Ветеранам компенсируют стоимость автогражданки: как получить бесплатный полис через Дію

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2026, 19:36 Читати українською

Ветеранам компенсируют стоимость автогражданки: как получить бесплатный полис через Дію

Ветераны и ветеранки могут теперь оформить автогражданку за счет государственной компенсации и скидки от страховой компании. Воспользоваться программой можно через приложение «Дію», без необходимости обращаться в учреждения лично. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Ветераны и ветеранки могут теперь оформить автогражданку за счет государственной компенсации и скидки от страховой компании.

▶ Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механизм подразумевает, что 50% стоимости полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств компенсирует государство, а еще 50% покрывает страховая компания в виде скидки.

Программа доступна совершеннолетним ветеранам, имеющим в приложении «Дії» удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Полис отображается в карточке техпаспорта, позволяющей показывать полиции с экрана смартфона. С 2026 года все автогражданки стали исключительно цифровыми, зафиксированными в базе МТСБУ (Моторное страховое бюро Украины).

Читайте также: Штрафы за отсутствие полиса автогражданки: что нужно знать?

Чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить несколько условий:

  • иметь подтвержденный РНОКПП (идентификационный номер);
  • оформить договор автогражданки с использованием ветеранской льготы;
  • иметь автомобиль с двигателем объемом до 2500 куб. см или электромобиль с мощностью электродвигателя до 100 кВт.

Подать заявку можно без посещения государственных учреждений. Для этого нужно зайти в приложение «Дія», открыть раздел «Ветеран PRO» и выбрать услугу «Компенсация автогражданки». После этого необходимо выбрать или создать Дія.Карту и дождаться решения по заявке.

Обратите внимание, что программа распространяется только на один полис автогражданки, оформленный с применением ветеранской льготы. Компенсация также не предоставляется для транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности.

Введение такой услуги должно упростить доступ ветеранов к обязательному страхованию автомобилей и уменьшить расходы по возвращению в гражданскую жизнь. Ранее получение государственной поддержки часто требовало личных обращений и дополнительного оформления документов, однако теперь воспользоваться услугой можно онлайн.

Читайте также: Впервые в Украине: автогражданка с помесячной оплатой уже на Finance.ua

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
30 июля 2026, 21:06
#
Дивно, чомусь страхові не знають, що «без необхідності звертатись особисто» Черговий чудовий приклад позбавлення ветеранів пільг, при чому ще під час війни.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами