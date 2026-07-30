НБУ улучшил прогноз роста экономики: что станет главным драйвером в 2026 году

Национальный банк улучшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году с 1,3 до 1,8%. Регулятор ожидает, что экономическая активность оживится во втором полугодии благодаря увеличению бюджетных расходов, развитию оборонного производства и лучшему урожаю. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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Что будет поддерживать экономику

По словам Пышного, экономическому росту будут способствовать смягчение фискальной политики, масштабный экономический эффект от локализации производства вооружения за счет международной помощи, а также более высокие, чем в прошлом, урожаи.

«Эти факторы будут способствовать оживлению экономической активности уже во втором полугодии», — отметил глава НБУ.

Экономика вернулась к росту

По оценкам Нацбанка, во втором квартале 2026 года реальный ВВП вырос на 0,8% в годовом исчислении после сокращения на 0,6% в первом квартале.

Улучшению динамики, по данным НБУ, способствовали стабилизация работы энергосистемы, увеличение бюджетных расходов и снижение неопределенности международной финансовой помощи.

В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление российских атак на логистическую инфраструктуру, энергетические объекты и бизнес, а также блокирование морских портов.

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Прогноз на следующие годы

Нацбанк сохранил прогноз по росту экономики в 2027 году на уровне 2,8%. Ожидается, что его обеспечат инвестиции в производственные мощности, стабилизация энергетического сектора, увеличение урожаев и устойчивый потребительский спрос.

В то же время прогноз на 2028 год ухудшился с 3,7% до 3%.

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Главные риски

В НБУ отмечают, что самым большим риском для экономики и инфляции остается ход полномасштабной войны. Кроме того, на прогноз могут повлиять дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Регулятор также улучшил прогноз номинального ВВП. По оценкам НБУ, в 2026 году он составит 10,065 трлн грн (ранее — 10,030 трлн грн), а в 2027 году — 11,220 трлн грн против прогнозируемых ранее 11,170 трлн грн.