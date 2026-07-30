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30 июля 2026, 19:44 Читати українською

Один из самых старых и престижных частных банков Швейцарии оштрафован за отмевание денег

Суд в Женеве признал частный банк Lombard Odier виновным в том, что он не принял все необходимые организационные меры для предотвращения отмывания средств, и назначил банку штраф в размере 3 млн швейцарских франков (около 3,68 млн долларов США). Кроме того, суд постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Суд в Женеве признал частный банк Lombard Odier виновным в том, что он не принял все необходимые организационные меры для предотвращения отмывания средств, и назначил банку штраф в размере 3 млн швейцарских франков (около 3,68 млн долларов США).

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Что известно о штрафе

Прокуратура Швейцарии утверждала, что Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, получала взятки и управляла преступной сетью, известной как The Office, через которую в 2005—2013 годах сотни миллионов долларов были переведены на счета в швейцарских банках.

По версии обвинения, Lombard Odier и один из его бывших сотрудников способствовали сокрытию средств, которые, вероятно, имели преступное происхождение. Суд также приговорил бывшего менеджера банка, которого в материалах дела идентифицируют только как C., к 24 месяцам лишения свободы условно.

В то же время производство по Гульнаре Каримовой было прекращено. Суд объяснил это тем, что до истечения срока давности нет реальной перспективы ее освобождения или экстрадиции в Швейцарию. Каримова, отбывающая наказание в Узбекистане после осуждения за растрату и вымогательство, отрицает какие-либо правонарушения.

Также прекращено производство по еще одному обвиняемому, проживающему в россии, поскольку он не смог прибыть в Швейцарию по независимым от него причинам.

В Lombard Odier заявили, что еще в 2012 году самостоятельно уведомили швейцарские власти о подозрительных операциях, отметили наличие эффективной системы внутреннего контроля и процедур финансового мониторинга и сообщили о намерении обжаловать решение суда.

Суд также отметил, что наказание банка и бывшего менеджера было смягчено из-за значительного времени, прошедшего с момента совершения инкриминируемых действий. Обвинения по эпизодам, касающимся событий до июля 2011 года, были закрыты в связи с истечением сроков давности.

Справочно

Lombard Odier — независимая швейцарская банковская группа, основанная в 1796 году в Женеве. Она является одним из старейших частных банков мира и специализируется в управлении частным и институциональным капиталом, инвестиционном менеджменте, финансовом планировании, а также технологических решениях для банков.

Группа работает в формате партнерства и полностью принадлежит управляющим партнерам, непосредственно участвующим в управлении бизнесом.

Lombard Odier представлен более чем в 25 офисах в Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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