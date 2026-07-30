В четверг, 30 июля, в Украине зафиксирован рост средних розничных цен на все виды топлива. Наибольший скачок продемонстрировали дизельное топливо и автомобильный газ. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 30 июля: в Украине подорожали все виды топлива
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Средние цены на топливо
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 12 копеек до 84,25 грн/л.
- Бензин А-95 прибавил 26 копеек и теперь его средняя цена составляет 81,19 грн/л.
- Бензин А-92 подорожал на 6 копеек до 77,70 грн/л.
- Дизельное топливо подорожало на 1 гривну до 90,66 грн/л.
- Автомобильный газ прибавил в цене 75 копеек, подорожав до 43,32 грн/л.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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