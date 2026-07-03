Главное за неделю: 3,9 млрд евро от ЕС, госдолг и банковская тайна

Госдолг Украины за месяц сократился на $1,3 млрд

В мае 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 20 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $1,33 млрд в долларовом. В то же время в пересчете на евро долг вырос на 119 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

URC 2026: Украина подписала 28 международных соглашений в энергетике на почти 2 миллиарда евро

На Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в польском Гданьске украинская делегация заключила 28 международных соглашений в энергетической сфере. Общая стоимость проектов, под которые привлекут финансирование, составляет около 2 млрд евро.

Бронирование под угрозой: у предприятий только 38 дней для подтверждения статуса

Кабинет Министров Украины существенно ужесточил требования к предприятиям, имеющим статус критически важных для экономики. Согласно правительственному постановлению № 862 от 1 июля 2026 года, официально опубликованному 3 июля, начался жесткий обратный отсчет для сохранения брони работников. Все действующие решения о признании предприятий будут критически важными действовать исключительно до истечения их срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Украинцев за границей ждут новые правила с 1 июля: что изменится

С 1 июля 2026 года украинцев за рубежом ждут серьезные реформы, касающиеся выплат, жилья, работы и даже отправки посылок.

Средняя зарплата в Украине выросла до почти 31 тысячи: где платят больше всего

В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн., что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

E5, E10 и B7: в Украине заработала новая маркировка топлива

В Украине с 1 июля 2026 на автозаправочных станциях начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных названий водители увидят маркировку E5, E10, B7 и B10, которая покажет содержание биокомпонентов в бензине и дизеле.

У украинцев начали забирать квартиры за долги за коммуналку: кто рискует потерять жилье

«Страшилки» по отъему у украинцев квартир за долги за коммуналку становятся реальностью. Недавно в Киеве конфисковали жилье у пенсионера, который задолжал жилищному кооперативу около 875 тысяч гривен. Минфин разбирался, как не попасть под коммунальный пресс и не потерять квартиру за просроченные платежки.

Кабмин меняет подход к госбанкам: что будет с Приватбанком

30 июня Кабмин принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора. Документ разработан Минфином с привлечением международных экспертов по выполнению обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

С 1 июля финансовые счета украинцев за границей будут проверяться по новым правилам

Министерство финансов обновило порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Стандарт учитывает развитие современной финансовой системы, в частности распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.

Депозит, наследуемый, чужой кредит и арест счетов: главные банковские споры месяца

В мае потребители финансовых услуг активно делились впечатлениями о своем опыте пользования банковскими услугами — за месяц в разделе «Отзывы» появилось 260 новых сообщений. Из них зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям 63. Банки смогли найти решение только в 36 случаях.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный проект Закона об инвестиционных счетах

Верховная Рада рассматривает альтернативные пути привлечения капитала на рынок ценных бумаг. Проект закона № 15314−1 предлагает существенно снизить налоговую нагрузку на доходы розничных инвесторов. Ставка НДФЛ для них может сократиться с 18% до 5%. Эти изменения касаются тех, кто вкладывает свои средства в публичные корпоративные облигации и бумаги инвестиционных фондов.

НБУ хочет изменить правила раскрытия банковской и финансовой тайны

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок раскрытия банковской тайны, тайны предоставлятелей платежных услуг, финансовой и страховой тайны.

ЕС перевел Украине еще 3,9 миллиарда евро: куда пойдут деньги

В специальный фонд Государственного бюджета Украины поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей. Об этом написала премьер Юлия Свириденко.

monobank ввел комиссию по пополнению карт через терминалы EasyPay

С 1 июля 2026 года monobank ввел комиссию за пополнение своих карточек через сеть платежных терминалов EasyPay. Теперь за пополнение карт monobank через платежные терминалы будет взиматься комиссия в размере 5% от суммы платежа.