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30 июля 2026, 18:38 Читати українською

Новые правила зачисления пенсионного стажа: что изменится со 2 августа

Со 2 августа 2026 года в Украине вступят в силу изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые должны защитить работников от потери страхового стажа из-за недобросовестности работодателей. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Со 2 августа 2026 года в Украине вступят в силу изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые должны защитить работников от потери страхового стажа из-за недобросовестности работодателей.

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Теперь при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут относиться периоды работы, когда работодатель не перечислил страховые взносы в Пенсионный фонд. Главное условие — взносы должны быть начислены в размере не меньше минимального страхового взноса, а работодатель должен подать соответствующую отчетность.

Раньше отсутствие фактической уплаты взносов могло создавать проблемы при оформлении пенсии, даже если человек официально работал и получал зарплату. Новые правила призваны устранить такую несправедливость и переложить ответственность за неуплату взносов на работодателя, а не на работника.

Важно! Изменения касаются только определения права на назначение пенсии по возрасту. Если требуемый страховой стаж будет подтвержден по новым правилам, человек сможет выйти на пенсию в установленном законом возрасте.

В то же время, изменения не освобождают работодателей от обязанности платить страховые взносы. Долги перед Пенсионным фондом остаются их ответственностью, а контролирующие органы по-прежнему могут применять к нарушителям предусмотренные законом меры.

Читайте также: Работа за границей может добавить стажа для украинской пенсии: как это работает

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
30 июля 2026, 21:35
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Військових вже «здєлали»… рік за три не зараховують, на бойові ЄСВ не нараховують. 5 років на зарплаті рівня грузчика АТБ… Але борг країні віддай… а якщо я не зичив у неї? Більше того, батьків совок нагрів.
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