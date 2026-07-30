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30 июля 2026, 20:05 Читати українською

Главное за четверг: ставка НБУ, налогообложение посылок и новый транш от ЕС

Главное за четверг, 30 июля.

Главное за четверг, 30 июля.

НБУ повысил учетную ставку до уровня 15,5%

Правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до уровня 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 июля.

НБУ предупредил: инфляция ускорится во втором полугодии

Инфляция ускорится во втором полугодии. Прогноз предполагает ускорение до 10%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время Монетарного брифинга.

Кабмин повторно подал законопроект в Раду по налогообложению посылок до 150 евро

Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Украина получила 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan

Украина получила очередной транш от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Support Loan. Сумма поступления составляет 3,47 млрд. евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Курс в космос не полетит»: в НБУ прокомментировали перспективы валютного рынка

Национальный банк не определяет целевой курс гривны и не ожидает резких колебаний на валютном рынке. Регулятор заявляет, что имеет достаточный объем международных резервов для проведения валютных интервенций и готов в дальнейшем сглаживать чрезмерную волатильность. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ готовит масштабный пакет валютной либерализации для бизнеса и граждан

Национальный банк Украины завершил ключевой этап переговоров с Международным валютным фондом и вскоре объявит о новом существенном ослаблении валютных ограничений. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Курс доллара может вырасти до 49,9 грн до конца 2028 года — KSE

KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 с обновленным прогнозом развития украинской экономики до 2029 года. Документ охватывает период до возможного завершения полномасштабной войны и последующего восстановления и восстановления.

ФРС продолжает паузу в монетарной политике: ставка осталась без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 июля оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%. ФРС воздержалась от изменений, хотя и признала в своем заявлении, что инфляция держится выше целевого уровня ФРС в 2% в год.

Источник: Минфин
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