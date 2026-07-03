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3 июля 2026, 16:52 Читати українською

FDA признало никотиновые паучи ZYN менее вредными, чем сигареты

Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) приняло решение, позволяющее компании Swedish Match USA, являющейся частью Philip Morris International, позиционировать никотиновые паучи ZYN как табачные изделия с пониженным риском. Это решение явилось следствием длительной научной оценки, проводимой регулятором.

Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) приняло решение, позволяющее компании Swedish Match USA, являющейся частью Philip Morris International, позиционировать никотиновые паучи ZYN как табачные изделия с пониженным риском.

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FDA официально позволило сопровождать маркетинг 20 разновидностей ZYN утверждением о том, что использование этих паучей вместо сигарет способствует уменьшению вероятности развития ряда опасных заболеваний. Речь идет, в частности, о снижении риска сердечных заболеваний, инсульта, эмфиземы, хронического бронхита, а также раковых заболеваний легких и полости рта.

Руководство Центра табачных изделий FDA отметило, что целью такого разрешения является предоставление совершеннолетним потребителям достоверной научно подтвержденной информации об относительном вреде различных видов табачной продукции. Это позволяет курильщикам принимать более обоснованные решения о своем здоровье.

Разрешение распространяется на 10 разновидностей продукта, включая вкусы с ментолом, цитрусовыми, корицей и кофе.

При принятии решения регулятор проанализировал значительный объем данных от влияния на здоровье человека до восприятия информации потребителями и рисков привлечения молодежи.

FDA подтвердило достоверность заявлений компании, однако установило строгие обязательства для производителя. Swedish Match должен проводить послерегистрационный мониторинг, включающий исследования поведения потребителей и анализ того, как воспринимается информация о рисках. Разрешение выдано сроком на пять лет с возможностью дальнейшего продления после повторной оценки.

Важно, что FDA еще раз подчеркнуло: абсолютно безопасных табачных изделий не существует, поэтому настоятельно призывает людей, которые до сих пор не употребляют табак, воздержаться от начала его использования.

Для курящих лучшим выбором для сохранения здоровья остается полный отказ от любых табачных изделий. Однако для тех взрослых курильщиков, которые не могут или не хотят бросить курить, переход на одобренные FDA альтернативы может снизить влияние вредных химических соединений, присутствующих в сигаретном дыме.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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