацбанк продовжить утримувати коридор за безготівковим доларом у межах від 36,5686 до 36,9343 гривень — курс євро на міжбанку просто повторюватиме всі зміни пари євро/долар на міжнародних ринках із поправкою на курс долара щодо гривні на українських торгах.

Котирування безготівкового євро в Україні у цей період перебуватимуть в межах від 38,39 до 39,70 гривень за євро.

Найбільші стрибки курсу євро спостерігатимуться саме 16 березня (оголошення результатів засідання ЄЦБ) та наступного тижня — у період із 20 до 22 березня (напередодні засідання ФРС США та оголошення їх рішення щодо ставки).

На готівковому ринку у фінансистів не буде бажання брати на себе підвищені ризики за євровалютою. Вони не тільки почнуть частіше змінювати свої цінники протягом дня, а й збільшать спред між купівлею та продажем євро. Причому, через це розкид курсів євро в різних мережах обмінників і касах банків буде дуже широким.

У більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цими днями спред між купівлею/продажем євро перебуватиме в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

У банках котирування готівкового євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,60 до 41,80 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євровалюта коштуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,90 до 41,55 грн.