К закрытию межбанка в пятницу, 3 июля, курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже, евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.
Доллар и евро стремительно подешевели на межбанке
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Открытие 3 июля
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Закрытие 3 июля
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Изменения
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44,65/44,68
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44,51/44,55
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14/13
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51,14/51,16
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50,93/50,96
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21/20
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,42−44,93 грн. Евро покупают за 50,84 грн, а продают за 51,49 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,69−44,78, евро — 51,25−51,40 грн.
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Источник: Минфин
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