Ветеранам компенсируют стоимость автогражданки: как получить бесплатный полис через Дію

Ветераны и ветеранки могут теперь оформить автогражданку за счет государственной компенсации и скидки от страховой компании. Воспользоваться программой можно через приложение «Дію», без необходимости обращаться в учреждения лично. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Механизм подразумевает, что 50% стоимости полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств компенсирует государство, а еще 50% покрывает страховая компания в виде скидки.

Программа доступна совершеннолетним ветеранам, имеющим в приложении «Дії» удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Полис отображается в карточке техпаспорта, позволяющей показывать полиции с экрана смартфона. С 2026 года все автогражданки стали исключительно цифровыми, зафиксированными в базе МТСБУ (Моторное страховое бюро Украины).

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Чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить несколько условий:

иметь подтвержденный РНОКПП (идентификационный номер);

оформить договор автогражданки с использованием ветеранской льготы;

иметь автомобиль с двигателем объемом до 2500 куб. см или электромобиль с мощностью электродвигателя до 100 кВт.

Подать заявку можно без посещения государственных учреждений. Для этого нужно зайти в приложение «Дія», открыть раздел «Ветеран PRO» и выбрать услугу «Компенсация автогражданки». После этого необходимо выбрать или создать Дія.Карту и дождаться решения по заявке.

Обратите внимание, что программа распространяется только на один полис автогражданки, оформленный с применением ветеранской льготы. Компенсация также не предоставляется для транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности.

Введение такой услуги должно упростить доступ ветеранов к обязательному страхованию автомобилей и уменьшить расходы по возвращению в гражданскую жизнь. Ранее получение государственной поддержки часто требовало личных обращений и дополнительного оформления документов, однако теперь воспользоваться услугой можно онлайн.

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