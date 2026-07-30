Новые правила зачисления пенсионного стажа: что изменится со 2 августа

Со 2 августа 2026 года в Украине вступят в силу изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые должны защитить работников от потери страхового стажа из-за недобросовестности работодателей. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

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Теперь при определении права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут относиться периоды работы, когда работодатель не перечислил страховые взносы в Пенсионный фонд. Главное условие — взносы должны быть начислены в размере не меньше минимального страхового взноса, а работодатель должен подать соответствующую отчетность.

Раньше отсутствие фактической уплаты взносов могло создавать проблемы при оформлении пенсии, даже если человек официально работал и получал зарплату. Новые правила призваны устранить такую несправедливость и переложить ответственность за неуплату взносов на работодателя, а не на работника.

Важно! Изменения касаются только определения права на назначение пенсии по возрасту. Если требуемый страховой стаж будет подтвержден по новым правилам, человек сможет выйти на пенсию в установленном законом возрасте.

В то же время, изменения не освобождают работодателей от обязанности платить страховые взносы. Долги перед Пенсионным фондом остаются их ответственностью, а контролирующие органы по-прежнему могут применять к нарушителям предусмотренные законом меры.

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