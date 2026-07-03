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3 июля 2026, 17:20 Читати українською

Миллионы британцев останутся без компенсации за автокредиты: суд заморозил выплаты на £9,1 млрд

По сообщению The Guardian, британский финансовый регулятор FCA был вынужден остановить схему компенсаций для пострадавших от скандала с автокредитами. Суд распорядился временно прекратить программу до рассмотрения обжалований в декабре этого года или в начале следующего. Миллионы британцев, рассчитывавших получить деньги в этом году, могут ждать до 2028 года и дольше.

По сообщению The Guardian, британский финансовый регулятор FCA был вынужден остановить схему компенсаций для пострадавших от скандала с автокредитами.

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В чем заключается скандал

С 2007 по 2024 год британские автодилеры и банки использовали схему дискреционных комиссий: дилеры получали более высокие комиссионные от кредиторов, если переводили покупателей на ссуды с более высокими процентными ставками. Покупатели об этом не знали, потому часто переплачивали. Практику запретили в 2021 году, но за 17 лет ею успели воспользоваться миллионы людей.

FCA оценивает общий объем компенсаций в £7,5 млрд — это около 12,1 млн автокредитов. С учетом административных расходов общая сумма схемы достигает £9,1 млрд.

В среднем каждый пострадавший должен был получить около £830.

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Что произошло и почему выплаты заморожены

Четыре организации обжаловали схему в суде:

  • Volkswagen Financial Services

  • Mercedes-Benz Financial Services
  • Crédit Agricole Auto Finance
  • Consumer Voice (организация защиты потребителей)

Суд согласился рассмотреть их доводы и до окончательного решения дела остановил возмещение. Слушание состоится в декабре 2026 или феврале 2027-го, решение ожидается через несколько месяцев после этого.

Это означает, что крупные кредиторы (в частности, Lloyds, уже отложивший более £800 млн на выплаты) пока не обязаны ничего рассчитывать и платить.

Если суд отменит схему, FCA рассмотрит альтернативу: обязать кредиторов рассматривать жалобы индивидуально в обычном порядке. Но этот путь, по словам главы FCA Никила Рати, обойдется дополнительно в £6 млрд и займет почти три года. Если регулятор решит предложить пересмотренную схему и она снова будет обжалована — выплаты могут затянуться до 2028 года и дальше.

Цена судебных разбирательств

Помимо задержки выплат, FCA несет прямые финансовые потери из-за судебных процессов в размере около £3 млн. Заместитель генерального директора регулятора Сара Притчард предупредила, что это заставит перераспределять ресурсы внутри организации.

Скандал с автокредитами уже сравнивают с самым большим потребительским финансовым скандалом в Британии — продажей ненужного страхования PPI, компенсации по которому длились более десяти лет.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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