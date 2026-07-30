В пространство Дія.City уже входят более десяти компаний со статусом «единорога» — так называют технологические бизнесы, рыночная оценка которых превышает $1 млрд. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. Резиденты работают в сфере искусственного интеллекта, финансовых технологий, онлайн-образования, оборонных разработок и цифровых сервисов, а их продукты используют в десятках стран мира.
Украинские компании стоимостью более $1 млрд: в Дія.City уже более 10 «единорогов»
Источник: Минфин
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