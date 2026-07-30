Спрос на электромобили в мире резко вырос: какие регионы стали лидерами

Продажи электромобилей быстро растут в Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. В то же время в Китае и Северной Америке рынок продемонстрировал спад. Об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА) Electric Car Markets in Time of Uncertainty.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным агентства, в марте-июне 2026 года продажи электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли:

в Латинской Америке — на 132%;

в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Китая — на 101%;

в Юго-Восточной Азии — на 62%;

в Европе — на 33%.

В Китае продажи электрокаров сократились на 16%, а в США и Канаде — на 22%.

Причина падения продаж

Среди причин спада аналитики называют изменения государственной политики поддержки, ослабление потребительского спроса и общее сокращение автомобильного рынка.

Несмотря на негативную динамику внутри страны, Китай сохраняет лидирующие позиции в мировой электромобильной индустрии. В первом полугодии 2026 г. китайский экспорт электрокаров вырос более чем на 120% и полностью компенсировал падение внутренних продаж.

Читайте также: BMW готовит масштабные сокращения: больше всего пострадает Германия

Спрос на электрокары

Высокие цены на топливо способствуют переходу потребителей на электрический транспорт. По оценке МЭА, электромобили становятся все более конкурентными по совокупной стоимости владения, что дополнительно поддерживает спрос на фоне нестабильных цен на нефть.

По итогам 2026 года агентство ожидает увеличения мировых продаж электромобилей примерно на 10% — до 23 млн машин. Их доля в общем объеме продаж новых автомобилей может составить 29%.