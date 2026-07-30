Украинские компании стоимостью более $1 млрд: в Дія.City уже более 10 «единорогов»

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Статус «единорога» считается одним из главных показателей успеха стартапа. Его получают частные компании, которые смогли привлечь большой объем инвестиций и добиться миллиардной капитализации. Для Украины это подтверждение, что отечественная ІТ-отрасль остается конкурентной даже в условиях войны.

Среди резидентов Дія.City, уже имеющих такую оценку, есть как украинские компании, так и международные технологические игроки, работающие в специальном правовом режиме.

Superhuman (бывшая Grammarly). Разработчик одного из известнейших в мире ШИ-сервисов для проверки текстов. После ребрендинга компания активно развивает инструменты для автоматизации деловой переписки и работы с электронной почтой. Preply. Украинская платформа для изучения языков, объединяющая преподавателей и студентов из более чем 180 стран. Кроме языков, сервис предлагает обучение по бизнес-дисциплинам, программированию и другим направлениям. Fintech IT Group. Холдинг, в который входят monobank, Expirenza, monomarket, monobazar, Base, Loyalty.ai и другие цифровые продукты. Компания продолжает расширять финансовую экосистему для частных клиентов и бизнеса. Quantum Systems. Производитель разведывательных беспилотников, развивающий в Украине производственные и исследовательские мощности для оборонной сферы. Lyft. Один из самых больших сервисов перевозок в США и Канаде, который сейчас работает в Украине. Компания также инвестирует в развитие беспилотного транспорта и мобильных сервисов. DataRobot. Разработчик платформ для создания и управления моделями искусственного интеллекта. Его решения используются банками, промышленными предприятиями, медицинскими учреждениями и крупными корпорациями. Talkdesk. Компания создает облачные решения для контакт-центров. Платформа помогает автоматизировать обслуживание клиентов с помощью искусственного интеллекта и аналитики. TEKEVER. Британская defense-tech компания, производящая беспилотные авиационные комплексы для военной разведки, морского патрулирования и охраны государственных границ.

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По данным Минцифры, сегодня Дія City объединяет более 4 500 компаний, в которых работают около 187 тысяч специалистов. С начала работы специального правового режима его резиденты уплатили в бюджет более 90 млрд. грн. налогов.

В министерстве считают, что стабильные правила работы, специальный налоговый режим и возможности привлечения инвестиций помогают украинским технологическим компаниям масштабироваться на мировых рынках и создают условия для появления новых бизнесов с капитализацией более $1 млрд.