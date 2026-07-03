7 июля НКРЭКУ еще раз пересмотрит тарифы на передачу электроэнергии

НКРЭКУ планирует 7 июля окончательно утвердить повышение тарифа на услуги по передаче электрической энергии для НЭК «Укрэнерго». С 1 августа 2026 г. стоимость услуги для большинства пользователей системы вырастет до 928,45 грн/МВт*ч (без учета НДС). Это означает удорожание тарифа на 25% по сравнению с текущим показателем.

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Для предприятий «зеленой» электрометаллургии будет сделано исключение и тариф будет установлен на льготном уровне, который составит 563,26 грн/мВт*ч.

Основной причиной задержки пересмотра тарифа стала законодательная коллизия, вызванная технической ошибкой в законе о market coupling (механизм интеграции энергорынков разных стран, позволяющий автоматически распределять межгосударственные пересечения и выравнивать цены на электроэнергию между ними).

Поэтому регулятор был вынужден приостановить рассмотрение тарифного вопроса. Однако, как сообщила депутат Виктория Гриб, парламент готовит законодательные изменения, которые устранят это препятствие и позволят возобновить выплаты компенсаций производителям «зеленой» энергии через тариф системного оператора.

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Необходимость повышения тарифа «Укрэнерго» обосновывает, прежде всего, ростом валютного курса. Поскольку значительная часть обязательств перед производителями возобновляемой энергетики зафиксирована в евро, изменение курса гривни создает существенную финансовую нагрузку на оператора. К тому же, в структуре нового тарифа более 365 грн/МВт*ч приходится именно на выполнение специальных обязанностей по поддержке «зеленой» генерации.

Ранее, 26 мая, регулятор уже одобрял пересмотр тарифа до 903,53 грн/МВт*ч, однако из-за упомянутых юридических проблем решение не вступило в силу. Теперь энергетический рынок ожидает окончательного голосования комиссии, которое запланировано на 7 июля. В случае положительного решения, новые расценки станут обязательными для применения с первого дня августа.

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