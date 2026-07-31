Банки призвали не принимать закон о возврате клиентам украденных средств

Национальная ассоциация банков Украины призвала Верховную Раду не поддерживать законопроект № 15274, предусматривающий усиление защиты клиентов в случае несанкционированного списания средств с банковских счетов. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

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Документ предлагает обязать банки немедленно возвращать клиентам деньги в случаях мошеннических или некорректно проведенных платежных операций. Также он определяет ситуации, когда ответственность за незаконное списание средств не будет возлагаться на владельца счета.

В Национальной ассоциации банков считают, что подобные гарантии уже действуют. Там напоминают, что порядок возврата средств, прав и обязанностей банков и клиентов, а также правила рассмотрения спорных операций уже определены Законом Украины «О платежных услугах» и нормативными документами Национального банка.

По мнению ассоциации, предложенный законопроект не усилит защиту потребителей, а будет дублировать действующие положения законодательства.

Банкиры также обращают внимание на ряд проблем, которые, по их мнению, могут возникнуть при принятии документа:

новые нормы фактически повторяют положения Закона «О платежных услугах»;

в законопроекте используются новые термины, отсутствующие в действующем законодательстве;

различные формулировки могут привести к правовым коллизиям при применении закона;

одновременное существование двух схожих, но не идентичных механизмов может усложнить работу банков и создать неоднозначную трактовку прав клиентов.

В ассоциации подчеркивают, что все основные механизмы защиты пользователей платежных услуг уже работают. В частности, законодательство определяет порядок обжалования несанкционированных операций, случаи, когда банк должен возмещать денежные средства, а также ситуации, когда ответственность может возлагаться на самого клиента, если он нарушил правила безопасного пользования платежными инструментами.

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