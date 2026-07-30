Украинские компании стоимостью более $1 млрд: в Дія.City уже более 10 «единорогов»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2026, 18:53 Читати українською

Украинские компании стоимостью более $1 млрд: в Дія.City уже более 10 «единорогов»

В пространство Дія.City уже входят более десяти компаний со статусом «единорога» — так называют технологические бизнесы, рыночная оценка которых превышает $1 млрд. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. Резиденты работают в сфере искусственного интеллекта, финансовых технологий, онлайн-образования, оборонных разработок и цифровых сервисов, а их продукты используют в десятках стран мира.

В пространство Дія.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Статус «единорога» считается одним из главных показателей успеха стартапа. Его получают частные компании, которые смогли привлечь большой объем инвестиций и добиться миллиардной капитализации. Для Украины это подтверждение, что отечественная ІТ-отрасль остается конкурентной даже в условиях войны.

Среди резидентов Дія.City, уже имеющих такую оценку, есть как украинские компании, так и международные технологические игроки, работающие в специальном правовом режиме.

  1. Superhuman (бывшая Grammarly). Разработчик одного из известнейших в мире ШИ-сервисов для проверки текстов. После ребрендинга компания активно развивает инструменты для автоматизации деловой переписки и работы с электронной почтой.
  2. Preply. Украинская платформа для изучения языков, объединяющая преподавателей и студентов из более чем 180 стран. Кроме языков, сервис предлагает обучение по бизнес-дисциплинам, программированию и другим направлениям.
  3. Fintech IT Group. Холдинг, в который входят monobank, Expirenza, monomarket, monobazar, Base, Loyalty.ai и другие цифровые продукты. Компания продолжает расширять финансовую экосистему для частных клиентов и бизнеса.
  4. Quantum Systems. Производитель разведывательных беспилотников, развивающий в Украине производственные и исследовательские мощности для оборонной сферы.
  5. Lyft. Один из самых больших сервисов перевозок в США и Канаде, который сейчас работает в Украине. Компания также инвестирует в развитие беспилотного транспорта и мобильных сервисов.
  6. DataRobot. Разработчик платформ для создания и управления моделями искусственного интеллекта. Его решения используются банками, промышленными предприятиями, медицинскими учреждениями и крупными корпорациями.
  7. Talkdesk. Компания создает облачные решения для контакт-центров. Платформа помогает автоматизировать обслуживание клиентов с помощью искусственного интеллекта и аналитики.
  8. TEKEVER. Британская defense-tech компания, производящая беспилотные авиационные комплексы для военной разведки, морского патрулирования и охраны государственных границ.

Читайте также: Дія в регионах: где резиденты уплатили больше налогов в 2025 году

По данным Минцифры, сегодня Дія City объединяет более 4 500 компаний, в которых работают около 187 тысяч специалистов. С начала работы специального правового режима его резиденты уплатили в бюджет более 90 млрд. грн. налогов.

В министерстве считают, что стабильные правила работы, специальный налоговый режим и возможности привлечения инвестиций помогают украинским технологическим компаниям масштабироваться на мировых рынках и создают условия для появления новых бизнесов с капитализацией более $1 млрд.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами