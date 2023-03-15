Мінʼюст США розпочав розслідування краху Silicon Valley Bank

Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розслідують крах Silicon Valley Bank (SVB). Про це пише Forbes.

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Що відомо

Як зазначає видання, поки що розслідування знаходиться на ранній стадії. Регулятори часто влаштовують подібні перевірки після того, як фінансові чи публічні компанії зазнають великих і несподіваних збитків.

За словами джерел видання, у межах розслідування регулятори вивчають, зокрема, продаж акцій, який співробітники SVB Financial здійснили за кілька днів до краху банку. Ця трансакція нібито принесла продавцям мільйони доларів.

Про розслідування Мінʼюсту США також повідомляє джерело The Washington Post. За даними видання, перевірка стосується дій топменеджерів SVB.

Принаймні деякі з топменеджерів банку продавали акції відповідно до попередніх планів продажу, встановлених саме для того, щоб подібні продажі не здавалися незаконним використанням інсайдерської інформації, зазначає The New York Times.

Для цього наперед встановлюється дата продажу цінних паперів та їх кількість. Так, наприклад, поступив колишній гендиректор банку Грегорі Бекер, який на початку березня використав свій опціон на продаж акцій приблизно на $3 млн. Деякі політики вже заявили, що топменеджери збанкрутілого банку повинні повернути гроші, отримані від продажу акцій, зазначає NYT.

Банкопад у США

Материнська компанія Silvergate Bank — одного з найбільших банків США, які працюють з криптовалютою — оголосила про згортання операцій та ліквідацію банку 9 березня. Після цього проблеми почалися у Silicon Valley Bank — він оголосив про банкрутство 10 березня. Це 16-й за величиною банк США, орієнтований на стартапи. Його банкрутство стало найбільшим із часів кризи 2008 року.

За інформацією Reuters, акціонери SVB вже подали позов про шахрайство до материнської компанії банку — SVB Financial Group.

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Пізніше через системні ризики Signature Bank також виявився закритим. Президент США Джо Байден пообіцяв, що керівництво збанкрутілих банків буде звільнено та притягнуто до відповідальності, а заходи нагляду та регулювання щодо банківського сектора посилені.