Цены на АЗС 30 июля: в Украине подорожали все виды топлива

В четверг, 30 июля, в Украине зафиксирован рост средних розничных цен на все виды топлива. Наибольший скачок продемонстрировали дизельное топливо и автомобильный газ. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».