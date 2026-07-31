С 1 августа 2026 года физические лица-предприниматели, выплачивающие доходы другим физлицам, будут представлять налоговую отчетность по новой квартальной форме. Она заменит ежемесячный отчет, действовавший ранее. Об этом сообщает Главное управление ГНС.
Новые правила для ФЛП с 1 августа: как теперь подавать налоговую отчетность
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Новые формы Налогового расчета сумм дохода утвердило Министерство финансов Украины. Хотя переход на квартальную отчетность был предусмотрен еще с начала года, окончательно документ вступил в силу только 17 июля.
Новая форма касается ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и имеющих выплаты физическим лицам. Отчет должен быть квартальным, но информацию в нем нужно будет указывать отдельно за каждый месяц.
Кому и когда нужно подавать новый отчет
С 1 августа новые правила будут применяться для разных категорий плательщиков по-разному. Налоговые агенты (кроме ФЛП и лиц с независимой профессиональной деятельностью) будут представлять новую форму уже за июль 2026 года.
Для предпринимателей переход происходит при представлении квартального расчета. В частности, за второй квартал 2026 года отчет следует подать до 10 августа.
В то же время ФЛП не нужно представлять отчетность дважды. Если предприниматель уже представил ежемесячные расчеты за все месяцы квартала, повторно подавать квартальный отчет не нужно.
Если же помесячный отчет еще не предоставлялся, в квартальном расчете необходимо будет указать только те месяцы, за которые отсутствует информация.
- До 30−31 июля включительно ФЛПы еще могут представлять отчетность по старой месячной форме. Начиная с 1 августа, подавать нужно будет только новый квартальный расчет.
- Отчет подается только в том случае, если в соответствующем периоде предприниматель начислял или выплачивал доходы физическим лицам. Если таких выплат не было, подавать форму не нужно.
- Новые бланки должны появиться в Электронном кабинете налогоплательщика, а также в бухгалтерских программах и сервисах, которые используют предприниматели для представления отчетности.
Таким образом, главное изменение для ФЛП — переход с ежемесячного на квартальный формат отчета. Однако предпринимателям нужно обратить внимание на сроки представления первого нового Расчета во избежание возможных штрафов.
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