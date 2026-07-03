Госдолг Украины за месяц сократился на $1,3 млрд

В мае 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 20 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $1,33 млрд в долларовом. В то же время в пересчете на евро долг вырос на 119 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Структура и динамика долга

По состоянию на 31 мая 2026 года общая сумма государственного долга и гарантированного государством долга Украины составила 9325,6 млрд грн (181,3 млрд евро или $210,7 млрд), в частности:

государственный внешний долг — 7 075,6 млрд грн (75,87%), или 137,6 млрд евро ($159,8 млрд);

государственный внутренний долг — 1 988,9 млрд грн (21,33%), или 38,7 млрд евро ($44,9 млрд);

гарантированный государством долг — 261,1 млрд грн (2,80%), или 5,1 млрд евро.

По сравнению с показателями на конец апреля 2026 года объем государственного долга и гарантированного государством долга сократился на 20,0 млрд грн и на $1,3 млрд, в то же время в евро эквиваленте несколько вырос — на 119 млн евро — в результате курсовой переоценки внешних обязательств.

По сравнению с началом года, долг сократился на 71 млн евро и на $2,7 млрд, тогда как в гривневом эквиваленте вырос на 282,9 млрд грн — преимущественно из-за курсовой переоценки внешних обязательств на фоне ослабления гривны с начала года. Сокращение долга в мае по гривневому и долларовому измерению было обусловлено прежде всего погашением ОВГЗ на внутреннем рынке.

Гарантированный государством долг продолжает сокращаться: за пять месяцев 2026 года он снизился с 276,7 до 261,1 млрд грн (с 5,55 до 5,08 млрд евро), то есть на 15,6 млрд грн или на 5,6%. Его доля в общем долге снизилась с 3,06% до 2,80%. В частности, с начала года гарантированный внешний долг уменьшился на 16,1 млрд грн — до 196,3 млрд грн; гарантированный внутренний долг увеличился на 0,4 млрд грн — до 64,7 млрд грн за счет увеличения объема портфельных гарантий.

Ключевые кредиторы

В структуре кредиторов государственного долга и гарантированного государством долга преобладают льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 66%.

Наибольшая доля таких обязательств приходится на Европейский Союз — 3612,8 млрд грн (70,24 млрд евро), или 38,74% общего долга. Доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,3%, на внешнем рынке — около 8,8%, а ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,9%.

В валютной структуре государственного долга и гарантированного государством долга по состоянию на 31 мая 2026 наибольшая доля приходится:

на евро — 44,6% ($93,9 млрд),

доллар — 22,7% ($47,9 млрд),

гривна — 20,5% ($43,1 млрд),

СДР — 9,0% ($19,1 млрд).

Доли английского фунта стерлингов, канадского доллара и японской иены составляют совокупно 3,2%.

Средневзвешенная ставка госдолга

По состоянию на конец мая 2026 средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,43% против 4,51% в январе 2026 года и 4,6% в мае 2025 года. В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,13 года против 13,39 года в январе 2026 года и 12,1 года в мае 2025 года.

«Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и дольше сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

ОВГЗ

В мае Министерство финансов провело 10 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 12,38 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность по размещенным облигациям составила 15,74% годовых в гривне и 3,05% — в долларах США. Также Минфин провел один switch-аукцион на 4,15 млрд грн.