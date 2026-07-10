Главное за неделю: новая банкнота, инфляция в Украине и международные резервы

В Украине вводят банкноту 2 000 грн: дата и дизайн

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года введет в обращение новую банкноту высшего номинала — 2 000 грн. На лицевой стороне купюры изображен украинский поэт, диссидент и шестидесятник Василий Стус. Об этом во время брифинга 10 июля сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Мировая экономика будет расти медленнее: МВФ обновил прогноз на 2026 год

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 3% с 3,1%, ожидая возобновления темпов до 3,4% в 2027-м. Обновленный прогноз опубликован в июльском просмотре World Economic Outlook.

Цены в Украине впервые просели: что подешевело больше всего в июне

Потребительские цены в Украине в июне 2026 по сравнению с маем снизились на 0,1%. В годовом исчислении инфляция составила 7,2%, свидетельствуют данные Госстата. Базовая инфляция, не учитывающая часть волатильных и административно регулируемых цен, в июне составила 0,5% к маю. По сравнению с июнем 2025 базовые цены выросли на 8,1%.

Девальвация гривны пока на паузе: эксперт объяснил причины

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года, по предварительным данным, составили $51,269 млрд. За июнь они увеличились на 12,1%, или более чем на $5,5 млрд. Об этом пишет финансовый аналитик Алексей Кущ.

НБУ наказал банки за финмониторинг: кто получил самые большие штрафы

Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры влияния к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению. Причина — нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила прессслужба НБУ.

США позволят Украине производить системы Patriot — Трамп

Соединенные Штаты предоставит Украине право производить зенитно-ракетные комплексы Patriot и передадут необходимые технологии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Топ-5 банков, наиболее активно собиравших деньги населения на валютные и гривневые депозиты

На депозитном рынке установился полный штиль: за последние две недели все отслеживаемые «Минфином» банки с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн сохранили свои ставки по неизменным вкладам. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке частным держателям гривны, доллара и евро, и какие финучреждения активно пылесосят деньги населения, читайте в свежем обзоре Минфина.

Валютные интервенции НБУ в июне подскочили до $5,1 миллиарда: регулятор назвал причины

Национальный банк Украины в июне существенно увеличил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке. Чистое сальдо валютных интервенций регулятора выросло до $5,1 млрд по сравнению с $3,2 млрд в мае. Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2026 года.

Международные резервы увеличились на 12,1%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 г. по предварительным данным составили $51 269,3 млн. В июне они увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Отзыв месяца: могут ли исполнители изымать у должников средства государственных программ

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае 2026 года. Им стал клиент Абанка под ником Владимир Белогуб сообщил: с его счета были списаны денежные средства, полученные по государственной программе «Скрининг здоровья 40+». По словам клиента, он не успел воспользоваться выплатой по ее целевому назначению, поскольку деньги были взысканы частным исполнителем.

В Украине снова изменяют правила бронирования работников. Что будет с зарплатами и отсрочками

Украинские компании будут бронировать сотрудников по-новому. «Минфин» уже писал о постановлении Кабмина, которое вступило в силу 2 июня этого года. Основные нововведения — увеличение средней зарплаты, необходимой для оформления отсрочки для сотрудников, с 2,5 до 3 минимальных зарплат, а также запрет бронирования совместителей. Однако затем правительство приняло новое постановление, которое вступило в силу 3 июля.

Украинцам хотят изменить тарифы на электроэнергию: когда свет будет дешевле

В Украине могут быть пересмотрены подход к оплате электроэнергии для населения. Речь идет об изменении коэффициентов в трехзонном тарифе. Об этом написал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

АЗС попали под прицел: грозит ли Украине дефицит и скачок цен на топливо после атак

На украинском рынке топлива нарастает кризис. В последнее время враг усилил атаки на нашу топливную инфраструктуру, в частности АЗС. В июне под удары попали около 150 заправок, в текущем месяце налеты продолжаются. «Минфин» разбирался, к чему готовиться водителям, грозит ли Украине дефицит и подорожание топлива.