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15 березня 2023, 15:41 Читать на русском

Аналітики чекають на підвищення ставки ЄЦБ після краху Silicon Valley Bank

Європейський центробанк проведе чергове засідання 16 березня в умовах підвищеної глобальної невизначеності, спричиненої проблемами у банківському секторі США. Більшість опитаних Financial Times та Bloomberg аналітиків чекають, що він підніме ставки на 50 б.п., як і планував.

Європейський центробанк проведе чергове засідання 16 березня в умовах підвищеної глобальної невизначеності, спричиненої проблемами у банківському секторі США.
Фото: liga.net

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Однак вони вже сумніваються, що регулятор зробить настільки ж чіткі прогнози щодо своїх подальших дій, як на попередньому засіданні.

Крах американського Silicon Valley Bank

Крах американського Silicon Valley Bank (SVB) на тлі різкого підйому базової процентної ставки в США сколихнув світові ринки і поставив питання про те, чи зможуть ризики для фінансової стабільності зупинити світові центробанки від подальшого посилення грошово-кредитної політики, пише Financial Times.

ЄЦБ підняв усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) у лютому та заявив про намір збільшити їх на таку саму величину і в березні.

Базова відсоткова ставка за кредитами нині становить 3%, ставка за депозитами — 2,5%, ставка за маржинальними кредитами — 3,25%.

«Крах SVB може стати каталізатором зміни підходу центробанків до грошово-кредитної політики на обережніший», — каже економіст швейцарського Pictet Wealth Management Фредерік Дюкрозе.

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На думку експерта, президент ЄЦБ Крістін Лагард у ході пресконференції за підсумками засідання у четвер дотримуватиметься «яструбиного» тону, але не даватиме жодних обіцянок.

«ЄЦБ не відмовиться від планів підйому ставок на 50 б.п. на березневому засіданні, — вважає головний економіст інвестбанку Berenberg Хольгер Шмідінг. — Ймовірно, керівники ЦБ дадуть зрозуміти, що мають намір продовжувати підвищення ставок, але не будуть говорити, чи планують вони підвищення на 25 б.п., або на 50 б.п., щоб дати собі можливість діяти в майбутньому виходячи із ситуації».

Експерти не надто побоюються, що проблеми американського банківського сектора повторяться у Європі. Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер назвав ситуацію навколо SVB «унікальною» для США, зазначивши, що фінінститут фокусувався на технологічному секторі, який у Європі набагато менший.

Проте наглядові органи ЄЦБ у понеділок розпочали перевірку банків щодо можливих ризиків внаслідок підйому відсоткових ставок.

Головний економічний радник італійського банку UniCredit Ерік Нільсен зазначив, що ситуація зі SVB «є ідеальним прикладом того, що завчасне оголошення про подальші плани несе в собі ризики для центробанків».

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Він очікує, що ЄЦБ не відмовиться від своїх заяв та підніме ставки на 50 б.п. у четвер, оскільки будь-які інші його кроки «викликають подив» в учасників ринку.

Прогнози щодо ставки

Консенсус-прогноз експертів, опитаних агентством Bloomberg, припускає, що ЄЦБ підніме ставку на 50 б.п. у березні та ще тричі по 25 б.п. Таким чином, ставка за депозитами у липні має сягнути 3,75%.

«Звичайно, ми чекатимемо від ЄЦБ сигналів про те, що він має намір зробити в травні, — каже головний економіст Bank J Safra Sarasin Карстен Юніус. — Але керівникам ЦБ слід чинити опір спокусі робити подібні прогнози, оскільки до цього часу ще далеко. Ми побачимо. ще два звіти щодо інфляції в єврозоні до травневого засідання».

Інфляція в єврозоні в лютому становила 8,5% у річному вираженні. Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшились на рекордні 5,6%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Alik2021
Alik2021
15 березня 2023, 16:11
#
Значит еврик завтра еще подорожает к гривне
+
0
bonv
bonv
15 березня 2023, 16:50
#
Євро йде на 1,10
послаблення долара щодо євро
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